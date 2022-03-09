Вся Украина просит НАТО закрыть над нами небо. Но нас не слышат, - Зеленская о бомбардировках больницы Мариуполя. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Еще не известно, сколько погибло и пострадало людей из-за бомбежек больницы и роддома Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом первая леди написала на фейсбуке.
"Мариуполь. Только что. Российский авиаудар по больнице и роддому. Это страшное видео. А еще страшнее то, чего мы на нем не видим. Мы еще не знаем, сколько погибших и раненых мам и детей.
Вся Украина просит НАТО закрыть над нами небо. Просит, чтобы это больше не происходило. Но нас не слышат. А вражеские самолеты уже открыто истребляют мирное население", – написала она.
Топ комментарии
+32 Zumrut Suni
показать весь комментарий09.03.2022 19:19
+28 Герхард
показать весь комментарий09.03.2022 19:21
+23 Amber
показать весь комментарий09.03.2022 19:17
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Пожалуйста, подождите...
Треба думати щось інше.
А ти і далі агітуєш проти безпеки, щоб нас знову з лиця землі стирали.
Друга армія...блін. Досить вихваляти парашників !
Дістав уже. Ну верещи проти НАТО, не будуй армію, чекай коли в мокшів нове фуйло прийде до влади і розпочне вбивати українців.
Місце де народжувалися діти, де перебували майбутні мами в очікуванні появи малюка.
Це святе місце.
раша має бути проклята на віки.😡
За даними української розвідки, атака може статися в січні-лютому наступного року і, ймовірно, включатиме авіаудари, застосування артилерії та бронетанкових військ.
18/02/2022
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.
Виявляється, що ми вже знову можемо обговорювати з рф "нейтральний статус" .... Виходить, що історія так нічому і не вчить...
*Україна готова обговорювати нейтральний статус, але лише після виведення російських військ, - ОП Джерело: https://censor.net/ua/n3323325*
І не принижуйте дописувача, країна якого надала нам чи не найбільше натівської зброї.
Дозвіл на продаж зброї навіть приватній фірмі має надати парламент.
А винувато в тому, що Україна виявилася неготовою до війни, звісно, НАТО, а не ЗЄ.
Хоча це обов'язок ЗЄ, а не НАТО.
Щось ІНШЕ - ні?!
Анті-артилерійськи радари?
Системи ППО та ПРО?
Системи РЄБ-боротьби?
Ударні БПЛА?
...
...
Поэтому публично требовать то, в чем тебе практически 100% откажут, расчитывая на общественную поддержку - это попытка снять с себя ответственность за про...нную оборонную программу в прошлом, и возможные попытки "найти компромиссы" с Россией в будущем.
Росіяни тепер будуть розгрібати по-повній за те, що породили нового фюрера, - і це тільки початок.
Українці - що приводили до влади всіляку погань, для яких особиста нажива була в пріоритеті. Кінцевий результат - ми не в НАТО і маємо війну. НАТО нам за великим рахунком нічого не винне. Добре що й так допомагає. І потрібно лише просити більшої допомоги з озброєння. Але ні в якому разі не звинувачувати!
Тому тепер нам залишається зціпити зуби, боронити країну, нищити ворога і головне - зробити правильні висновки на майбутнє.
- Після війни, Україні нададуть новий "план Маршалла"для відновлення всієї країни…
-А якшо вона не переживе війну ?
- Нуууу… тоді не нададуть
і не допустити, щоб Чернігів і Суми захопили! бо тоді вони полізуть звідти на Київ