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"Хочу спросить тебя, брат. Когда, на каком этапе ты продал душу дьяволу?", - подполковник ВСУ Кондрацкий обратился к брату-депутату Госдумы РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Один из защитников Одессы подполковник ВСУ Николай Кондрацкий обратился к своему двоюродному брату – депутату Государственной Думы РФ, заместителю Председателя Комитета Государственной Думы РФ по безопасности Анатолию Выборному.

Видео обращение опубликовано в социальных сетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Кондрацкий призвал двоюродного брата не позорить семью и сделать все возможное, чтобы остановить войну.
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MADSTREKOZA🇺🇦🎭📷@madstrekoza·9 мин

В ближайшее время полностью остановится производство на заводе КамАЗ. Это вызвано прекращением поставок иностранных деталей. Практически вся продукция КамАЗ основана на запчастях из США и Германии.

На КамАЗ работает 35 тыс человек.
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09.03.2022 12:00 Ответить
КамАЗы комплектовались двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия).
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09.03.2022 12:02 Ответить
Файно! 35 000 кацапів "імпортозамістяться".
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09.03.2022 12:03 Ответить
Так вони вже сказали, що виробництво таки буде, але із запчастин а-ля 80х. Та це питання чи знайдуть їх.
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09.03.2022 12:03 Ответить
William Patrick Hitler

United States Navy

Years of service
1944-1947

Purple Heart

World War II Victory Medal

те ж саме
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09.03.2022 12:03 Ответить
тепер кожен повинен себе спитати: а що я зробив, щоб попередити цю війну, чи не підливав я масла в полум'я своїми коментарями на пропогандиську машину війни?
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09.03.2022 12:08 Ответить
Погнали? Єгор Хуторний, родом з Мукачева, я з тобою в КПІ познайомився, ти мені як брат був, я тебе до Полтави привіз, поселив, на Єлектромотор влаштував. Тобі в пику дали в перший день в Советьськой армії, бо ти був бандерівець. Був. Зараз в Ногіньську мешкає, манкурт. Ще приповзеш на колінах, тварюка
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09.03.2022 12:24 Ответить
Ну и гандон у тебя брат, позорно иметь такого родственника!!!!!
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09.03.2022 18:00 Ответить
Совєцький анекдот:
Жили два брати. Один у другу світову був поліцаєм, потім відсидів 10 років у сталінських лагерях. Другий - у червоній армії отримав зірку героя та безліч орденів.
Після війни перший після відсидки працював так, що кар"єра перла вгору та вгору. А другого на саму гіршу роботу не хотіли брати. Приходить останній до брата та каже: "Брате, як так виходить, ти був поліцаєм, "ворогом народу", відсидів, але в тебе найкраща робота, а я - герой війни, не можу навіть звичайної роботи отримати? "
Той відповідає : " А що в табе в анкеті в графі "родичі" записано? В мене - брат - герой радянського союзу".

Каїна Авель любив.
всяк буває.
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27.05.2022 23:14 Ответить
 
 