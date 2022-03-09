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допрос (1368) оккупация (9500) плен (2353) СБУ (18668)

Была задача захватить Харьков через три дня. Разрешили стрелять по жителям города, - допрос оккупанта. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности Украины обнародовала допрос пленника, который рассказывает, что на захват Харькова им давали три дня и разрешили стрелять по мирным жителям.

Видео допроса опубликовано в телеграм-канале СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять Харьков. Также было разрешено открывать огонь по мирному населению и всем жителям города", - говорит пленник - начальник взвода.

Из всего взвода захватчиков выжил только офицер на видео и один из солдат. Они оба сдались в плен.

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"В настоящее время все поставленные перед врагами задачи изучают и документируют следователи и контрразведчики СБУ", - сообщили в спецслужбе.
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Топ комментарии
+21
Файна Дівка@Tasha130873

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24 мин



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Йдуть інтенсивні бої в Карабаху, в зоні МС
Наносяться точкові удари по позиціях незаконних вірменських збройних формувань
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09.03.2022 11:51
+13
Этого можно не расстреливать. Ценный свидетель
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09.03.2022 11:52
+9
В Японии по отдельным ультранационалистическим группировкам прокатились волнения на фоне полномасштабной агрессии России против Украины. Они настроены на силовую операцию по возвращению незаконно оккупированных Россией японских островов.Напомним, что 8 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южные Курильские острова "исконными территориями" Японии. В последние годы в Токио избегали такой формулировки. Министр иностранных дел Йосимаса Хаяси также восстановил прежнюю формулировку "незаконно оккупированные РФ территории".
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09.03.2022 12:03
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Файна Дівка@Tasha130873

·
24 мин



Союзників ***** *******!

ТЕРМІНОВО

Йдуть інтенсивні бої в Карабаху, в зоні МС
Наносяться точкові удари по позиціях незаконних вірменських збройних формувань
показать весь комментарий
09.03.2022 11:51 Ответить
Военнослужащие Нагорного Карабаха подвергли обстрелам позиции солдат Азербайджана, заявило Минобороны страны. "С полудня 8 марта до утра 9 марта [с территорий, контролируемых властями Нагорного Карабаха] велись обстрелы из стрелкового оружия различного калибра по азербайджанским позициям в Ходжалинском и Геранбойском районах", - сказано в сообщении ведомства,
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09.03.2022 12:01 Ответить
Гёт сиктыр! Якши!
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09.03.2022 12:04 Ответить
Этого можно не расстреливать. Ценный свидетель
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09.03.2022 11:52 Ответить
Начальник взвода? Це шось новеньке.
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09.03.2022 11:58 Ответить
Захопили? Будете крокувати на параді по вулицях Харкова.
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09.03.2022 12:03 Ответить
В Японии по отдельным ультранационалистическим группировкам прокатились волнения на фоне полномасштабной агрессии России против Украины. Они настроены на силовую операцию по возвращению незаконно оккупированных Россией японских островов.Напомним, что 8 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южные Курильские острова "исконными территориями" Японии. В последние годы в Токио избегали такой формулировки. Министр иностранных дел Йосимаса Хаяси также восстановил прежнюю формулировку "незаконно оккупированные РФ территории".
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09.03.2022 12:03 Ответить
якись він дуже ціленький, хлопці, далі ви самі знаєте!
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09.03.2022 12:09 Ответить
Скільки не знищуй окупантів, а розплатитися за вбитих цивільних вони не зможуть. Немає у цьому світи компенсації за вбитих дітей...
Це жах?
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09.03.2022 12:10 Ответить
поэтому сказки про "учения" и "мы ничего не знали" идут вслед за русским военным кораблем...
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09.03.2022 12:11 Ответить
Ага и президентом у "нацистов" клоун. Что за дебилы... Может, их всех облучают психотронным оружием из тв-ящика?
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09.03.2022 16:36 Ответить
От і прийшла пора розчленувати рашу...
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09.03.2022 17:46 Ответить
 
 