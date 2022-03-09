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Тероборона получила на вооружение германские ручные противотанковые гранатометы Panzerfaust 3. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Тероборона уже получила германские ручные противотанковые гранатометы Panzerfaust 3 и готова к "горячему" приему оккупантов.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 317 танков, 1070 бронированных машин, 49 самолетов, 81 вертолет
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Топ комментарии
+63
ну вот..дожили...фашистов будут бить фаустпатронами
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09.03.2022 09:50
+56
Панцерфауст...Щас роспропаганда завопит про вермахт и нацистов
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09.03.2022 09:48
+49
"диды горели"
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09.03.2022 09:49
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Кацапи, вам всім ПІСЯ !!!
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09.03.2022 09:46 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

1 ч. ·

Отже, вчора, вперше в історії Європарламенту, зі зверненням до нього на пленарній сесії виступила людина, яка не є ані громадянином ЄС, ані бодай посадовою особою - просто, українським письменником, Ukrainian writer.

Світ таки міняється. (Але, Господи, як же повільно, коли ті' хвилини скапують людськими життями!..)

Ще кілька днів тому розмова про No Fly Zone для України здавалась немислимою (бо ж "це вже Третя світова війна", див. кількома постами нижче). Сьогодні я з трибуни Європарламенту кажу Європі, що Путін їм її вже оголосив, і боронячи нас від рос. бомб, вони захищатимуть не Україну, а себе, - і мені потім цілий день (12 годин у приміщенні Європарламенту) тиснуть руки, а в ліфті кажуть, з напіврозбірливим французьким акцентом, "Слава Україні!" - і я розумію, що наші пішаки посунулися ще на кілька клітинок уперед, а їхній король зовсім, зовсім голий...

Слава Україні.
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09.03.2022 10:28 Ответить
europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=fd443c15-b2d5-f34b-9a7b-6809d142aa62&date=20220308&fbclid=IwAR1Tv-maAmDXrimMHewzj25maK4zrAjEKpWxgG1GpLJiCTZsfZ8KDmH5Q1s#
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09.03.2022 22:14 Ответить
Панцерфауст...Щас роспропаганда завопит про вермахт и нацистов
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09.03.2022 09:48 Ответить
В этот раз вермахт и фашисты не в одной команде.
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09.03.2022 09:51 Ответить
У кацапоидов диссонанс. Они сами вермахту газ и нефть в обход Украины поставляют
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09.03.2022 10:11 Ответить
Ну так они 8 лет говорили про это, значит были правы, все норм. О чем тут еще говорить, хотели - получите.
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09.03.2022 10:31 Ответить
І піsя і піzда
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09.03.2022 09:49 Ответить
Ступінь прожарки welldone!
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09.03.2022 09:49 Ответить
я бы сказал оверкрунч видаут скинн
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09.03.2022 09:52 Ответить
"диды горели"
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09.03.2022 09:49 Ответить
панзерфауст, фольксштурм... так это было уже. да и русне есть за что ответить.
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09.03.2022 09:49 Ответить
ну вот..дожили...фашистов будут бить фаустпатронами
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09.03.2022 09:50 Ответить
Це така іронія світової історії
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09.03.2022 10:07 Ответить
ослАбодітелі писець до вас вже не підкрався, вже прийшов
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09.03.2022 09:51 Ответить
Впереді нас жде ще одне не менш тяжке випробовування - це посівна компанія. Битва за врожай - це не менш тяжка буде битва за нашу незалежність в умовах війни.
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09.03.2022 09:51 Ответить
Родич моєї жінки фермер. Великий фермер. То вони зараз сіють. Вночі патрулюють свою місцевість, село, а вдень в полі. Каже, шо треба сіяться, держава потребуватиме зерна. Будем надіяться, що врожай буде гарним. Люди може вперше в житті сіють не для особистої користі, а щоб голоду уникнути. Але чи всі фермери такі, важко сказати.
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09.03.2022 10:00 Ответить
файна трембiта
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09.03.2022 09:53 Ответить
Дуже крута річ. Для міських боїв те шо треба.
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09.03.2022 09:54 Ответить
Збулася мрія кацапських танкістів. 😁

Тепер будуть горіти від фашиських Фаустратронів.
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09.03.2022 09:55 Ответить
Від німецьких, фашисти з іншого боку.
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09.03.2022 11:05 Ответить
Відвідають кацапи прутня.
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09.03.2022 09:57 Ответить
тільки вчора Міноборони просила не писати про надходження нового озброєння ...
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09.03.2022 09:58 Ответить
Та чего. Пусть как раз ПАРАША читает и срёт кирпичами от страха
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09.03.2022 10:00 Ответить
Отож!
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09.03.2022 10:02 Ответить
На всяк випадок зіганув.
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09.03.2022 10:00 Ответить
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09.03.2022 10:01 Ответить
1 выстрел - 1 цель, а лучше 2
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09.03.2022 10:02 Ответить
Ипашь кацапов:
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09.03.2022 10:03 Ответить
Кацапоририлi, вам песець:
Де вашi там сранi ...дь буряти на зажарку???
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09.03.2022 10:04 Ответить
Ніби ж вчора було офіційне звернення ЗСУ чи міністра оборони (?) не болтати, хто і що поставив. А тут все "ля-ля"
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09.03.2022 10:08 Ответить
Они давно отправили - еще неделю назад. И официально уведомили (через МИД, если не ошибаюсь).
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09.03.2022 10:58 Ответить
Яка цікава цяцька!
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09.03.2022 10:11 Ответить
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09.03.2022 10:11 Ответить
интересно??там случаем нет гравировки: ,,можем повторить"
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09.03.2022 10:15 Ответить
******* зброя, бронепробиття 900(!)мм.
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09.03.2022 10:18 Ответить
Німці передали Україні панцерфаусти для боротьби з путлерівськими фашистами.
Від такого словосполучення зараз на роіSSі повинні вибухнути декілька міліонів голів
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09.03.2022 10:46 Ответить
Прикольная, кстати, штука. Но тяжеловат.
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09.03.2022 10:56 Ответить
Вова, ну ты и дол##**... "можем повторить" началось...
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09.03.2022 11:01 Ответить
Своя ноша не тянет)
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09.03.2022 11:37 Ответить
капут подкрался очень быстро.
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09.03.2022 17:14 Ответить
ТАК ЧТО ТАМ С ТРАНСПЛАНТОЛОГИЕЙ !!! ВСЕМ ОРГАНОВ ХВАТАЕТ !?)
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10.03.2022 03:55 Ответить
 
 