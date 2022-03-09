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Арестович - русским оккупантам: "После удара по Мариуполю, твари, начнется совсем другая война". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович записал видеообращение к российским оккупантам, нанесшим авиаудар по детской больнице и роддому в Мариуполе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"До удара по роддому Мариуполя это были еще цветочки. Сейчас, твари, начнется совсем другая война", - сказал он.
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Раніше був Кучма - це рівень, а тепер -днище(
Другая война - это совсем другое, а по другому - вендетта по корсикански или как в МОССАД - найдут везде, в любой точке мира и замочат.
Имена всех кацапских пилотов известны - пусть теперь они боятся не только за себя но и за свои семьи также. Что интересно, Израиль в этом плане поможет и денег даст также, сколько - сколько будет нужно.
ЭТО ДРУГ-А-Я ВОЙНА БУДЕТ.