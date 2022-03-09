Россия за две недели вторжения не смогла взять ни одного города Донбасса, - глава ОГА Кириленко. ВИДЕО

Российский агрессор за 14 дней своего массированного вторжения в Украину не смог взять ни одного города Донецкой области.

Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня 9 марта 2022 года. И в это время, на 14-й день своего массированного вторжения, враг не смог взять ни одного города нашей области, ни одного. Север области, центр, Бахмут, Лиман, Святогорск, Славянск, Краматорск, Мирноград, Угледар, Курахово, Марьинка и Красногоровка все остается под нашим полным контролем", - заявил глава области.

Он констатировал, что в тяжелом положении города Волноваха и Мариуполь, ведь российские захватчики равняют их с землей своими самолетами и реактивной артиллерией.

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"Волноваха лежит в руинах и под ними до сих пор остаются люди, наши с вами люди. Ценой невероятных усилий и героизма спасателей, представителей власти, волонтеров-водителей мы эвакуировали оттуда тысячи людей и будем делать это и дальше", - отметил Кириленко.

Руководитель ОВА добавил, что все внимание мира приковано к героическому Мариуполю, агрессор осадил город и целенаправленно его уничтожает: "Но военные, власть на всех уровнях, каждый на своем месте и в дальнейшем будет защищать Мариуполь на общем украинском фронте, и никто не покинет мариупольцев".

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