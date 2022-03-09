"Мы не видим особой приветливости со стороны украинских граждан, мы видим сопротивление ВСУ": российские пропагандисты признали свой самообман в отношении украинцев. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские пропагандисты признали существование украинской нации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на пропагандистских теле-шоу вынуждены были искать объяснение сплоченности и коллективного сопротивления украинцев россиянам.
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