Была задача захватить Харьков через три дня. Разрешили стрелять по жителям города, - допрос оккупанта. ВИДЕО
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Служба безопасности Украины обнародовала допрос пленника, который рассказывает, что на захват Харькова им давали три дня и разрешили стрелять по мирным жителям.
Видео допроса опубликовано в телеграм-канале СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять Харьков. Также было разрешено открывать огонь по мирному населению и всем жителям города", - говорит пленник - начальник взвода.
Из всего взвода захватчиков выжил только офицер на видео и один из солдат. Они оба сдались в плен.
"В настоящее время все поставленные перед врагами задачи изучают и документируют следователи и контрразведчики СБУ", - сообщили в спецслужбе.
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