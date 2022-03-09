"Танкисты даже не успели понять, что произошло", - Javelin уничтожил технику оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

В Харьковской области Javelin защитников Украины поразил российский танк с расстояния 2 км.

Такое видео появилось в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"Харьковская область. Javelin в данном случае поразил цель с расстояния около 2 км. Танкисты даже не успевают понять, что произошло. Welcome to hell, сволочь! Ваших похорон дома не будет! Вы останетесь в Украине в виде летучих углей и белого пепла!" , – пишет автор опубликованного видео.

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