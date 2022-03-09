А что мы здесь овцы - ходить по кругу? - участники проукраинского митинга в Мелитополе пренебрегли всеми предупреждениями оккупантов. ВИДЕО

Участники проукраинского митинга в Мелитополе полностью проигнорировали требование оккупантов не выходить за пределы площади, а тысячи людей прошли по разным районам города.

Как сообщает Цензор.НЕТ эта информация распространена в соцсетях.

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