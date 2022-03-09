РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10573 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
43 053 61
армия РФ (15344) война (46661)

"Вторая армия мира, #бануться! Стволы, с#ка, грязные, одно колесо такое, другое другое": украинские воины показали военную технику российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные показали, в каком ужасном состоянии находится военная техника армии РФ. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Соответствующее видео с захваченной техникой российских оккупантов было опубликовано в интернете, передает Цензор.НЕТ.

"Вторая армия мира. Они даже букву Z неправильно написали. Свинособаки неграмотные", - говорится в описании видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы теробороны получили на вооружение легкие реактивные гранатометы Instalaza C90. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+55
Відразу відчувається українська хазяйнуватість )) Який фантастичний народ!
Слава Україні! Дорогу майбутньому України!
показать весь комментарий
09.03.2022 10:15
+51
БОМЖ-армия мира)
показать весь комментарий
09.03.2022 10:13
+29
Цим дебілам дали найскладніші задачу. Написати букву Z
показать весь комментарий
09.03.2022 10:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
БОМЖ-армия мира)
показать весь комментарий
09.03.2022 10:13 Ответить
Американская разведка считает, что за 13 дней войны в Украине Россия потеряла от 8% до 10% военного имущества, которое она использовала для вторжения. https://t.me/charter97_org/65642
показать весь комментарий
09.03.2022 10:30 Ответить
Если за 2 недели 10%, то к июню им будет писетс
показать весь комментарий
09.03.2022 10:40 Ответить
Украина, к сожалению, тоже. Только нашу технику москали палили в военных частях, не в бою.
показать весь комментарий
09.03.2022 11:55 Ответить
так у нас пополняется, а у них заканчивается
показать весь комментарий
09.03.2022 22:39 Ответить
Бомжахеди.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:36 Ответить
**********
показать весь комментарий
09.03.2022 10:39 Ответить
в точку!
показать весь комментарий
09.03.2022 11:25 Ответить
бомжахеды
показать весь комментарий
09.03.2022 11:27 Ответить
Какая стана такая и армия
показать весь комментарий
09.03.2022 19:11 Ответить
Той рейтинг догори ногами.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:13 Ответить
В.С. Висоцький про це давно оспівував в "Баладі про правду та брехню"
показать весь комментарий
09.03.2022 10:21 Ответить
Треш!!!!
показать весь комментарий
09.03.2022 10:13 Ответить
ну вся сущность орков ...придти разграбить..бомжи ****
показать весь комментарий
09.03.2022 10:13 Ответить
Смерть московським окупантам.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:14 Ответить
Відразу відчувається українська хазяйнуватість )) Який фантастичний народ!
Слава Україні! Дорогу майбутньому України!
показать весь комментарий
09.03.2022 10:15 Ответить
Это были лучшие и отборные войска *****... дальше будут тачанки
показать весь комментарий
09.03.2022 10:16 Ответить
И ***** впереди на белом ишаке с саблей наголо.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:54 Ответить
залутали василёк кому надо гулите автоматический миномёт василёк
показать весь комментарий
09.03.2022 10:16 Ответить
НОНА-К.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:27 Ответить
показалось что василёк с щитком но если нона -к то ышо лепше повалили значит десантуру и лутают
показать весь комментарий
09.03.2022 10:30 Ответить
Сам ты "василёк". Это 2Б16 (Нона-К): 120-мм буксируемое артиллерийское орудие.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:46 Ответить
На стерхе.
показать весь комментарий
09.03.2022 11:06 Ответить
Нуачо. Вот у меня бьівший одноклассник - большой начальник в ихней космической отрасли. Английского не знает от слова ни**я. А вьі хотите, чтоб средний далба**п знал латиницу.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:17 Ответить
Я только после вашего комента понял, что там Z в другую сторону написанна, это просто эпик пи*дец.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:23 Ответить
Господар бідкається що фіра буде криво стояти на таких колесах, але якщо віджати ще три міномета, то саме вийде комплекс колес на фіру.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:17 Ответить
не факт. там можуть бути всі шість колес різними )))
показать весь комментарий
09.03.2022 11:36 Ответить
На це можна дивитись вічно https://t.me/UkrainaOnlline/21672
показать весь комментарий
09.03.2022 10:17 Ответить
Це русский АВОСЬ, которым цивилизованные страны пиз.ят и будут ****..ть кацапов.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:18 Ответить
Цим дебілам дали найскладніші задачу. Написати букву Z
показать весь комментарий
09.03.2022 10:18 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2022 10:22 Ответить
Так вони і це не можуть зробити навіть нормально!
Рукожопи одним словом
показать весь комментарий
09.03.2022 10:25 Ответить
послушала интервью с "простыми" москвичами или перербурцами, хрен поймешь..., это мрак, господа, беспросветный глухой мрак..., очень хочется дожить до того времени, когда они прозреют и потом снова их послушать, надеюсь, это случится...
показать весь комментарий
09.03.2022 10:21 Ответить
Не станеться, шовінізм не виб'ється з голови на протязі одного покоління, треба як Німеччну, з розмаху і об стовпа, щоб ляді дітей своїх їли
показать весь комментарий
09.03.2022 10:23 Ответить
ні одного з московської і ленінградської області тут на війні немає і не приїде,
вони живуть в своєму вигаданому світі
показать весь комментарий
09.03.2022 10:28 Ответить
німцям то на довго не помогло, тільки прийняли їх у цивілізований світ, як знову стали пихаті, і вважають себе як і раніше краще за всіх, тому і з рф у них мир і жвачка, вони і зараз тягнуть час як можуть, просто їм вже прямо поляки кажуть що вони спонсорують тероризм і ведуть до Європи 3 війну, а попередні дві то теж їх справа.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:59 Ответить
Не будет такого, опять наденут маску невинности, чтоб еды дали, потом опять начнут копить злобу и искать способ напасть. Только отбор у них ЯО, ров с крокодилами и забор как в Израиле.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:25 Ответить
Головне,що ото "братерство"зруйновоно війной.Не зможуть тепер напасти зненацка.Уся коаїна для них тепер "бендерівці".Від Харкова до Франківська.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:34 Ответить
ну якщо ми розслаблятися ніколи не будемо і наші нащадки теж.
показать весь комментарий
09.03.2022 11:00 Ответить
До них війна ще не дійшла, на ці два міста гарує увесь кацапстан, до того ж їхні мешканці не воюють в Україні - для цього є провінціали
показать весь комментарий
09.03.2022 10:30 Ответить
Напевно,ні ми,ні наші діти цього часу не дочекаємось,це глуха,віками гноблена,тупа,спита суміш гібрідів орди,у яких працюють тільки примітивні частини мозку,це жерти,вибачте,с@рти,розмножуватись ,і відчувати свою нікчемну велич...а також міцніше тримати пляшку з бражкою,щоб таке ж опудало,не вкрало в нього цю пляшку...Це глухий кут цивілізації...
показать весь комментарий
09.03.2022 10:40 Ответить
а нема чого чекати, вписати в конститутцію випрацювати як доктрину що москаль то скаженіла тварюка і не можна мати з ними справ і треба бути завжди готовим на будь-яку підлість з їх боку і так все життя.
показать весь комментарий
09.03.2022 11:01 Ответить
Все в них як з того анекдоту " а как дишал, как дишал"
показать весь комментарий
09.03.2022 10:24 Ответить
Винтовки Мосина их.Это не имеетаналагов.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:24 Ответить
Взагалі то це вже військовий злочин. Знаки належності до певних збройних сил не повинні легко видалятися. Бо інакше, наприклад, танк побачить ворожий блок-пост, екіпаж отак снігом відітре позначення, під виглядом своїх під"їде і розстріляє, а потім знов гівнокраскою намалює і буде типа "гєройская пабєда".
показать весь комментарий
09.03.2022 10:25 Ответить
сам факт війни проти України це злочин
показать весь комментарий
09.03.2022 10:30 Ответить
То трохи інша юрисдикція злочину. Сам факт війни не є порушенням Гаагської або Женевської конвенцій.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:51 Ответить
Парашисты сча напишут шо мы нашу технику за их выдаём...а там схавают)))))
показать весь комментарий
09.03.2022 10:27 Ответить
Хахаха, все у них через жопу! С какого перепугу вторая армия в мире, зулусы с копьями и то сильнее
показать весь комментарий
09.03.2022 10:29 Ответить
Урфини Джус и его солдаты! =)
показать весь комментарий
09.03.2022 10:30 Ответить
неа, у солдат Урфина почти не было страха, они даже огня поначалу не боялись ) и отчаянно лезли в бой (например с Железным дровосеком). А эти чепуши, только там прорываются где наших мало.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:34 Ответить
Армія Мордора має бомж-style)
показать весь комментарий
09.03.2022 10:34 Ответить
Надо делать информационные новости на английском языке про это - тогда СМИ ОПЕРАТИВНО будут включать их в свои новости
НАДО РАЗВЕНЧАТЬ МИФ о «сильнейшей армии мира 😀», чтобы НАТО их не боялось
показать весь комментарий
09.03.2022 10:36 Ответить
А хутина разведки мира могли бы и убрать . Или дайте цыганам гроши и поставьте задачу
показать весь комментарий
09.03.2022 10:37 Ответить
Голі, босі, грязні, вонючі, на одному колесі - друга в світі путлерівська армія... тьфу!
показать весь комментарий
09.03.2022 10:40 Ответить
Это ОЧЕНЬ хорошо, что у лапотных репоедов такая армия. Была-бы покрепче, с ними труднее было-бы воевать. А так, 1000-1500 дохлых кацапов в день - это есть гут.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:50 Ответить
Украинский прапорщик выписует люлей росийской армии.
показать весь комментарий
09.03.2022 10:51 Ответить
Ні техніки, ні краски, ***** в них нема.
показать весь комментарий
09.03.2022 11:00 Ответить
А чего тут удивляться - это же армия *****.
показать весь комментарий
09.03.2022 11:10 Ответить
Так навіть Z написана неправильно! Наскільки ж вони тупі...
показать весь комментарий
09.03.2022 16:38 Ответить
Ани ни вайну йехали, а на учЛения.Один член на траих.
показать весь комментарий
09.03.2022 17:13 Ответить
 
 