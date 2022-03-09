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"Мы просим, мы умоляем наших партнеров, закройте небо над Украиной! Нас убивают!", - мэр Мариуполя Бойченко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко обратился к мировому сообществу с призывом закрыть небо над Украиной.

Об этом Бойченко заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Уверен, что настанет время, когда все эти оккупанты будут сидеть на скамье подсудимых в Гааге. И это военное преступление будет наказано, а виновники будут гореть в аду. Я в этом не сомневаюсь. Но сегодня я прошу помощи мирового сообщества – закрыть небо над Украиной. Наш характер не сломлен, мы будем стоять до конца. У нас есть мотивированные солдаты и офицеры, которые защищают нашу родину. Но сегодня нам нужна поддержка. Украина – наша страна, и мы любим ее. Слава Украине!" – подчеркнул он.

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Топ комментарии
+10
Є інфа стосовно невдалого приземлення орків.

У збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути.
Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-27. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув. У Головному управління розвідки МО України впевнені, це не випадковість.
"Збитий російський пілот став одним із багатьох тисяч окупантів, які прийшли "на Україну", а залишаться назавжди в українській землі. Однак цей випадок має свою особливість і поповнив статистику збитих асів [*****], у яких після катапультування не розкрився парашут", - запевнили. Розвідники кажуть, зараз проводиться детальне вивчення уламків цього і раніше збитих літаків російських фашистів. З попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.



"Кожен з російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо, що вбиває українських жінок та дітей, руйнує 500-кілограмовими бомбами та ракетами наші міста, що мають тисячолітню історію, за міжнародними канонами - військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін . Віддавати таких людей у ​​руки правосуддя та відкрити правду усьому світу - це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно сіренького та непомітного особиста трохи "підправити" парашут.
Як то кажуть - раз і справа у капелюсі. У сенсі льотчик у землі і нікому нічого не розповість.
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09.03.2022 22:36
+10
Лєннi Райдуга@Lenny_v_bane



На моє запитання - скільки міст або селищ розбомбили "фашисти" в рашкє, скільки загинуло дітей, що вони за все це "мстять", - бувша френдесса відповіла: а ти хочєшь, чтоби у нас єще і дєти уміралі?
Блді, вони все знають.
ВСЕ!
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09.03.2022 22:37
+6
Блеять, как это по рашистски
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09.03.2022 22:41
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Правила форума Совет форумчан
Є інфа стосовно невдалого приземлення орків.

У збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути.
Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-27. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув. У Головному управління розвідки МО України впевнені, це не випадковість.
"Збитий російський пілот став одним із багатьох тисяч окупантів, які прийшли "на Україну", а залишаться назавжди в українській землі. Однак цей випадок має свою особливість і поповнив статистику збитих асів [*****], у яких після катапультування не розкрився парашут", - запевнили. Розвідники кажуть, зараз проводиться детальне вивчення уламків цього і раніше збитих літаків російських фашистів. З попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.



"Кожен з російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо, що вбиває українських жінок та дітей, руйнує 500-кілограмовими бомбами та ракетами наші міста, що мають тисячолітню історію, за міжнародними канонами - військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін . Віддавати таких людей у ​​руки правосуддя та відкрити правду усьому світу - це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно сіренького та непомітного особиста трохи "підправити" парашут.
Як то кажуть - раз і справа у капелюсі. У сенсі льотчик у землі і нікому нічого не розповість.
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09.03.2022 22:36 Ответить
Блеять, как это по рашистски
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09.03.2022 22:41 Ответить
Лєннi Райдуга@Lenny_v_bane



На моє запитання - скільки міст або селищ розбомбили "фашисти" в рашкє, скільки загинуло дітей, що вони за все це "мстять", - бувша френдесса відповіла: а ти хочєшь, чтоби у нас єще і дєти уміралі?
Блді, вони все знають.
ВСЕ!
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09.03.2022 22:37 Ответить
ЕС США НАТО им вообще похер они как крысы в сторонке сидят и курят, то дают самолетыто не дают вы там уже определитесь, а то как чмошники себя ведете,мы же у них как живой щит, когда Украину уничтожат не дайбог, потом пойдёт Балтия Польша Молдавия и потом ЕС будет куда сложнее если море будет перекрыто, а всеэти санкции до одного места, вот взять ПМР куча санкций живут же не умирают все коммуникации есть у них, когда мост до того как взорвали там вообще кто то фуры проверял когда они туда ездили, а Шойгу туда летал года 3ри назад через Молдову. Европе выгодней дать дать какое то вооружение лишь отстали от них.
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09.03.2022 23:03 Ответить
нашим (и всем желающим и имеющим возможность) хакерам еще одна просьба: найти списки всех боевых пилотов, которые гипотетически могут принимать участие в "спецоперации", а еще лучше - вообще всех пилотов мордора... список - сразу в Гаагу... пусть потом отмазываются... да, понимаю, что как бы нам надо будет доказывать прямое участие... но сам факт, возможно, кому-то отобъет желание садиться за штурвал...
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09.03.2022 22:40 Ответить
Партнёры подтираются..
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09.03.2022 22:46 Ответить
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09.03.2022 23:05 Ответить
Шон Пенн:
«Я только что разговаривал с главой администрации президента Зеленского Андреем Ермаком. Где-то в бюрократической цепочке между нашим Белым домом и польским правительством крайне необходимые самолеты до сих пор не доставлены в Украину. Общественный резонанс может найти это узкое место».
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09.03.2022 23:17 Ответить
Помимо вечного проклятия, всех до единого, гражданина РФ даже после полного их истребления, смерти наших детей кровавой вуалью будут лежать и на ваших трусливых душенках "уважаемые" европейцы, "голуби мира" бл#дь. Бог вам судья,как говорится . 😡
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09.03.2022 23:20 Ответить
Как можно небо закрыть? Это же не ворота в гараже. И не тумблером щёлкнуть. Надо кому то, чем то, сбивать всё что летает в небе Украины. Видимо имеется в виду, что НАТОвская истребительная авиация, должна заиметь господство в небе Украины. Очевидно взлетать они будут с НАТОвских военных баз. Воздушные бои не всегда могут быть успешными. Будут жертвы с обеих сторон. В сущности это станет началом третьей мировой войны. И несомненно, проигрывающая сторона таки бахнет ядерной бомбой по противнику.
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09.03.2022 23:21 Ответить
Так ,что ты предлагаешь ?Наблюдать ,как вонючий гнойный педофил Гитлер №2 , С ОСОБЫМ ЦИНИЗМОМ , истребляет целый народ и государство ? Почему США и Европа объединились и уничтожили фашистов Гитлера ?
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10.03.2022 07:10 Ответить
Мадузы всё равно должны остаться, даже и после нового ледникового периода. Они уже 600 миллионов лет прожили без мозгов и ещё проживут. Хотя, кто его знает, это если земля не сойдёт с орбиты и океан не закипит после ядерного апокалипсиса.
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10.03.2022 07:44 Ответить
СИЛЬНАЯ речь..с большой болью…,но зажравшийся Запад врядли ее услышит и поймёт ..
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10.03.2022 01:19 Ответить
Причем тут Запад? Мариуполь захватили не с Востока, а с запада, точнее из Крыма
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01.06.2022 12:59 Ответить
Самолёты и ПВО дадут, "закрытого неба" просить наивно и глупо, не позортесь такими просьбами, показывая свою несостоятельность и растерянность!
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10.03.2022 04:52 Ответить
Спасибо тому, кто разминировал Чонгар и уничтожил оборонную программу!
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01.06.2022 12:58 Ответить
 
 