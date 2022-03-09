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война (46696) Киевская область (3537) танк (1913) Залужный (531)

Подразделения ВСУ, вооруженные экспортными ПТРК "Стугна" и "Корсар", уничтожили 6 танков и БМП оккупантов под Киевом, - Залужный. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Подразделения ПТРК из состава бригады Сил территориальной обороны Киева и одной из бригад специального назначения, в бою за столицу уничтожили шесть танков и один БМП оккупантов.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подразделения были вооружены экспортными ПТРК "Стугна" и "Корсар", переданные КБ "Луч" Вооруженным Силам Украины.

"Во время подготовки мы осваивали новые формы и способы применения подразделений, а именно асимметричные действия. Сейчас Вооруженные Силы Украины в реальных боевых условиях отрабатывают то, чему учились, привлекая силы теробороны и специального назначения", - подчеркнул Залужный.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Сумщине бойцы терробороны разбили около 20 единиц техники российских оккупантов, - Генштаб ВСУ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+57
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09.03.2022 22:23
+53
Стугна красава - разнесла в клочья
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09.03.2022 22:22
+36
На це можна дивитись вічно! Горіння москаля у танку - найкращий феєрверк!
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09.03.2022 22:22
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Стугна красава - разнесла в клочья
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09.03.2022 22:22 Ответить
На це можна дивитись вічно! Горіння москаля у танку - найкращий феєрверк!
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09.03.2022 22:22 Ответить
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09.03.2022 22:23 Ответить
Гарно палає лайно у ********* русо- фашисто! Слава УКРАЇНІ!
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09.03.2022 22:23 Ответить
"П..да тебе, братан."
Аминь.
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09.03.2022 22:24 Ответить
Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився
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09.03.2022 22:25 Ответить
Хорошая реклама для потенциальных покупателей
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09.03.2022 22:25 Ответить
На экране арабская вязь Но нам сейчас нужнее чем арабам А горит ***** как скрепоносец
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09.03.2022 22:27 Ответить
после подобных испытаний отбоя от покупателей не будет,тем более там цена-качество очень приемлема
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09.03.2022 22:35 Ответить
Интересно мамаши из Новосибирска или Нижнего Новгорода смотрят ютуб на ночь? Вдруг ногу или руку сыночка увидят.
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09.03.2022 22:27 Ответить
и дорогая не узнает какой у парня был конец
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09.03.2022 22:30 Ответить
Канєц был фєйєрічним.
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09.03.2022 23:00 Ответить
машущую в полёте ?
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09.03.2022 22:32 Ответить
Вы кровожадный) Нет - в зубах у дворняги...
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09.03.2022 22:34 Ответить
Я бачу пане що Ви естет.
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09.03.2022 22:35 Ответить
А что там за иероглифы на мониторе написаны? Если военная тайна - не отвечайте
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09.03.2022 22:30 Ответить
экспортная....
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09.03.2022 22:32 Ответить
Експортна з арабським міжмармиззям.

Export edition with Arabic interface.
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09.03.2022 22:37 Ответить
Міжмармиззя...
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09.03.2022 22:42 Ответить
Це мабуть інструкція для покупців. В статті вказано - що ця зброя мала йти на експорт.
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09.03.2022 23:01 Ответить
А что мы после войны будем делать с таким количеством скрепного металлолома?
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09.03.2022 22:30 Ответить
перед войной были жалобы на нехватку металолома и запрет его экспорта, одну проблему решили
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09.03.2022 22:31 Ответить
Просто ціна на металолом різко впаде. А я на жаль не встиг весь домашній металічний мотлох здати.
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09.03.2022 23:09 Ответить
Какой залихватский чисто-солов'їний шрифт.

Вангую предназнаяалось в подсанкционный иран как те пистолеты авакова
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09.03.2022 22:34 Ответить
експортними, пілять, еуспортними, **** ти зелена...
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09.03.2022 22:36 Ответить
Не знал что в Украйнской армии на арабском пишет.
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09.03.2022 22:39 Ответить
Демилитаризация и денафикация раССеи в разгаре.. продолжение следует.
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09.03.2022 22:39 Ответить
Я промовчу,чому з експортних,й яким було ДОЗ на 2021-22 рр.
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09.03.2022 22:40 Ответить
Наказ по кацапських військах: "в связи с текущей оперативно-тактической обстановкой всем православным танкистам срочно исповедаться и причаститься".
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09.03.2022 22:42 Ответить
ржунимагущасуписаюсь
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10.03.2022 00:54 Ответить
Видел эти ПТРК. У них интерфейс на арабском
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09.03.2022 22:50 Ответить
"Пізда тобі, братан..."
Пропоную теж марки з цим слоганом робити. Ще одна крилата фраза
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09.03.2022 22:59 Ответить
 
 