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Мариуполь (5562) бомбардировка (392) Бутусов Юрий (3906)

Воронка от удара неуправляемой бомбой по роддому в Мариуполе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия бомбила роддом в Мариуполе, вероятно, фугасными неуправляемыми авиабомбами ФАБ-1000.

Видео в Facebook выложил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Воронка от фугасной неуправляемой авиабомбы, вероятно ФАБ-1000, которыми Россия сегодня разбомбила детскую больницу в Мариуполе. Город просто сносят, не разбирая уже где какие цели. Россия ведет войну на уничтожение украинцев, цель этого террора - заставить сдать город. Если НАТО не может закрыть небо над Украиной, но может дать нам современные ЗРК и истребители", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об авиаударе по роддому Мариуполя: Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Немедленно закройте небо!

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
паскуди... Смерть кацапським оккупантам !!!
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09.03.2022 18:12
+25
наволоч
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09.03.2022 18:10
+12
Навіщо? Кому тоді дикі кадирівці будуть шиї різати? Я кочу насолодитись відео їхньої громадянської війни поповній. І вона буде, повірте.
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09.03.2022 18:33
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наволоч
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09.03.2022 18:10 Ответить
паскуди... Смерть кацапським оккупантам !!!
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09.03.2022 18:12 Ответить
Полоненим треба просто яйця відривати.
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09.03.2022 18:15 Ответить
А полоненим жінкам що відривати?
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09.03.2022 18:44 Ответить
Вирізати ті місця, куди гвалтують рашисти українських жінок!
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09.03.2022 19:11 Ответить
Хотів написати задувати піною (( так ці ж підер@си завод монтажної піни під Києвом спалили ((
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09.03.2022 20:00 Ответить
Чудом никого в зданиях больницы и роддома не оказалось, как видно на кадрах видео, ни 200-х ни 300-х
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09.03.2022 18:15 Ответить
як мінімум один тяжко поранений на відео був, його переносили на ношах
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09.03.2022 18:23 Ответить
Не чудо - а робота розвідки
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09.03.2022 20:01 Ответить
Ну що , українці , будете приймати біженців зі зруйнованої московії ?
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09.03.2022 18:18 Ответить
Навіщо? Кому тоді дикі кадирівці будуть шиї різати? Я кочу насолодитись відео їхньої громадянської війни поповній. І вона буде, повірте.
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09.03.2022 18:33 Ответить
Виродки
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09.03.2022 18:26 Ответить
Це щось на 500 - 1000 кг ТНТ .
Військовий злочин . Причому , характер й форма вирви в очевидь вказує , що це не снаряд , що це не керованна ракета . Це саме авіаційна бомба . Як відомо , в полку Айдар нема літаків .
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09.03.2022 18:35 Ответить
ФАБ-500
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09.03.2022 19:25 Ответить
да воронка не снарядного и не ракетного типа-они немного продолговатые-авиабомба 100 процентов
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09.03.2022 20:22 Ответить
Це ж проста кінематика . Я ж інженер-механик по першому фаху .
Й цей теормех викладав колись .
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09.03.2022 20:59 Ответить
Бомба від 500 до 1000 кг Все залежить від типу грунту Якщо кам"янистий то воронка буде менша Якщо легкий піщаний (та ще й не злежаний чи насипний - воронка буде більша В Чернігові збили Су-34 так він такі "грушки" -ФАБ-500 скинуть не встиг - у людей у дворах валялися Я глянув і сказав що людям трохи повезло - могли-б на місці приватного сектора отримать "копанки" для карасів!
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09.03.2022 21:15 Ответить
Ребята, не берите их в плен, хватит. Они должны заплатить за эти зверства.
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09.03.2022 18:41 Ответить
В плен не брать только расстрел *****.
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10.03.2022 01:28 Ответить
Хлопці, зав'язуйте брати в полон цих тварюк. Вони явно не заслуговують на ваш гуманізм.
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09.03.2022 19:00 Ответить
Похоже фугаска была с замедлением на заглубленную цель. Против бомбоубежищ?
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09.03.2022 22:10 Ответить
Только что то не понятно что при такой воронке вокруг все деревья целые даже не наклоненные. При таком взрыве минимум как на 100 м. ничего не должно быт.Опять лохотрон
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09.03.2022 22:35 Ответить
Лохотрон в твоїй макітрі. Якщо ця бомба запрограмована для знищення бункерів, то вибухає після того, як заглибиться. А дєрєвья целие саме тому, що вибухнула глибоко в грунті.
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10.03.2022 00:05 Ответить
Ты **** рашистский тролль под украинским флагом.
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10.03.2022 01:25 Ответить
Геннадий кутузов- это **** рашистский тролль под украинским флагом. Иди в дупу.
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10.03.2022 01:27 Ответить
Гена, чекай на своє Олігіно чи Лахту таку ж воронку, це тільки питання часу.
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10.03.2022 08:50 Ответить
Росія бомбардувала пологовий будинок в Маріуполі, імовірно, фугасними некерованими авіабомбами ФАБ-1000. Джерело: https://censor.net/ua/v3323299

Памятка руцкому пілоту після бомбардування Українських міст
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09.03.2022 23:30 Ответить
... Такого калибра не существует... Следующий типоразмер 1500
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10.03.2022 08:46 Ответить
Калібра не існує, а вирва у 8 метрів діаметром існує, цікаво.
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10.03.2022 08:48 Ответить
Анафема Путину! Анафема Путину!предайте его анафеме!! Это выродок !!!
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10.03.2022 01:23 Ответить
 
 