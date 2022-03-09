Оккупанты расстреляли санитарный автомобиль ВСУ в Донецкой области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Донецкой области российские оккупанты расстреляли санитарный автомобиль ВСУ. Погибли несколько военнослужащих ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ кадры этого военного преступления опубликовал в фейсбуке Артем Витко.
Он отметил: "Старомлиновка, Донецкая область. Оккупанты расстреляли автомобиль медицинской помощи".
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нація здичавілих недохромосомних
Вы думаете сейчас ******? ****** был бы если бы *****-таки успело захватить Киев за два дня. Спасибо вам, украинцы, что поводили по губам карликовой мрази
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Так работает ******* расеи.
Спешка нужна только при ловле блох...