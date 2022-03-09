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"Хочу спросить тебя, брат. Когда, на каком этапе ты продал душу дьяволу?", - подполковник ВСУ Кондрацкий обратился к брату-депутату Госдумы РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Один из защитников Одессы подполковник ВСУ Николай Кондрацкий обратился к своему двоюродному брату – депутату Государственной Думы РФ, заместителю Председателя Комитета Государственной Думы РФ по безопасности Анатолию Выборному.
Видео обращение опубликовано в социальных сетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Кондрацкий призвал двоюродного брата не позорить семью и сделать все возможное, чтобы остановить войну.
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В ближайшее время полностью остановится производство на заводе КамАЗ. Это вызвано прекращением поставок иностранных деталей. Практически вся продукция КамАЗ основана на запчастях из США и Германии.
На КамАЗ работает 35 тыс человек.
United States Navy
Years of service
1944-1947
Purple Heart
World War II Victory Medal
те ж саме
Жили два брати. Один у другу світову був поліцаєм, потім відсидів 10 років у сталінських лагерях. Другий - у червоній армії отримав зірку героя та безліч орденів.
Після війни перший після відсидки працював так, що кар"єра перла вгору та вгору. А другого на саму гіршу роботу не хотіли брати. Приходить останній до брата та каже: "Брате, як так виходить, ти був поліцаєм, "ворогом народу", відсидів, але в тебе найкраща робота, а я - герой війни, не можу навіть звичайної роботи отримати? "
Той відповідає : " А що в табе в анкеті в графі "родичі" записано? В мене - брат - герой радянського союзу".
Каїна Авель любив.
всяк буває.