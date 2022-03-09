Жизнь в подвалах, отсутствие воды и мародерство: как живет Мариуполь. ВИДЕО

"Зеленый коридор" в Мариуполе регулярно обстреливается, из-за чего жители не могут выехать из города и остаются в подвалах.

На улице много мародеров, военные раздают воду и организуют подзарядку телефонов. Как живет Мариуполь - в репортаже Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

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