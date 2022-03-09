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На Сумщине бойцы теробороны разбили около 20 единиц техники российских оккупантов, - Генштаб ВСУ. ВИДЕО
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В Сумской области бойцы территориальной обороны разбили колонну оккупантов и захватили трофеи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Сумщина. Воины Территориальной обороны ВСУ разбили около двух десятков единиц техники российских оккупантов. Они пытались зайти в один из населенных пунктов.
Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил - 3 бронетранспортера, несколько САУ "Гвоздика", пара грузовиков и миномет", - говорится в сообщении.
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