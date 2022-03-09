"Просто Апокалипсис какой-то", – Харьков после обстрелов российского агрессора. ВИДЕО

Жители Харькова сняли на видео последствия обстрелов, которыми россияне накрыли город в понедельник, 7 марта

Видео опубликовано в телеграм-канале ХарьковLIVE, сообщает Цензор.НЕТ.

"Так нас принуждают к миру, такая вот спецоперация Путина на Донбассе. Разбомблен Харьков, в котором со времен Второй мировой не было войны", - говорит мужчина.

Он призвал максимально распространять видео и привлекать внимание к зверствам оккупантов.