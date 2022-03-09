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ЧАЭС (522) Чернобыль (508) Тарифы на электроэнергию (1904) Укрэнерго (438) Кудрицкий Владимир (38)

Для возобновления энергопитания ЧАЭС необходимо, чтобы оккупанты покинули территории, где будут вестись аварийно-восстановительные работы, - "Укрэнерго". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

"Укрэнерго" призывает МАГАТЭ, ЕС, весь цивилизованный мир не молчать, не игнорировать ядерный терроризм со стороны России, который государство-агрессор делает сейчас против Украины.

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Почти две недели мы делали все возможное, держа ЧАЭС на одной линии электропередачи вместо трех и объясняя оккупантам необходимость ремонтов поврежденных линий, из-за которых питается Чернобыльская АЭС. Однажды мы получили согласие, и наша ремонтная бригада выехала на осмотр повреждений через вражеский блок-пост. Закончилось все жесткими обысками, стрельбой над головами наших сотрудников и угрозами расстрела - к ремонтным работам их не допустили.

К сожалению, не просто Украина, весь мир имеет дело с лицами, игнорирующими ядерные угрозы и риски для Европы и всего мира.

Мы призываем МАГАТЭ, ЕС, весь цивилизованный мир не молчать, не игнорировать ядерный терроризм со стороны России, который государство-агрессор делает сейчас против Украины.

В настоящее время для возобновления энергопитания ЧАЭС необходимо, чтобы оккупанты покинули площадку станции и территории, где будут вестись аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас 48 часов для налаживания энергоснабжения на ЧАЭС, – и.о. директора атомной станции Сейда
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Зачем вы блокируете людей? Это ведь коммунизм чистой воды.
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09.03.2022 22:15 Ответить
Если не будет подачи электроэнергии для охлаждения ядерного топлива - оно будет нагреваться - очень вероятно - до взрыва, возможно - ядерного.
Повторная катастрофа может стать большей, чем в 1986
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09.03.2022 22:17 Ответить
Європа 1986 рік забула. Мабуть.
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09.03.2022 22:26 Ответить
А пусть лучше оккупанты повесятся, может проканает.. а не проканает - даже на раССеи не вспомнят..
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09.03.2022 22:27 Ответить
Хай лепей пакінуць гэту планету!






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09.03.2022 22:30 Ответить
Судячи з поведінки, на Чорнобилі сидять або кадировці, або вагнеровці.
Тілько вони такі дурні та нахабні.
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09.03.2022 22:48 Ответить
36 часов осталось от подачи рапорта в 11:00. Чо у нас там синоптик на пятницу вещает? Ветер северо-восточный. Привет ***** и усатому гермафродиту
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09.03.2022 22:52 Ответить
Северо-восточный ветер в пятницу - это на юго-запад, увы - а не на северо-восто
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09.03.2022 23:04 Ответить
Так не обов'язково випаровування почнуться відразу. Можливо буде пару днів в запасі.
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09.03.2022 23:37 Ответить
А что вы с ядерными терроистами хотите? У них сообственная смерть от лучевой болезни - одна из скреп.
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09.03.2022 23:20 Ответить
 
 