Арестович - русским оккупантам: "После удара по Мариуполю, твари, начнется совсем другая война". ВИДЕО

Советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович записал видеообращение к российским оккупантам, нанесшим авиаудар по детской больнице и роддому в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.



"До удара по роддому Мариуполя это были еще цветочки. Сейчас, твари, начнется совсем другая война", - сказал он.

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