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"Домой, пока живой!", - митинг против российских оккупантов проходит в Бердянске. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

9 марта жители Бердянска снова вышли на митинг против российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

Люди с украинской символикой идут по центральным улицам города, скандируя "Домой!", "Домой, пока живой!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бердянск остался без тепла, потому что оккупанты повредили газопровод. СМИ заставляют работать под дулом автомата – председатель ОВА

Как сообщалось, Бердянск при минусовой температуре остался без газа, поскольку оккупанты повредили газопровод. Кроме того, агрессоры пытаются вести свою пропаганду - захватили телебашню в городе и транслируют российские каналы.
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Дякую вам громодяни України
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09.03.2022 16:03 Ответить
Тримайтеся братья , всіх зомбаків переможемо за нами Бог за нами правда
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09.03.2022 16:06 Ответить
Новая шнива уже помечена Z. Надеюсь, она, полная кацапских свиней, найдет своего байрактара.
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09.03.2022 16:08 Ответить
Домой, пока живой!
А если не живой, то все равно домой!
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09.03.2022 16:35 Ответить
Я от скільки дивлюсь на ці мітинги в окупованих містах і одного не розумію. Чому там так багато мужиків? Чому вони не в партизанських загонах?
Ходити з прапорцями і скандувати "дамой" не допоможе. В окупанта повинна земля під ногами горіти. Коктейлі молотова в руках мають бути а не прапорці! Чому в окупанта не горить земля під ногами?
Ми наприклад, на західній Україні - вже все підготовили для такої бородьби. Всі інградієнти коктейлів напоготові. І якщо прийде окупант - прапорцями тут ніхто махати не буде. А у кожного московита в голові буде тільки одна жахлива думка - що кожної миті йому може "прилетіти".
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09.03.2022 17:37 Ответить
 
 