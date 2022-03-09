Тероборона под Сумами уничтожает из гранатометов NLAW российскую военную технику: "Башня танка подлетает на 15-20 метров вверх". ВИДЕО

Под Сумами территориальная оборона попробовала британские NLAW для разоружения российской колонны бронетехники.

Об этом рассказывает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Sergey Naumovich.

"Успешно. Понравилось, как башня танка подлетает на 15-20 метров вверх. Зрелище, говорят, незабываемое. Очень красиво и зажигательно, с хорошим фейерверком и праздничным запахом бенгальских огней! Хотят еще! Желают!" – рассказал он.

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