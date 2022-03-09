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Оккупанты разгоняют митинг мирных жителей в Скадовске. ВИДЕО
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Российские оккупанты разгоняют проукраинский митинг в оккупированном войсками РФ Скадовске.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты разгоняют митинг мирных жителей в Скадовске Херсонской области", - написал Геращенко.
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