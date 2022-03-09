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Момент попадания снаряда оккупантов в жилой дом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Снаряд оккупантов при обстреле попал в жилой дом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Единство.
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+25 Артем Дзюбенко 4f74d8c9
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+8 Сергей Иванченко 88fe5c6e
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+5 vadyan
показать весь комментарий09.03.2022 21:15
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Збитий ворог став одним із багатьох тисяч окупантів, які залишаться назавжди в українській землі. Однак цей випадок має свою особливість.
Проводиться вивчення уламків цього і раніше збитих літаків, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.
На перший погляд, це парадоксальний висновок. Але!
Кожен з російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо за міжнародними канонами - військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін. Відкрити правду усьому світу - це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно непомітного особіста трохи "підправити" парашут, а потім "ихтамнєт". https://t.me/operativnoZSU/12414
целый день
суки кацапские,соседка выехала утром с 2 детьми,у них истерики