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Белорусы-добровольцы создали батальон для обороны Киева. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Добровольцы из Беларуси создали отдельный батальон имени Кастуся Калиноувского для обороны Киева.
"Мы готовы защищать Киев", – говорят белорусы в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
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+38 archer_v
показать весь комментарий09.03.2022 20:11
+31 винтовка
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+23 три - пятнадцать
показать весь комментарий09.03.2022 20:13
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А далі його будуть використовувати уже проти луки
Кучму, за загрування з ******, отримання допомоги від *****. Ющенко, за невиправданну довіру- бджоляр уїв, Яника за зраду( спасибі, втік а не волав хутір допоможи), пороха, за ліпєцкую фабрику, за розкрадання під гаслами. Зеленьский... він дійсно комік і марионетка, але зараз поводить себе, як ЧОЛОВІК а не гомік. Зеленьский! не вбий наші сподівання.
Успіхів Вам сябри.
Надо еще разобраться, что это- сябры или кони троянские.