На Сумщине бойцы теробороны разбили около 20 единиц техники российских оккупантов, - Генштаб ВСУ. ВИДЕО

В Сумской области бойцы территориальной обороны разбили колонну оккупантов и захватили трофеи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Сумщина. Воины Территориальной обороны ВСУ разбили около двух десятков единиц техники российских оккупантов. Они пытались зайти в один из населенных пунктов.

Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил - 3 бронетранспортера, несколько САУ "Гвоздика", пара грузовиков и миномет", - говорится в сообщении.