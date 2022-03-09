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Россия за две недели вторжения не смогла взять ни одного города Донбасса, - глава ОГА Кириленко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский агрессор за 14 дней своего массированного вторжения в Украину не смог взять ни одного города Донецкой области.

Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня 9 марта 2022 года. И в это время, на 14-й день своего массированного вторжения, враг не смог взять ни одного города нашей области, ни одного. Север области, центр, Бахмут, Лиман, Святогорск, Славянск, Краматорск, Мирноград, Угледар, Курахово, Марьинка и Красногоровка все остается под нашим полным контролем", - заявил глава области.

Он констатировал, что в тяжелом положении города Волноваха и Мариуполь, ведь российские захватчики равняют их с землей своими самолетами и реактивной артиллерией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17 человек пострадали в результате бомбардировки российскими оккупантами роддома в Мариуполе, - Кириленко

"Волноваха лежит в руинах и под ними до сих пор остаются люди, наши с вами люди. Ценой невероятных усилий и героизма спасателей, представителей власти, волонтеров-водителей мы эвакуировали оттуда тысячи людей и будем делать это и дальше", - отметил Кириленко.

Руководитель ОВА добавил, что все внимание мира приковано к героическому Мариуполю, агрессор осадил город и целенаправленно его уничтожает: "Но военные, власть на всех уровнях, каждый на своем месте и в дальнейшем будет защищать Мариуполь на общем украинском фронте, и никто не покинет мариупольцев".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
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09.03.2022 19:58
+19
Бо українці НЕ ЗДАЛИ жодне місто ворогу.
Слава нації!
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09.03.2022 19:54
+15
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09.03.2022 19:55
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Бо українці НЕ ЗДАЛИ жодне місто ворогу.
Слава нації!
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09.03.2022 19:54 Ответить
Это очень круто конечно. Но они так или иначе лезут дальше и уничтожают города. Поэтому даже не знаю что дальше будет
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09.03.2022 19:54 Ответить
Если враг не придерживается никаких правил и обичаев войны то почему мы должны ?
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09.03.2022 19:59 Ответить
А мы их придерживаемся. Вот в этом вся проблема.
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09.03.2022 20:06 Ответить
Проблема в том что мы на своей земле
Мы не русня, которая готова все з гамном смешать
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09.03.2022 20:08 Ответить
Але скільки людей вбито. Жах.
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09.03.2022 19:54 Ответить
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09.03.2022 19:55 Ответить
пора для мокшан мыдаль чеканить "за взятие за щеку"...
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09.03.2022 19:56 Ответить
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09.03.2022 19:57 Ответить
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09.03.2022 19:58 Ответить
Мурзік Васильович@r2d2251

1 ч



Згори на танку ************* гриль, на грилі вороняче гніздо, з гнізда на патикові стирчить червона шмата.
Захист від джавеліна 80lvl.

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09.03.2022 19:59 Ответить
Нащо те гніздо? Москалі що , ще й гніздові є? Що це за трешево. Якісь мутанти
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09.03.2022 20:03 Ответить
Все продумано
Коли танк знищать
Там будуть гніздитися пташки, чи інші тварини
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09.03.2022 20:10 Ответить
Нащо те гніздо?
Для верности, чтобы лучше гореть
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09.03.2022 20:11 Ответить
за задумом ракета відпружинить від гіляк і вибухне десь збоку.
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09.03.2022 20:12 Ответить
Ля

А нах оно флаг СССР налипило?
Достижение русни в СССР это его позвал, и повальная коррупция
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09.03.2022 20:09 Ответить
ще хреста не вистачає скрєпного, "штоб навєрняка"

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09.03.2022 20:40 Ответить
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09.03.2022 19:58 Ответить
Треба і надалі стійко боронити нашу землю, просування ********** все одно не залишить без руйнування жодне місто. А час працює на нас.
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09.03.2022 19:59 Ответить
Хай вони повиздихають, москалі кляті
Куди той ковід дівся, коли він потрібен.
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09.03.2022 20:01 Ответить
Росіяни кажуть, що на Київ напав Бандера. Я вам більше скажу- на Чернігів, Суми, Харків, Маріуполь та Миколаїв сунуть Іван Мазепа та Богдан Хмельницький. А за ними на бандермобілях наступають Кий, Щек, Хорив та сестра їх Либідь.
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09.03.2022 20:06 Ответить
Что-то стремает сегодняшнее затишье. Практически за день нет сводок о боях.Или кацапы действительно тормознулись.
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09.03.2022 20:07 Ответить
Вроде бы пытаются наступать на Киев- CNN пишет.
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12.03.2022 15:35 Ответить
правильно потому что защищают а не сдают окупанту как в херсоне и запорожской области и уже в николаеве на севере -просто приходи и бери не то что в донецкой области где защищают каждый город -такое впечатление что просто договорились херсон с доступом к воде и запорожье с питанием електричества плюс дорога через мариуполь который бросила власть на уничтожение
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09.03.2022 20:08 Ответить
Зате сарай з курями героїчно захопили.
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09.03.2022 20:09 Ответить
Справа в тому, що увесь Світ дивиться на те як ми боронимо себе і якщо ми будемо боронитися нещадно, подивитеся і допомога буде більшою, тому що всі ******* переможців.
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09.03.2022 20:11 Ответить
Навіть витратили частину Горлівки орки
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09.03.2022 20:15 Ответить
Ну да.. Сначала говорили по 60 км в день, потом про 50, потом про 20 (почему то резко, наверное водка кончилась), теперь про 3-4 км. Завтра про 500 метров "героических" начнут. И вскоре армия кончится.

Гитлер тоже сотнями километров мерил в первые дни. Потом перешел к обороне (перегруппировке войск). А потом бежал и сдох в бункере. Так и сейчас будет.
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09.03.2022 20:18 Ответить
Цікаво, на цьому фоні голова Запорізької ОГА Старух розуміє яке він чмо?
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09.03.2022 21:16 Ответить
Очевидно, що Маріуполю бажано дати підтримку не тільки словами, але і знищенням ворогів.
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09.03.2022 23:50 Ответить
 
 