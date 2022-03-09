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Подразделения ВСУ, вооруженные экспортными ПТРК "Стугна" и "Корсар", уничтожили 6 танков и БМП оккупантов под Киевом, - Залужный. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Подразделения ПТРК из состава бригады Сил территориальной обороны Киева и одной из бригад специального назначения, в бою за столицу уничтожили шесть танков и один БМП оккупантов.
Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что подразделения были вооружены экспортными ПТРК "Стугна" и "Корсар", переданные КБ "Луч" Вооруженным Силам Украины.
"Во время подготовки мы осваивали новые формы и способы применения подразделений, а именно асимметричные действия. Сейчас Вооруженные Силы Украины в реальных боевых условиях отрабатывают то, чему учились, привлекая силы теробороны и специального назначения", - подчеркнул Залужный.
Топ комментарии
+57 Шимус
показать весь комментарий09.03.2022 22:23
+53 Виктор Дийнега
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+36 Папєрєднік
показать весь комментарий09.03.2022 22:22
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Аминь.
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Вангую предназнаяалось в подсанкционный иран как те пистолеты авакова
Пропоную теж марки з цим слоганом робити. Ще одна крилата фраза