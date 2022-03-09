"Мы просим, мы умоляем наших партнеров, закройте небо над Украиной! Нас убивают!", - мэр Мариуполя Бойченко. ВИДЕО

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко обратился к мировому сообществу с призывом закрыть небо над Украиной.

Об этом Бойченко заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Уверен, что настанет время, когда все эти оккупанты будут сидеть на скамье подсудимых в Гааге. И это военное преступление будет наказано, а виновники будут гореть в аду. Я в этом не сомневаюсь. Но сегодня я прошу помощи мирового сообщества – закрыть небо над Украиной. Наш характер не сломлен, мы будем стоять до конца. У нас есть мотивированные солдаты и офицеры, которые защищают нашу родину. Но сегодня нам нужна поддержка. Украина – наша страна, и мы любим ее. Слава Украине!" – подчеркнул он.

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