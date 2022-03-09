Российские оккупанты воруют кур в украинском селе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Голодные российские оккупанты, которых забыли накормить путинские власти, мародерствуют в украинских селах, воруют кур.
Соответствующее видео главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов выложил на своей странице в соцсети "Фейсбук".
"Российская армия крадет кур в украинском селе. Хозяев домов убивают и "денацифицируют" кур. Пришли пожрать, в общем-то, типичный нищенский озлобленный "русский мир", который не кормит начальство, чтобы пищу добывали в захваченных селах и городах", - написал Бутусов.
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Пожалуйста, подождите...
Бо він крадій , але не мародер . Він готовий що його били й лупцювали ж його .
А цим одне побажання , що якись кабан чи кнур повідгризав їм яйця годину й вони подихали там же .
https://www.youtube.com/watch?v=6a0gUgUklEI
Так їх так погано годували, що вони ночами ходили у місцевих красти курей. Коли ті їх ловили, давали пєндюлєй.
Кацап то не людина.
То там наде много наврали про немцев....
Даже среди СС были вменяемые люди, как не страно
Чи будуть живими з пір'ям їх жерти?
Вертаються - та заходили в пару хат , та дещо з продуктів попропадало , але на столах лежали гроші !
Шевоше (англ. Chevauchée) - опустошительные рейды во время Столетней войны, предпринимавшиеся англичанами в глубину французской территории. Как правило, носили ожесточённый характер: местное население подвергалось насилию и истреблению, уничтожались продовольствие, урожай, личное имущество и дома. Особенно сильно во время шевоше страдала сельская местность. Разорительные набеги, которые при этом тщательно планировались, преследовали три цели: устрашение врага, уничтожение ресурсов и производительных сил, грабёж (являвшийся часто формой оплаты английским солдатам).
- Так в 1945-ому році ми фашистів вигнали на захід, а 2022-ому вони приперлися зі сходу!
Philip Morris International останавливает инвестиции и сворачивает производство в России
Твої голодранці-терористи просять більше колон з курами!
сподіваюсьдо жити до моменту, коли почнуть волати "спасите меня, я отдам колбасу!!!" (ну или курицу)))
Раз, два, три, чотири, лізуть до комори,
Розбивають старі скрині - шукають «бандьорів».
… Ті московські ******** - всі їх добре знають.
Навіть кури і качки зі страху тікають.
Приспів:
Раз, два, три, чотири, лізуть із комори
З машинґверами в руках молоді «бандьори»! (2)
В селі під Львовом: були на постої німці, троє малих дітей в сім'ї, тато середущий, то і по господарству допомагали, і з солдатської кухні дітям давали їсти, і солодощі приносили, і на прогулянку його кіньми (бабусиними) возили...
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Слава нації
Смерть москалям
...
Яйки млеко
Рашисты одним словом
рашизм- это современный фашизм.