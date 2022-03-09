Воронка от удара неуправляемой бомбой по роддому в Мариуполе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия бомбила роддом в Мариуполе, вероятно, фугасными неуправляемыми авиабомбами ФАБ-1000.
Видео в Facebook выложил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Воронка от фугасной неуправляемой авиабомбы, вероятно ФАБ-1000, которыми Россия сегодня разбомбила детскую больницу в Мариуполе. Город просто сносят, не разбирая уже где какие цели. Россия ведет войну на уничтожение украинцев, цель этого террора - заставить сдать город. Если НАТО не может закрыть небо над Украиной, но может дать нам современные ЗРК и истребители", - написал он.
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Військовий злочин . Причому , характер й форма вирви в очевидь вказує , що це не снаряд , що це не керованна ракета . Це саме авіаційна бомба . Як відомо , в полку Айдар нема літаків .
Й цей теормех викладав колись .
Памятка руцкому пілоту після бомбардування Українських міст