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Несколько дней бродили по лесам, пока нас не захватили "охотники из теробороны": старший лейтенант армии РФ сдался в плен. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Старший лейтенант армии РФ, командир разведывательного взвода Никоноров Роман, попавший в плен украинских защитников, дал показания СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь на официальной странице СБУ.

По его словам, его взвод был направлен из РФ в населенный пункт Бобровица. По дороге сломалась техника и командиры его и еще несколько бойцов бросили охранять ее, но за ними никто не вернулся. В дальнейшем они сожгли увязший в болоте БТР, несколько дней бродили по украинским лесам, пока их не поймали представители местной территориальной обороны.

"Российский захватчик так хотел сдаться в плен украинцам, что сдал не только свое оружие, но и форму. Поэтому на допросе СБУ сидит в свадебном костюме, который из сострадания ему дали украинцы.

Говорит, что им обещали 3-4-дневный победный марш и теплую встречу местного населения. Но они, покинутые на произвол судьбы своими командирами, несколько дней бродили в лесах, убегали от местных жителей, пока не сдались в плен "охотникам из теробороны".

Интересно, как будет рассказывать потомкам "бравый" разведчик о своих подвигах в Украине? Расскажет, как в болотах на Черниговщине сжег свой БТР и потерял парадную форму, в которой планировал пройти торжественным шествием по Крещатику? Покажет ли это видео в костюме жениха?", - говорится в сообщении СБУ.

Также смотрите: Пресс-конференция пленных российских разведчиков. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Сподіваюсь, нащадків у них не буде, бо таким виродкам не можна розмножуватись.
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09.03.2022 15:29 Ответить
Судя по костюмчику, СБУ его решила замуж выдать
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09.03.2022 15:33 Ответить
Подберут ему кого-нибудь из кадыровцев. За барана сойдет!
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09.03.2022 16:32 Ответить
Сукі - ніхто не розуміє, навіщо зайшли в Україну, і меньше з тим, всі зайшли.

І таки воювали, хоча - бл'о - ніхто не стріляв, всі квітки саджали!

Здається - це реально зізнання в ідіотизмі!
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09.03.2022 15:52 Ответить
це не ідіотизм, це цинізм, ідіотами то ми будемо якщо в це лайно повіримо.
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09.03.2022 16:32 Ответить
Я маю на увазі, що в них такий низькій рівень IQ, що вони реально вважають, що їм хтось повірить.

Це як дитина 5-річна, яка намагається збрехати, але ж це всім оточуючим очевидно!
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09.03.2022 16:38 Ответить
Это шо за "жаних" ?
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09.03.2022 16:57 Ответить
Дуже гарний пінджак) .
Сподіваюсь весильна квіточка вже в його сраці)
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09.03.2022 17:34 Ответить
 
 