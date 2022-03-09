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"Танкисты даже не успели понять, что произошло", - Javelin уничтожил технику оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Харьковской области Javelin защитников Украины поразил российский танк с расстояния 2 км.
Такое видео появилось в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
"Харьковская область. Javelin в данном случае поразил цель с расстояния около 2 км. Танкисты даже не успевают понять, что произошло. Welcome to hell, сволочь! Ваших похорон дома не будет! Вы останетесь в Украине в виде летучих углей и белого пепла!" , – пишет автор опубликованного видео.
Топ комментарии
+134 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий09.03.2022 10:49
+58 Slava Holt
показать весь комментарий09.03.2022 10:48
+49 olele
показать весь комментарий09.03.2022 11:00
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...а потім маленьке звірятко загортає русню у фольгу...
Російські танкісти намагаються посилити захист башти танку мішками на саморобних решітках.
(******* інтерпрете)
Только сдается мне, что танк стоял и никого не трогал: он один и неподвижный. А экипаж в нем был или по грибы пошел?
Слава Україні!
а що вони розуміли взагалі
дивлячись рашаТВ??
Тепер їхні жінки розуміють що треба лягати під кітайозів
це як в пророцтвах якогось скрєподєржатєля на кацапськом тіві
тільке без руйнування довкілля радіацією