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Тероборона под Сумами уничтожает из гранатометов NLAW российскую военную технику: "Башня танка подлетает на 15-20 метров вверх". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Под Сумами территориальная оборона попробовала британские NLAW для разоружения российской колонны бронетехники.

Об этом рассказывает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Sergey Naumovich.

"Успешно. Понравилось, как башня танка подлетает на 15-20 метров вверх. Зрелище, говорят, незабываемое. Очень красиво и зажигательно, с хорошим фейерверком и праздничным запахом бенгальских огней! Хотят еще! Желают!" – рассказал он.

Также смотрите: Терроборона на Черниговщине продолжает уничтожать технику российских оккупантов, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Вот что животворящий NLAW делает.
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09.03.2022 15:21 Ответить
Все вірно: спробувала "для роззброєння"
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09.03.2022 15:24 Ответить
Демілітаризація окремо взятих іхтамнєтов.
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09.03.2022 15:34 Ответить
На мій погляд можна й влучніше: "з метою змушення до миру".
Або (для вати): "з метою об'єднання".
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09.03.2022 15:35 Ответить
Thanks to SAAB Bofors And sweden for making this possible
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09.03.2022 16:21 Ответить
We call it Mjölnir Thors hammer
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09.03.2022 16:22 Ответить
Эта штука мощнее ПТУРА? Есть спецы?
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09.03.2022 16:57 Ответить
NLAW покрепче Джавелина лупит.
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09.03.2022 17:00 Ответить
скоростная разборка металлолома
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09.03.2022 17:17 Ответить
Шайтан-труба
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09.03.2022 17:59 Ответить
А чего справа вылезает Двери из Екатеринбурга
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09.03.2022 22:03 Ответить
 
 