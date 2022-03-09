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"Просто Апокалипсис какой-то", – Харьков после обстрелов российского агрессора. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Жители Харькова сняли на видео последствия обстрелов, которыми россияне накрыли город в понедельник, 7 марта

Видео опубликовано в телеграм-канале ХарьковLIVE, сообщает Цензор.НЕТ.

"Так нас принуждают к миру, такая вот спецоперация Путина на Донбассе. Разбомблен Харьков, в котором со времен Второй мировой не было войны", - говорит мужчина.

Он призвал максимально распространять видео и привлекать внимание к зверствам оккупантов.
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Народ, паліть московських попів. Ріжте паскуд. Досить!
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09.03.2022 11:36 Ответить
Скоти! ********! Підараси!
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09.03.2022 11:43 Ответить
Німцям обов'язково показати, що їхній партнер по бізнесу творить в моїй країні!
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09.03.2022 11:47 Ответить
Руській мір чи вірніше сказати Пуйловській? Там мабуть тека злочинів з відео-/фотоматеріалами вже потребує чималу серверну.
Щось довго світ возиться з приняттям рішення про деоркцифікацію Пуйлостану...
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09.03.2022 11:55 Ответить
Мрію, щоб таке прийшло до фашиської россії, та до родичів тих виродків, які це роблять з мирними Українськими містами та селищами!
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09.03.2022 11:56 Ответить
При чому по Харькову гасять місцеві уродженці області, де з Бєлгородом існують рідні звязки
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09.03.2022 11:56 Ответить
 
 