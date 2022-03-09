РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5736 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
23 918 40
Беларусь (7522) война (46696) Киев (24531) добровольцы (1032)

Белорусы-добровольцы создали батальон для обороны Киева. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Добровольцы из Беларуси создали отдельный батальон имени Кастуся Калиноувского для обороны Киева.

"Мы готовы защищать Киев", – говорят белорусы в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+38
Любая помощь нам нужна и незачем им указывать как действовать. Они просто молодцы
показать весь комментарий
09.03.2022 20:11
+31
Оце білоруи.дякую вам сябри
показать весь комментарий
09.03.2022 20:09
+23
кожному, хто зі зброєю в руках сьогодні захищае Україну - шана!
показать весь комментарий
09.03.2022 20:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лучше б ******* своего усатого ликвидировали!
показать весь комментарий
09.03.2022 20:07 Ответить
Любая помощь нам нужна и незачем им указывать как действовать. Они просто молодцы
показать весь комментарий
09.03.2022 20:11 Ответить
Ликвидация усатого гермафродита была бы сейчас очень кстати. С територии беларуси не летели бы ракеты и не взлетали самолеты без горючки
показать весь комментарий
09.03.2022 20:13 Ответить
а що таракан сам запускає ракети ? грохнуть таргана ***** призначить нову маріонетку . це точно не допоможе , а ось дорожна війна інша річ ...
показать весь комментарий
09.03.2022 20:36 Ответить
Бульбафюрер нічого там вже не контролює, звичайна маріонетка.
показать весь комментарий
09.03.2022 21:22 Ответить
Ну тут військовий досвід як мочити кацапів

А далі його будуть використовувати уже проти луки
показать весь комментарий
09.03.2022 20:12 Ответить
Неа именно сейчас его никак нельзя ликвидировать .Ведь именно лука сейчас всячески извивается перед ****** выдумывая всяческие отговорки ,то референдум ,то формирование нового органа высшей власти в Белоруси ,чтобы не отправлять по требованию плешивого кремлёвского карлика свои войска в Украину
показать весь комментарий
09.03.2022 20:13 Ответить
Так извзивается, что дает юзать свои взлетно посадочные полосы и дает керосин ************, а еще оттуда прилетают ракеты. ну збс как извивается...
показать весь комментарий
09.03.2022 20:17 Ответить
Піднаберуться досвіду і додому, а там роботи не початий край
показать весь комментарий
09.03.2022 20:40 Ответить
хто без гріха, хай перший кине камінь. з часів Кучми(починаючи з нього) ми мали повісити чотирьох президентів Кучму, Ющенка, ЯникамСсикливого І, Пороха)
Кучму, за загрування з ******, отримання допомоги від *****. Ющенко, за невиправданну довіру- бджоляр уїв, Яника за зраду( спасибі, втік а не волав хутір допоможи), пороха, за ліпєцкую фабрику, за розкрадання під гаслами. Зеленьский... він дійсно комік і марионетка, але зараз поводить себе, як ЧОЛОВІК а не гомік. Зеленьский! не вбий наші сподівання.
показать весь комментарий
09.03.2022 21:11 Ответить
Оце білоруи.дякую вам сябри
показать весь комментарий
09.03.2022 20:09 Ответить
подяка Героям, які рятують покоцану честь білорусів..
показать весь комментарий
09.03.2022 20:11 Ответить
ну молодцы...иначе мы бы всех скопом дико незауважали...
показать весь комментарий
09.03.2022 20:12 Ответить
Надеюсь форумчане белорусы поддержите своих земляков.
показать весь комментарий
09.03.2022 20:12 Ответить
Люди, які після перемоги над Путіним, підуть піднімати свій народ на повстання.
Успіхів Вам сябри.
показать весь комментарий
09.03.2022 20:12 Ответить
Є сподівання, що прийде час і ми білорусам допоможемо!
показать весь комментарий
09.03.2022 20:47 Ответить
кожному, хто зі зброєю в руках сьогодні захищае Україну - шана!
показать весь комментарий
09.03.2022 20:13 Ответить
Ото на передок и загрядотряд за ними с пулеметами.
Надо еще разобраться, что это- сябры или кони троянские.
показать весь комментарий
09.03.2022 20:13 Ответить
СТОП *****!!!
показать весь комментарий
09.03.2022 20:13 Ответить
Дякуємо вам ♥️
показать весь комментарий
09.03.2022 20:14 Ответить
Живє Бєларусь!
показать весь комментарий
09.03.2022 20:21 Ответить
Жыве вечна! ✌
показать весь комментарий
09.03.2022 20:33 Ответить
Так это третиЙ ? Я помню был Погоня,Беларусь.
показать весь комментарий
09.03.2022 20:22 Ответить
сподіваюсь цей батальйщн стане основою нової армії Білорусі, яка знесе нахрін бульбофюрера
показать весь комментарий
09.03.2022 20:23 Ответить
батальйон
показать весь комментарий
09.03.2022 20:24 Ответить
Davitie kacapov. Litovcy toze svami !!! ✌
показать весь комментарий
09.03.2022 20:29 Ответить
Нужен ещё полк имени С.Н. Булак-Балаховича.
показать весь комментарий
09.03.2022 20:34 Ответить
Им ещё после войны расстреливать ОМОН-усатого в Минске. Пусть берегут себя.
показать весь комментарий
09.03.2022 20:38 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2022 20:54 Ответить
Щира подякам сябрам-білорусам! Україна не забуде.
показать весь комментарий
09.03.2022 21:03 Ответить
Да вот Киев мы удержим, а вот Мариуполь жалко..
показать весь комментарий
09.03.2022 21:21 Ответить
І все-таки, не втрачайте пильності... Буває, що участь в добробаті є добрим стартом для легалізації ворожої агентури.
показать весь комментарий
09.03.2022 21:26 Ответить
Сколько раз видишь его.столько раз и убей его
показать весь комментарий
09.03.2022 21:28 Ответить
ОЦЕ - ДІЙСНО НАШІ БОРУСИ-СЯБРИ! Най вас береже Господь, який все чує та бачить!
показать весь комментарий
09.03.2022 21:52 Ответить
Воїни Світла! Йдуть з усього Світу!
показать весь комментарий
09.03.2022 22:05 Ответить
А коли ми зобачимо добровільний батальйон з росіян ???
показать весь комментарий
09.03.2022 22:16 Ответить
За нашу и вашу свободу! Дякуємо вам!
показать весь комментарий
09.03.2022 22:17 Ответить
ПО-ЛЮБОМУ УЖЕ ПРИЙДЕТСЯ И ЛУКАШЕНКО И ПУТИНА НА МЕСТАХ БРАТЬ !)
показать весь комментарий
10.03.2022 06:53 Ответить
 
 