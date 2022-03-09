Зеленский об авиаударе по роддому Мариуполя: Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Немедленно закройте небо!

Прямой удар российских войск по роддому – сознательный акт террора.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! Вы имеете силу. Но, похоже, теряете человечность" , – написал глава государства.

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Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність. pic.twitter.com/xEFndMPqPK