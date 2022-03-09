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Последствия ночного авиаудара войск РФ по Лебедину. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ минувшей ночью нанесли авиаудар по н.п.Лебедин на Сумщине.

Видео последствий авиаудара опубликовал в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

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По данным ГСЧС, 9 марта, вражеская авиация нанесла удар по жилым домам по ул. Шевченко в г. Лебедин.

В 01:42 на место происшествия привлекался очередной караул 5-й государственной пожарно-спасательной части для проведения аварийно-спасательных работ.

Благодаря оперативным действиям спасателей и местного населения из под завалов домов удалось спасти 5 человек из них 2 ребенка.

Также в результате авиаудара уничтожены 2 жилых дома.

Автор: Анастасія Потіха
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що до вагнерівців та кадировців.
ось так вони вміють воювати.
після авіаударів або артпідготовки заходити, грабувати, вбивати, та катувати людей які без зброї.
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09.03.2022 11:49 Ответить
раша = сміття
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09.03.2022 11:51 Ответить
А все розпочалося з гнид,яким захотілося "руSSкого міра".
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09.03.2022 12:00 Ответить
 
 