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Последствия ночного авиаудара войск РФ по Лебедину. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ минувшей ночью нанесли авиаудар по н.п.Лебедин на Сумщине.
Видео последствий авиаудара опубликовал в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
По данным ГСЧС, 9 марта, вражеская авиация нанесла удар по жилым домам по ул. Шевченко в г. Лебедин.
В 01:42 на место происшествия привлекался очередной караул 5-й государственной пожарно-спасательной части для проведения аварийно-спасательных работ.
Благодаря оперативным действиям спасателей и местного населения из под завалов домов удалось спасти 5 человек из них 2 ребенка.
Также в результате авиаудара уничтожены 2 жилых дома.
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ось так вони вміють воювати.
після авіаударів або артпідготовки заходити, грабувати, вбивати, та катувати людей які без зброї.