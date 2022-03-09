Тероборона получила на вооружение германские ручные противотанковые гранатометы Panzerfaust 3. ВИДЕО
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Тероборона уже получила германские ручные противотанковые гранатометы Panzerfaust 3 и готова к "горячему" приему оккупантов.
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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1 ч. ·
Отже, вчора, вперше в історії Європарламенту, зі зверненням до нього на пленарній сесії виступила людина, яка не є ані громадянином ЄС, ані бодай посадовою особою - просто, українським письменником, Ukrainian writer.
Світ таки міняється. (Але, Господи, як же повільно, коли ті' хвилини скапують людськими життями!..)
Ще кілька днів тому розмова про No Fly Zone для України здавалась немислимою (бо ж "це вже Третя світова війна", див. кількома постами нижче). Сьогодні я з трибуни Європарламенту кажу Європі, що Путін їм її вже оголосив, і боронячи нас від рос. бомб, вони захищатимуть не Україну, а себе, - і мені потім цілий день (12 годин у приміщенні Європарламенту) тиснуть руки, а в ліфті кажуть, з напіврозбірливим французьким акцентом, "Слава Україні!" - і я розумію, що наші пішаки посунулися ще на кілька клітинок уперед, а їхній король зовсім, зовсім голий...
Слава Україні.
Тепер будуть горіти від фашиських Фаустратронів.
Де вашi там сранi ...дь буряти на зажарку???
Від такого словосполучення зараз на роіSSі повинні вибухнути декілька міліонів голів