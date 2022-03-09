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Mastercard (11) Visa (13) санкции (10612)

Из-за санкций россияне в Грузии не могут снять деньги со своих карточек. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне, которые сейчас находятся в Грузии, не могут снять деньги со своих карт из-за введенных санкций.

Соответствующее видео появилось в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

MasterCard и Visa прекратили обслуживание карт, выпущенных российскими банками.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Москве ночью выстроились огромные очереди к банкоматам. ВИДЕО
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Топ комментарии
+59
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09.03.2022 17:09
+46
пусть в абхезию едут, может там получится снять.
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09.03.2022 17:09
+45
Сюр, какой то, кацапы в Грузии...которую бомбили....
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09.03.2022 17:10
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Та ти шо, неможуть.
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09.03.2022 17:07 Ответить
...і вже на лижі стають, бггг

Семьи сотрудников фашистской ФСБ России и оккупационной «администрации» Крыма сбегают с полуострова. Также только за последние сутки на продажу в оккупированном полуострове выставили более 5 тыс. квартир.
https://flot2017.com/v-krymu-tysyachi-kvartir-vystavleny-na-prodazhu-semi-fsb-begut-s-poluostrova/
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09.03.2022 17:29 Ответить
А чому міст ще стоїть?
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09.03.2022 18:22 Ответить
Тому що не впав ((
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09.03.2022 19:25 Ответить
горе то какое...нехай щастить!
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09.03.2022 17:07 Ответить
За ЧТО ???!!!!
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09.03.2022 19:24 Ответить
Странно... я то тут причем... все нитак однозначно... я вне политики...
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09.03.2022 17:08 Ответить
по радіо "Свобода" вже років зо два крутять.."--я не ********** информацию"
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09.03.2022 17:54 Ответить
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09.03.2022 17:56 Ответить
Та пофиг на них.В Тбилиси єсть аналог Окружной?
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09.03.2022 17:08 Ответить
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09.03.2022 17:09 Ответить
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09.03.2022 17:27 Ответить
A вот эта компания могла-бы и бесплатно га*доны раздавать...
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09.03.2022 18:51 Ответить
они жопатрахи им не надо
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09.03.2022 19:40 Ответить
Они же вне политики, и за мир, бедненькие.
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09.03.2022 17:09 Ответить
******!!! )
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09.03.2022 17:09 Ответить
пусть в абхезию едут, может там получится снять.
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09.03.2022 17:09 Ответить
В Абхазії про банкомати навіть не чули.
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09.03.2022 17:14 Ответить
там хрусский дух, там хруссью пахнет...
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09.03.2022 17:23 Ответить
там стоят такие же, как в Донецке.
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09.03.2022 17:25 Ответить
Через пару тижнів навіть в Абхезії вклади рабсіян будуть видавати дольками *********, бо на цілий ******** грошей не вистачить.
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09.03.2022 17:48 Ответить
riuzgenavrotu treba exati na Pskovščinu - tam uže povsiudu vvodiat v deistvie jagelematy.
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09.03.2022 21:02 Ответить
Нет у вас больше денег нацисты е***ые. Домой в саратов пешком пи**дуйте
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09.03.2022 17:10 Ответить
абидна, да?
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09.03.2022 17:10 Ответить
Сюр, какой то, кацапы в Грузии...которую бомбили....
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09.03.2022 17:10 Ответить
Їм байдуже вони ж "внє палітікі". Ці люди лицеміри.
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09.03.2022 17:35 Ответить
А тепер вишенька на торт у цьому сюрі - кацапи грузинів бомбили , а тепер грузини будуть цих 20000 кацапів годувати за свої гроші бо у них дєніх нєту , а у разі чого - ***** ввєді вайска ((
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09.03.2022 19:36 Ответить
Теж здивувало як швидко грузинський народ забув війну, але ми теж добряки і не будем їх знищувати після війни, а це неправильно
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09.03.2022 22:01 Ответить
Там в Грузії проросійський президент Іванашвілі
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10.03.2022 08:53 Ответить
от грузины коварные .заманили,а денех не дают
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09.03.2022 17:11 Ответить
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09.03.2022 17:13 Ответить
Коротко
Касаби ?
Vам.....
Слава нації
Смерть москалям
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09.03.2022 17:11 Ответить
Хотіли савєцкій саюз, отримуйте.
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09.03.2022 17:11 Ответить
Домой пешком на ишаках
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09.03.2022 17:12 Ответить
Купить не смогут. Курс рубля к ишаку сильно упал.
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09.03.2022 17:28 Ответить
Пусть бойфрендам в очко карточку вставляют.
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09.03.2022 17:12 Ответить
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09.03.2022 22:21 Ответить
Ну так то ж файно !
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09.03.2022 17:12 Ответить
Нехай спробують скористатися банкоматами остії та абхазії.
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09.03.2022 17:12 Ответить
Там ще не знають, що таке банкомат.
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09.03.2022 17:35 Ответить
пусть идут дупой торгуют
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09.03.2022 17:12 Ответить
Працювати йдіть, за півхачапурі в день.
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09.03.2022 17:14 Ответить
Навіть уявити боюся, що вони там напрацювань.
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09.03.2022 17:16 Ответить
Для цього їм принаймні потрібно грузинську мову вивчити. А у них щелепи руццкаязичні і вялічіє в сраці грає.
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09.03.2022 18:08 Ответить
Пиндець, кицуню! -- пропив татку гроші...
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09.03.2022 17:14 Ответить
спитайте в фуйла
-ЧОМУуууу
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09.03.2022 17:14 Ответить
пока доедет до расеи, на карточке ничего не останется. Просто абстрактная цифра.
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09.03.2022 17:15 Ответить
Ехавай НАХУВАЙ абратна в своё сэрэсэрэ, о каком и мечтали.
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09.03.2022 17:15 Ответить
Завжди є весла)
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09.03.2022 17:15 Ответить
Денег нет, но вы держитесь
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09.03.2022 17:15 Ответить
Ввести санкции против всех депутатов и их семей партии Единая Росия - всех выгнать из ЕС И АРЕСТОВАТЬ СОБСТВЕНООСТЬ
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09.03.2022 17:15 Ответить
Грузини зустрічали ослОбодителей з хлібом-сіллю?
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09.03.2022 17:17 Ответить
Иностранные банкоматы выплёвывает парашенскте карты со звуком позывов на рвоту.

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09.03.2022 17:17 Ответить
яка сумна новина, нехай тепер їдять свої карточки
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09.03.2022 17:18 Ответить
Тьфу, смотреть противно на это кацапье вонючее.
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09.03.2022 17:18 Ответить
А чого ж це ви кацапчики зі свого раю так дременули?
Не хочете бути в раю, хочете своє лайно розносити далі по світу!?
А "сама стабільна валюта" взяла і луснула.
Так, що дефіцит двірників і посудомийок в Грузії зникне.
Як казали ще "проФФесору" - не*уй шастать".
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09.03.2022 17:18 Ответить
А дальше на окружную или набережную сосать у грузинских таксистов за то чтобы подвезли к границе
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09.03.2022 17:19 Ответить
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09.03.2022 17:21 Ответить
Помню кацапоиды некоторые рассказывали что им все равно где и с кем воюет путен они вне политики. Ну теперь штаны ширинкой назад и торговать очком за хачапури
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09.03.2022 17:22 Ответить
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09.03.2022 17:22 Ответить
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09.03.2022 20:38 Ответить
Ссср оно такое
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09.03.2022 17:23 Ответить
Саша, ти випадково не працюєшь у Фоззі програмістом 1С? Наш відділ шукає Олександра Ліхошву, який жив до війни біля Ворзеля.
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09.03.2022 17:36 Ответить
Обьясните грузинам,что их бомбивший кацапы приехали без денег.Пусть губу закатают,,принципиальные,,
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09.03.2022 17:24 Ответить
Это специальня финансовая операция для спасения россиян от денег!!!
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09.03.2022 17:25 Ответить
Помимо того что кацапсинам заблокировали карточки нужно ещё и вернуть их в родной мордор чтоб до конца насладились своим творением, мрази.
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09.03.2022 17:25 Ответить
Віза і мастеркард відмовились працювати з фуйлостаном, тому що термінал розуміє коли проводить операції з грошима, а тут якісь фублі.
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09.03.2022 17:27 Ответить
назад в россию !!!!
за деньгами......!
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09.03.2022 17:28 Ответить
Ну то саме час оголосити себе біженцями і нехай Грузія їх годує)
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09.03.2022 17:32 Ответить
Пусть унитазы грузинам идет мыть,прокормится.
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09.03.2022 17:35 Ответить
камни с неба?
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09.03.2022 18:04 Ответить
от ми тут офігіваємо від грузинів - їх бомбили, а вони кацапів пускають! їх бомбили 14 років назад, нас - 7-8 назад! а ще 2 тижні назад кацапи у нас себе прекрасно почували! так що ми самі не кращі!
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09.03.2022 18:30 Ответить
От цікаво що тепер будуть робити грузини з московитами в яких нема грошей. І чому московити не їдуть до братських народів Абхазії і Південної Осетії?
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09.03.2022 18:32 Ответить
А шо так? Ото невезуха. І знову "бендеровци" будуть винні? Обірвався ланцюжок зомбоящик-холодильник. Може аж тепер мозочок почне працювати...хоча сумніваюсь. В них бошка лиш для того, щоб можна було до чого вуха причіпити
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09.03.2022 18:47 Ответить
 
 