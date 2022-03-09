"Домой, пока живой!", - митинг против российских оккупантов проходит в Бердянске. ВИДЕО

9 марта жители Бердянска снова вышли на митинг против российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

Люди с украинской символикой идут по центральным улицам города, скандируя "Домой!", "Домой, пока живой!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бердянск остался без тепла, потому что оккупанты повредили газопровод. СМИ заставляют работать под дулом автомата – председатель ОВА

Как сообщалось, Бердянск при минусовой температуре остался без газа, поскольку оккупанты повредили газопровод. Кроме того, агрессоры пытаются вести свою пропаганду - захватили телебашню в городе и транслируют российские каналы.