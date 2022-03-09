Российские оккупанты воруют кур в украинском селе. ВИДЕО

Голодные российские оккупанты, которых забыли накормить путинские власти, мародерствуют в украинских селах, воруют кур.

Соответствующее видео главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов выложил на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Российская армия крадет кур в украинском селе. Хозяев домов убивают и "денацифицируют" кур. Пришли пожрать, в общем-то, типичный нищенский озлобленный "русский мир", который не кормит начальство, чтобы пищу добывали в захваченных селах и городах", - написал Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военнопленные: Когда мы вернемся домой – восстанем против Путина и его власти