Оккупанты расстреляли санитарный автомобиль ВСУ в Донецкой области. ВИДЕО

В Донецкой области российские оккупанты расстреляли санитарный автомобиль ВСУ. Погибли несколько военнослужащих ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ кадры этого военного преступления опубликовал в фейсбуке Артем Витко.

Он отметил: "Старомлиновка, Донецкая область. Оккупанты расстреляли автомобиль медицинской помощи".