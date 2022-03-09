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Жизнь в подвалах, отсутствие воды и мародерство: как живет Мариуполь. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
"Зеленый коридор" в Мариуполе регулярно обстреливается, из-за чего жители не могут выехать из города и остаются в подвалах.
На улице много мародеров, военные раздают воду и организуют подзарядку телефонов. Как живет Мариуполь - в репортаже Associated Press, передает Цензор.НЕТ.
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показать весь комментарий09.03.2022 10:42
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1 ч. ·
Отже, вчора, вперше в історії Європарламенту, зі зверненням до нього на пленарній сесії виступила людина, яка не є ані громадянином ЄС, ані бодай посадовою особою - просто, українським письменником, Ukrainian writer.
Світ таки міняється. (Але, Господи, як же повільно, коли ті' хвилини скапують людськими життями!..)
Ще кілька днів тому розмова про No Fly Zone для України здавалась немислимою (бо ж "це вже Третя світова війна", див. кількома постами нижче). Сьогодні я з трибуни Європарламенту кажу Європі, що Путін їм її вже оголосив, і боронячи нас від рос. бомб, вони захищатимуть не Україну, а себе, - і мені потім цілий день (12 годин у приміщенні Європарламенту) тиснуть руки, а в ліфті кажуть, з напіврозбірливим французьким акцентом, "Слава Україні!" - і я розумію, що наші пішаки посунулися ще на кілька клітинок уперед, а їхній король зовсім, зовсім голий...
Слава Україні.