У армии РФ большие проблемы с обеспечением, - перехват СБУ. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На записях перехваченных Службой безопасности Украины телефонных разговоров слышно, как путинский захватчик жалуется своей жене, что о нем и его товарищах забыло руководство. Становится очевидным, что подразделения армии РФ страдают от недостатка ресурсов и не видят никаких перспектив.
Об этом сообщает СБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"У российских оккупантов начались большие проблемы с обеспечением. На перехваченных материалах СБУ слышно, как путинский захватчик жалуется своей жене, что об оккупантах забыло руководство. И это при том, что его рота – это подразделение обеспечения. То есть ее основная задача – поставлять ресурсы другим российским оккупантам, ушедшим вглубь территории Украины, поэтому сейчас враг деморализован и уже взялся за "исконно русский обычай" – пьянствовать. Параллельно они нападают на украинских селян и заправки, пытаясь получить хоть какое-то обеспечение. Но получают достойный отпор наших защитников!" – рассказали в СБУ.
На аудио – российский оккупант из подразделения обеспечения, он звонит по телефону своей жене. Солдат жалуется женщине на плохое положение дел, также похоже на то, что он выпивший. Оккупант рассказывает, что российские войска в Украине занимаются грабежом и мародерством - нападают на украинских селян и заправки, пытаясь получить хоть какие-то ресурсы для выживания.
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Кто это "все"?
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Наше військове керівництво також мовчало і ніяк не підготувалося.
Є чудова перспектива - хай стріляються.
Семенченко в свое время крепко тормозил наступление врага таким способом.За что теперь и сидит - проскакивала инфа, что по просьбе Москвы.