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Оккупанты разгоняют митинг мирных жителей в Скадовске. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты разгоняют проукраинский митинг в оккупированном войсками РФ Скадовске.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты разгоняют митинг мирных жителей в Скадовске Херсонской области", - написал Геращенко.

Читайте также: Из-за решительного сопротивления населения оккупанты ввели подразделения Росгвардии на Херсонщину. Незаконно задержаны более 400 украинцев, - Генштаб
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Топ комментарии
+25
За все відповісте, москальські гниди!
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09.03.2022 16:54
+17
Робіть коктейлі молотова.Мітинги нічого не дадуть.
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09.03.2022 16:54
+9
Так и будет дальше. Бандера смузи в помощь несогласным или всех пересажают
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09.03.2022 16:54
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За все відповісте, москальські гниди!
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09.03.2022 16:54 Ответить
Робіть коктейлі молотова.Мітинги нічого не дадуть.
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09.03.2022 16:54 Ответить
Приїдь і покажи приклад .
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09.03.2022 17:00 Ответить
Так и будет дальше. Бандера смузи в помощь несогласным или всех пересажают
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09.03.2022 16:54 Ответить
☝🏻Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє.

🔺Кіберполіція створила спеціальний бот @ukraine_avanger_bot
Його мета - надати громадянам можливість передавати інформацію щодо:

-виявлення снарядів, що не здетонували;
-виявлення місця розташування техніки та/або бійців ворога;
-виявлення мародерів;
-виявлення міток/позначок, що залишає ворог.

🔺Функціонал боту дозволяє обрати область та тип повідомлення, додати геопозицію, фотодокази та власний коментар.
Інформація зберігається на потужностях, що належать Україні та перебувають у керуванні Кіберполіції!

💪🇺🇦Наша перемога вже близько! Все буде Україна!
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09.03.2022 16:55 Ответить
Оккупанта нужно уничтожать любыми методами - не понимают по хорошему, партизаны с ними быстрей договорятся.
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09.03.2022 16:59 Ответить
***-а-а-а... Так їм же буде повний піхвець, як наші їх будуть гнати. А зараз які безстрашні кацапи, поки не настала ніч. А ніч має свої права.
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09.03.2022 17:00 Ответить
Російські окупанти, нелюди скинули декілька бомб на дитячу лікарню в Маріуполі. І вони своїм чорним ротом ще вимовляють слово "мир" та "перемир"я"!
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09.03.2022 17:00 Ответить
Просто нагадую: маскалі - не люди! Зовнішня схожість з людьми часто вводить людей в оману!
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09.03.2022 17:04 Ответить
Зверье русское пришлое фашисты
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09.03.2022 17:02 Ответить
Это они умеют. Это все, что они умеют
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09.03.2022 17:05 Ответить
.
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09.03.2022 17:07 Ответить
рідне місто, але соромно за людей, які бояться чинити опір і просто силять по хатам, а мер спокійно так каже - ну винесли комп'ютери, давайте не будемо їх провокувати...
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09.03.2022 17:11 Ответить
Кацапские фашисты.Думаете вы сюда навсегда пришли??? *** вам в рыло. Люди убивайте их.Законы Украины это разрешают.Это терористы,не граждане Украины. Ночь на вашей стороне
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09.03.2022 17:16 Ответить
И морды в балаклавы попрятали, знают суки что возмездие очень возможно.
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09.03.2022 17:38 Ответить
Вони не вспіли прийти , а вже нав"язують свої порядки та ідеологію
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09.03.2022 20:32 Ответить
Окупанти готові до необмеженого застосування насильства. В таких умовах протест без силового опору не має шансів на перемогу.
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09.03.2022 21:52 Ответить
 
 