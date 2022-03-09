Для возобновления энергопитания ЧАЭС необходимо, чтобы оккупанты покинули территории, где будут вестись аварийно-восстановительные работы, - "Укрэнерго". ВИДЕО

"Укрэнерго" призывает МАГАТЭ, ЕС, весь цивилизованный мир не молчать, не игнорировать ядерный терроризм со стороны России, который государство-агрессор делает сейчас против Украины.

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Почти две недели мы делали все возможное, держа ЧАЭС на одной линии электропередачи вместо трех и объясняя оккупантам необходимость ремонтов поврежденных линий, из-за которых питается Чернобыльская АЭС. Однажды мы получили согласие, и наша ремонтная бригада выехала на осмотр повреждений через вражеский блок-пост. Закончилось все жесткими обысками, стрельбой над головами наших сотрудников и угрозами расстрела - к ремонтным работам их не допустили.

К сожалению, не просто Украина, весь мир имеет дело с лицами, игнорирующими ядерные угрозы и риски для Европы и всего мира.

Мы призываем МАГАТЭ, ЕС, весь цивилизованный мир не молчать, не игнорировать ядерный терроризм со стороны России, который государство-агрессор делает сейчас против Украины.

В настоящее время для возобновления энергопитания ЧАЭС необходимо, чтобы оккупанты покинули площадку станции и территории, где будут вестись аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

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