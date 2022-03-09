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"Мы просим, мы умоляем наших партнеров, закройте небо над Украиной! Нас убивают!", - мэр Мариуполя Бойченко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко обратился к мировому сообществу с призывом закрыть небо над Украиной.
Об этом Бойченко заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Уверен, что настанет время, когда все эти оккупанты будут сидеть на скамье подсудимых в Гааге. И это военное преступление будет наказано, а виновники будут гореть в аду. Я в этом не сомневаюсь. Но сегодня я прошу помощи мирового сообщества – закрыть небо над Украиной. Наш характер не сломлен, мы будем стоять до конца. У нас есть мотивированные солдаты и офицеры, которые защищают нашу родину. Но сегодня нам нужна поддержка. Украина – наша страна, и мы любим ее. Слава Украине!" – подчеркнул он.
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+10 Александр Карин
показать весь комментарий09.03.2022 22:36
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+6 Сергей Галузин
показать весь комментарий09.03.2022 22:41
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У збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути.
Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-27. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув. У Головному управління розвідки МО України впевнені, це не випадковість.
"Збитий російський пілот став одним із багатьох тисяч окупантів, які прийшли "на Україну", а залишаться назавжди в українській землі. Однак цей випадок має свою особливість і поповнив статистику збитих асів [*****], у яких після катапультування не розкрився парашут", - запевнили. Розвідники кажуть, зараз проводиться детальне вивчення уламків цього і раніше збитих літаків російських фашистів. З попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.
"Кожен з російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо, що вбиває українських жінок та дітей, руйнує 500-кілограмовими бомбами та ракетами наші міста, що мають тисячолітню історію, за міжнародними канонами - військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін . Віддавати таких людей у руки правосуддя та відкрити правду усьому світу - це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно сіренького та непомітного особиста трохи "підправити" парашут.
Як то кажуть - раз і справа у капелюсі. У сенсі льотчик у землі і нікому нічого не розповість.
На моє запитання - скільки міст або селищ розбомбили "фашисти" в рашкє, скільки загинуло дітей, що вони за все це "мстять", - бувша френдесса відповіла: а ти хочєшь, чтоби у нас єще і дєти уміралі?
Блді, вони все знають.
ВСЕ!
«Я только что разговаривал с главой администрации президента Зеленского Андреем Ермаком. Где-то в бюрократической цепочке между нашим Белым домом и польским правительством крайне необходимые самолеты до сих пор не доставлены в Украину. Общественный резонанс может найти это узкое место».