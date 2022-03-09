Из-за санкций россияне в Грузии не могут снять деньги со своих карточек. ВИДЕО
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Россияне, которые сейчас находятся в Грузии, не могут снять деньги со своих карт из-за введенных санкций.
Соответствующее видео появилось в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
MasterCard и Visa прекратили обслуживание карт, выпущенных российскими банками.
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+59 клаус хаус
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показать весь комментарий09.03.2022 17:10
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Семьи сотрудников фашистской ФСБ России и оккупационной «администрации» Крыма сбегают с полуострова. Также только за последние сутки на продажу в оккупированном полуострове выставили более 5 тыс. квартир.
https://flot2017.com/v-krymu-tysyachi-kvartir-vystavleny-na-prodazhu-semi-fsb-begut-s-poluostrova/
Касаби ?
Vам.....
Слава нації
Смерть москалям
-ЧОМУуууу
Не хочете бути в раю, хочете своє лайно розносити далі по світу!?
А "сама стабільна валюта" взяла і луснула.
Так, що дефіцит двірників і посудомийок в Грузії зникне.
Як казали ще "проФФесору" - не*уй шастать".
за деньгами......!