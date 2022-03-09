Была задача захватить Харьков через три дня. Разрешили стрелять по жителям города, - допрос оккупанта. ВИДЕО

Служба безопасности Украины обнародовала допрос пленника, который рассказывает, что на захват Харькова им давали три дня и разрешили стрелять по мирным жителям.

Видео допроса опубликовано в телеграм-канале СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять Харьков. Также было разрешено открывать огонь по мирному населению и всем жителям города", - говорит пленник - начальник взвода.

Из всего взвода захватчиков выжил только офицер на видео и один из солдат. Они оба сдались в плен.

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"В настоящее время все поставленные перед врагами задачи изучают и документируют следователи и контрразведчики СБУ", - сообщили в спецслужбе.