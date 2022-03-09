Из-за санкций россияне в Грузии не могут снять деньги со своих карточек. ВИДЕО

Россияне, которые сейчас находятся в Грузии, не могут снять деньги со своих карт из-за введенных санкций.

Соответствующее видео появилось в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

MasterCard и Visa прекратили обслуживание карт, выпущенных российскими банками.

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