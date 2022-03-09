"Домой, пока живой!", - митинг против российских оккупантов проходит в Бердянске. ВИДЕО
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9 марта жители Бердянска снова вышли на митинг против российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.
Люди с украинской символикой идут по центральным улицам города, скандируя "Домой!", "Домой, пока живой!".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Бердянск остался без тепла, потому что оккупанты повредили газопровод. СМИ заставляют работать под дулом автомата – председатель ОВА
Как сообщалось, Бердянск при минусовой температуре остался без газа, поскольку оккупанты повредили газопровод. Кроме того, агрессоры пытаются вести свою пропаганду - захватили телебашню в городе и транслируют российские каналы.
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А если не живой, то все равно домой!
Ходити з прапорцями і скандувати "дамой" не допоможе. В окупанта повинна земля під ногами горіти. Коктейлі молотова в руках мають бути а не прапорці! Чому в окупанта не горить земля під ногами?
Ми наприклад, на західній Україні - вже все підготовили для такої бородьби. Всі інградієнти коктейлів напоготові. І якщо прийде окупант - прапорцями тут ніхто махати не буде. А у кожного московита в голові буде тільки одна жахлива думка - що кожної миті йому може "прилетіти".