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Жизнь в подвалах, отсутствие воды и мародерство: как живет Мариуполь. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

"Зеленый коридор" в Мариуполе регулярно обстреливается, из-за чего жители не могут выехать из города и остаются в подвалах.

На улице много мародеров, военные раздают воду и организуют подзарядку телефонов. Как живет Мариуполь - в репортаже Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты совершили прицельную бомбардировку офиса Красного Креста в Мариуполе, - советника мэра города
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Топ комментарии
+25
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09.03.2022 10:29
+11
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

1 ч. ·

Отже, вчора, вперше в історії Європарламенту, зі зверненням до нього на пленарній сесії виступила людина, яка не є ані громадянином ЄС, ані бодай посадовою особою - просто, українським письменником, Ukrainian writer.

Світ таки міняється. (Але, Господи, як же повільно, коли ті' хвилини скапують людськими життями!..)

Ще кілька днів тому розмова про No Fly Zone для України здавалась немислимою (бо ж "це вже Третя світова війна", див. кількома постами нижче). Сьогодні я з трибуни Європарламенту кажу Європі, що Путін їм її вже оголосив, і боронячи нас від рос. бомб, вони захищатимуть не Україну, а себе, - і мені потім цілий день (12 годин у приміщенні Європарламенту) тиснуть руки, а в ліфті кажуть, з напіврозбірливим французьким акцентом, "Слава Україні!" - і я розумію, що наші пішаки посунулися ще на кілька клітинок уперед, а їхній король зовсім, зовсім голий...

Слава Україні.
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09.03.2022 10:28
+6
Здохни *****
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09.03.2022 10:42
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

1 ч. ·

Отже, вчора, вперше в історії Європарламенту, зі зверненням до нього на пленарній сесії виступила людина, яка не є ані громадянином ЄС, ані бодай посадовою особою - просто, українським письменником, Ukrainian writer.

Світ таки міняється. (Але, Господи, як же повільно, коли ті' хвилини скапують людськими життями!..)

Ще кілька днів тому розмова про No Fly Zone для України здавалась немислимою (бо ж "це вже Третя світова війна", див. кількома постами нижче). Сьогодні я з трибуни Європарламенту кажу Європі, що Путін їм її вже оголосив, і боронячи нас від рос. бомб, вони захищатимуть не Україну, а себе, - і мені потім цілий день (12 годин у приміщенні Європарламенту) тиснуть руки, а в ліфті кажуть, з напіврозбірливим французьким акцентом, "Слава Україні!" - і я розумію, що наші пішаки посунулися ще на кілька клітинок уперед, а їхній король зовсім, зовсім голий...

Слава Україні.
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09.03.2022 10:28 Ответить
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09.03.2022 10:29 Ответить
Доктрина капутина - Vini, Vidi, Oтсосал
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09.03.2022 10:39 Ответить
Здохни *****
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09.03.2022 10:42 Ответить
І його *********** разом з ним !
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09.03.2022 11:33 Ответить
Тільки невідворотність покарання за військові злочини та злочини проти людяності може допомогти. Всі винні в розв'язуванні російської агресії мають понести суворе покарання, і суд має бути публічним, з трансляціями в усіх країнах світу, навіть якщо дехто з обвинувачених ховатиметься на території РФ, і суд над ними буде проходити без присутності обвинувачених. Оголошення вироків теж має бути трансльовано скрізь у світі. Тільки так.
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09.03.2022 10:58 Ответить
виконавці теж, ото я не знав що люди страждають, на навчаннях ми ще щось, то все .......а ті хто в облозі місць приймав участь взагалі.....
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09.03.2022 11:07 Ответить
Мародерів розстрілювати на місці.
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09.03.2022 11:12 Ответить
Лучшая прививка от рускага мира. Но даже после этого останется солидный % "людей" которые не перестанут молиться на расею...
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09.03.2022 11:15 Ответить
На паРашу.
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18.03.2022 21:49 Ответить
 
 