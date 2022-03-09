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"Под минометом уже три дня. 11 трупов. Хотели по болоту прорваться - 60 танков утопили": российский оккупант в разговоре с матерью рассказал о потерях. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские спецслужбы продолжают перехватывать разговоры оккупантов.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал запись разговора еще одного российского оккупанта, звонившего своей матери, передает Цензор.НЕТ.
В телефонном разговоре он рассказал, что уже три дня его бригада находится под минометом. В результате погибли 11 российских военных.
"Вчера решили прорваться, проехали по болоту, 60 танков утопили. Сейчас вытаскиваем потихоньку", - сказал оккупант.
Топ комментарии
+31 Garry Grant
показать весь комментарий09.03.2022 15:23
+24 Andrew Zamoroka 96c181b6
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+18 Воблин
показать весь комментарий09.03.2022 15:25
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топить надо,чтоб не смородили по белу свету.
Это не лечится. Это деградация московитов на глубочайшем уровне.
Таки трудно витянути цілий танк з болота.
Не мучтеся , залишить місцевим .
Вони їх порозбирають і частинами легенько та швиденько використають 👍
Що для господарства пригодиться , що на сувеніри піде , а решту і на металолом можна здати