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У армии РФ большие проблемы с обеспечением, - перехват СБУ. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На записях перехваченных Службой безопасности Украины телефонных разговоров слышно, как путинский захватчик жалуется своей жене, что о нем и его товарищах забыло руководство. Становится очевидным, что подразделения армии РФ страдают от недостатка ресурсов и не видят никаких перспектив.

Об этом сообщает СБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"У российских оккупантов начались большие проблемы с обеспечением. На перехваченных материалах СБУ слышно, как путинский захватчик жалуется своей жене, что об оккупантах забыло руководство. И это при том, что его рота – это подразделение обеспечения. То есть ее основная задача – поставлять ресурсы другим российским оккупантам, ушедшим вглубь территории Украины, поэтому сейчас враг деморализован и уже взялся за "исконно русский обычай" – пьянствовать. Параллельно они нападают на украинских селян и заправки, пытаясь получить хоть какое-то обеспечение. Но получают достойный отпор наших защитников!" – рассказали в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военнопленные: Когда мы вернемся домой – восстанем против Путина и его власти

На аудио – российский оккупант из подразделения обеспечения, он звонит по телефону своей жене. Солдат жалуется женщине на плохое положение дел, также похоже на то, что он выпивший. Оккупант рассказывает, что российские войска в Украине занимаются грабежом и мародерством - нападают на украинских селян и заправки, пытаясь получить хоть какие-то ресурсы для выживания.
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Топ комментарии
+21
Однак вони не відступають. Недооцінювати ворога непотрібно. Всі казали, що москалям не вистачить війсь для нападу, але вони напали.
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09.03.2022 17:40
+21
"Самая сильная армия" в мире.
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09.03.2022 17:49
+19
Тактика оккупантов очень проста - самообеспечение путем мародерства, насилия и убийств.
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09.03.2022 17:42
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Однак вони не відступають. Недооцінювати ворога непотрібно. Всі казали, що москалям не вистачить війсь для нападу, але вони напали.
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09.03.2022 17:40 Ответить
Всі казали, що москалям не вистачить війсь для нападу

Кто это "все"?
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09.03.2022 17:43 Ответить
все в ОПе. Там к майским шашлыкам готовились.
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09.03.2022 17:47 Ответить
Генерал-майор ЗСУ Микола Куклюк про армію орди:

Шоломи сталеві 1941 року,
берці - «1000 шагов»,
підсумок для магазинів - «обнять и плакать»,
ремінь поясний польовий з бляхою радянською зіркою,
ну і горшок щоб не всратись (в комплекті).


Легендарна і непереможна армія ...

Боятися всім!
https://t.me/operativnoZSU/12386
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09.03.2022 17:48 Ответить
это Вы еще кожаных артиллерийских планшетов не видели.
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09.03.2022 18:22 Ответить
а трёхлинейки видели?
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10.03.2022 00:39 Ответить
Maxim Ak-Murza Наші експерти.Я за наших казав.
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09.03.2022 18:02 Ответить
А, эксперты....ну-ну.
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09.03.2022 18:22 Ответить
Maxim Ak-Murza Ну так.
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09.03.2022 18:24 Ответить
Был тут у нас один президент, тоже словам ***** доверял больше, чем нашей разведке.
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09.03.2022 18:31 Ответить
За сьогоднішнього президента США,Україну почали бомбити.Гранатометами ті що дали,війна не виграється.Нашу інфраструктуру нищить авіація і ракети.Де справжня допомога? Колись від нас забрали все,на сотні мільярдів доларів,включно з ядерною зброєю.А тепер в кущі гаранти сховалися.
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09.03.2022 18:36 Ответить
Ну как бы вашего гаранта 3 месяца предупреждали о нашествии дикарей. Но он продавал свою продукцию в стране-помойке, и шо-то гундел про "кампанию по дезинформации".
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09.03.2022 18:46 Ответить
Maxim Ak-Murza

Наше військове керівництво також мовчало і ніяк не підготувалося.
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09.03.2022 18:51 Ответить
Но виноваты ж США.
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09.03.2022 18:53 Ответить
Де виконання меморандуму?
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09.03.2022 18:56 Ответить
Какие пункты меморандума не выполняются?
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09.03.2022 19:08 Ответить
А які виконуються?
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09.03.2022 19:10 Ответить
Поиграем в игру "кто первый спросил"? Я вроде вполне точно сформулировал вопрос. Там всего 6 пунктов, так какой же из них не выполняется США?
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09.03.2022 19:14 Ответить
Maxim Ak-Murza А який виконується? Може четвертий? Яка нам гарантія безпеки? Який тоді сенс з того меморандуму? Тоді віддали не тільки ядерну зброю,але і звичайні ракети і авіацію.
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09.03.2022 19:21 Ответить
США и ВБ, согласно пункта 4 Меморандума, оказывает помощь Украине, оказавшейса жертвой агресии. Мало того, они прямо предупреждали Украину о готовящейся агрессии, и начали оказывать помощь еще до ее начала.А по поводу подписания этой бумажки - так не США и ВБ подписывали ее за Украину, а один ваш гарант, насколько я помню.
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09.03.2022 19:26 Ответить
Maxim Ak-Murza США допомагає мало.Дуже мало.Вона має найбільше озброєння.Де ракетні комплекси,де ппо? Армія сухопутня в нас хороша.Але втрати в нас через ворожу авіацію і ракетні обстріли.Підписували цей папірець всі.

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09.03.2022 19:32 Ответить
Ну, тут вполне согласен - помощь явно недостаточна. Поверьте, все тут, кто хоть как-то сочувствует Украине, заваливают своих конгрессменов письмами на эту тему. Но бюрократию никто не отменял, к сожалению.
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09.03.2022 20:05 Ответить
Так я і не маю нічого поганого проти людей і проти США, як такої. Але ви ж бачите як москалі воюють по підлому. Тупо скидують на міста авіабомби, або обстрілюють іскандерами. Потрібно як найшвидше посилити ппо України.
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09.03.2022 20:30 Ответить
Авжеш.
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09.03.2022 20:32 Ответить
Експєрди-трампізди казали, ну, ви у курсі.
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09.03.2022 18:08 Ответить
Так хто ж міг подумати що вони безглуздо будуть битися "лобом об стіну", вирішивши провести операцію "серпом собі по яйцям".
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09.03.2022 18:22 Ответить
в кого мозок є, той міг...
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09.03.2022 18:27 Ответить
"...не бачать ніяких перспектив." ©

Є чудова перспектива - хай стріляються.
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09.03.2022 17:41 Ответить
Тактика оккупантов очень проста - самообеспечение путем мародерства, насилия и убийств.
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09.03.2022 17:42 Ответить
алкашня, вони орки і все.
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09.03.2022 17:43 Ответить
вЯлікіє в своєму природному стані - лика не в"яжуть. І ні граминки каяття.
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09.03.2022 17:45 Ответить
и это только начало. ВСУ уже начало разбрасывать предоплаченные телефоны в местах дислокации кацовоинства, чтобы можно было больше жаловаться домой, на расею, как тут не встречают короваями и брагой, и сколько их осталось от взвода после вчерашнего пи***реза.
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09.03.2022 17:45 Ответить
вернеся у пакеті. Може. к доце і папе із мамой. СВИНОСОБАКА!
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09.03.2022 17:46 Ответить
бандероль входит в этот соцпакет.
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09.03.2022 17:49 Ответить
нас эти проблемы радуют...
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09.03.2022 17:46 Ответить
Оно так, но эта звиздота уже мародерит, бухает и насилует
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09.03.2022 18:27 Ответить
Чмо кацапське, обригане. Типовий кацап.
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09.03.2022 17:47 Ответить
треба біл-борди поробити: рузге солдатен, голот не тьодка! сдафайся і мєняй афтомат на ясчик печенье, танк - на бочка фаренье!

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09.03.2022 17:47 Ответить
"Самая сильная армия" в мире.
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09.03.2022 17:49 Ответить
им *****.....
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09.03.2022 17:50 Ответить
землю жрите ******
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09.03.2022 17:51 Ответить
Срочно нужны малые мобильные партизанско - диверсионные отряды 30 - 50 чел для уничтожения заблудших, застрявших и просто стоячих орков. Мотаясь по малым населенным пунктам они бы хорошую службу сослужили.
Семенченко в свое время крепко тормозил наступление врага таким способом.За что теперь и сидит - проскакивала инфа, что по просьбе Москвы.
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09.03.2022 17:52 Ответить
семенченко вийшов
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09.03.2022 18:07 Ответить
это которого в армию дыныры командиром не взяли?
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09.03.2022 18:25 Ответить
Закон "про участь цивільних для протидії агресії" уже принят. Там говорится про огнестрельное оружие. Но думаю, за уничтожение врага любым другим способом тоже уголловоной ответственности не должно быть. Фактически враг - это не человек. Это живая сила противника. Например, забили лопатой, отравили, зарезали - какая разница. Главное, уничтожить живую силу.
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10.03.2022 10:17 Ответить
Свиноматка боїться, щоб її хряка вночі не прирізали). А те, що вбиває, то таке.. . Тварини!
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09.03.2022 17:53 Ответить
а говорили что им заблокировали звонки наши операторы((
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09.03.2022 17:53 Ответить
"исконно русский обычай" - пьянствовать
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09.03.2022 18:05 Ответить
Отруту для щурів їм в горілку домішуйте, нехай повпиваються
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09.03.2022 18:06 Ответить
там третій влізає в розмову - в диміну п'яний,язик заплітається.
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09.03.2022 18:08 Ответить
Перспектива у кацапів лише одна - смерть. Щасливчикам вдасться здатися в полон. Не беріть! На фіг нам "фартові кацапи" які вбивали, грабували, гвалтували і їм за це "нічєво не било"?
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09.03.2022 18:18 Ответить
Счас кремлевское ворье продаст вилы и яхты и кинется снабжать рабов, кинутых на убой в захватнической войне.
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09.03.2022 18:49 Ответить
Ни у кого из заключенных, когда они вернутся в Россию, не хватит смелости открыть рот, они перестали быть храбрыми, когда пришли убивать своих братьев-украинцев.
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09.03.2022 18:53 Ответить
Хочу нагадати про цілющий та корисний напій на основі метанолу. Він підвищує імунітет до будь-якого агресора
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09.03.2022 18:59 Ответить
Ой, розумнічались....хто ж буде допомагати:то ножкою тупають,то покрікують,то до суду подають на президента іншої країни (а все що б набєню-сцаряіуду не тискали)....ось,ще уйло "послєдній"аргумєнт на Україну як кккккине:Анку-пулємьотчицу на тачанці-то будете знати!!!!Дякуємо НАШИМ ВОЇНАМ!Пишаємося нашим НАРОДОМ.Миколаїв,ХЕРСОН,СУМИ,ІЗЮМ,ХАРКІВ і ін.наші прекрасні МІСТА і СЕЛА -тримайтесь!ПЕРЕМОГА БУДЕ!Головне не здати її кЄ бєням!!!!
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09.03.2022 20:52 Ответить
Люди хто має можливість щедро роздавайте росіянам алкоголь, скільки є, є можливість женіть і роздавайте
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09.03.2022 22:30 Ответить
 
 