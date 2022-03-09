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На Сумщине бойцы теробороны разбили около 20 единиц техники российских оккупантов, - Генштаб ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Сумской области бойцы территориальной обороны разбили колонну оккупантов и захватили трофеи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Сумщина. Воины Территориальной обороны ВСУ разбили около двух десятков единиц техники российских оккупантов. Они пытались зайти в один из населенных пунктов.

Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил - 3 бронетранспортера, несколько САУ "Гвоздика", пара грузовиков и миномет", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+34
Це тільки квіточки...
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09.03.2022 22:04
+31
Ох сумчани молодці ! Бийте варварів !
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09.03.2022 22:07
+25
Sharp`s

🍁 Немецкие СМИ: Клиники в Германии отказываются лечить россиян и белорусов.

🔥 Ничего личного - просто лекарств от рашистского *********** ещё не придумали. Прогноз: латентная летальность, передающаяся по наследству.
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09.03.2022 22:14
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Це тільки квіточки...
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09.03.2022 22:04 Ответить
Цветочки в кишках москальских...
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09.03.2022 22:09 Ответить
Ох сумчани молодці ! Бийте варварів !
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09.03.2022 22:07 Ответить
сумчани кацапів дуже не ******* історично
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09.03.2022 22:11 Ответить
Голодомор никто не забыл, это в памяти всех украинцев Сум и области. Кацапами писда!
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09.03.2022 22:15 Ответить
Сумщина та Чернігівщина - це дві найголовніші області партизанського руху під час 2 світової війни. Така війна у них у крові.
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09.03.2022 22:13 Ответить
Походу кацапы прип@3денные на всю голову! До сих пор не понять, что вам тут не рады могут только лаптеногие в кокошниках!
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09.03.2022 22:14 Ответить
Sharp`s

🍁 Немецкие СМИ: Клиники в Германии отказываются лечить россиян и белорусов.

🔥 Ничего личного - просто лекарств от рашистского *********** ещё не придумали. Прогноз: латентная летальность, передающаяся по наследству.
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09.03.2022 22:14 Ответить
Горит уголек. Не тьі ли, Ванек?
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09.03.2022 22:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3yTW-aYEhNs
Что? Плаваешь, бурятик?
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09.03.2022 23:15 Ответить
Krasavci, pustj i ta sruskoja bochka boljshaja, no ona ne bezkonechna, tak chto vsio po projektu - obnulitj rashku.
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09.03.2022 22:22 Ответить
лежачему удмурту хорошо, не холодно. ему даже жарко дым с него идет.
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09.03.2022 22:23 Ответить
Ой молодцы ребятки, да да, просто класс!!!
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09.03.2022 22:25 Ответить
Смерть цапам!
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09.03.2022 22:26 Ответить
кацапські кишки замотані... жорстоко, зато мелодійно й музикально...
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09.03.2022 22:32 Ответить
Демилитаризация и денафикация раССеи проходит успешно..
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09.03.2022 22:38 Ответить
Распилили бензопилами.
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09.03.2022 22:46 Ответить
Вы только что посмотрели короткометражный фильм "Сумская резня бензопилой"
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09.03.2022 23:07 Ответить
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09.03.2022 23:15 Ответить
И где то на фоне слышен звук бензопилы и утихающий всхлип "мы на учения ехали"....
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09.03.2022 23:56 Ответить
Скоро пойдет зеленка и тогда потери кацапов резко возрастут. Пострелять в кацапов на свежем воздухе, при хорошей погоде, и днем и ночью, найдется много желающих. Надо только раздать тер.обороне оружие и гранатометы и вот тогда будет полный "рок энд ролл". Мелкие колонны можно жечь довольно просто и быстро. Про блок посты на дорогах, где только 2-3 танка или БТРа, я даже не говорю - их надо сжигать сразу в первую ночь.
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10.03.2022 07:05 Ответить
 
 