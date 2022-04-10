В Скадовск вошли военные РФ, вынесли компьютеры из горсовета и не пустили жителей к памятнику Шевченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Скадовск Херсонской области 9 марта въехала российская военная техника, местных жителей не пустили к памятнику Тарасу Шевченко, а из городского совета вынесли компьютеры.

В среду утром жители Скадовска вышли почтить 208-летие со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. В это время в город начала въезжать военная техника вооруженных сил РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Рядом с мирными митингующими, которые стояли и чествовали великого Шевченко с украинскими флагами, стали и российские солдаты с оружием.

Местные жители писали в соцсетях, что в 9-00 – в начале десятого в центр города въехали 8 машин, 10 человек побежали в горсовет и выбили двери в здание. На машинах – якобы знак "z".

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Оккупанты приказали закрыть все магазины.

Российские военные зашли в городской совет и забрали все компьютеры, сообщил городской голова Скадовска Александр Яковлев.

"Пришли военные неизвестного рода войск и забрали в городском совете все компьютеры и уехали. Устроили здесь разгром. Травмированных нет", - рассказал Яковлев.

По словам Яковлева, оккупанты приказали не проводить политические акции.













