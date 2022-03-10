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бомба (294) Чернигов (792) ГСЧС (4482) разминирование (605)

Разминирование авиационной бомбы в Чернигове. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попало видео, на котором работники ГСЧС хладнокровно обезвреживают авиационную бомбу.

Как сообщает Цензор.НЕТ кадры разминирования опубликовал пользователь фейсбука Виктор Баран.

"Работа группы пиротехнических работ и разминирования ГСЧС в Чернигове". – отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мэр Чернигова Атрошенко обратился к жителям Западной Украины: Помогите задержать вражеское нашествие, и тогда они не придут к вам. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
Респект мужикам. З такою роботою потрібно мати титанові яйця.
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09.03.2022 22:50
+26
https://twitter.com/i/status/1501595676211400716
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09.03.2022 22:49
+14
Знатно потролили. Десь числа 22.02. один родич з мордору кинув мені їхній прикол - москаль з тагіла замовляє на 23.02. в Києві ресторан на всю дивізію. Числа 25 я йому прислав відосік з першими смаженими москалями з під Києва і написав "Той чувак не потрапив до ресторану". Послав його з усім виводком, заблокував і видалив усі контакти.
Так що не вірте оркам "Ми за путіна нє галасавалі, мнє стидна, пачєму прастиє раSSиянє далжни страдать ат санкцій". Вони сукі "прастиє раSSиянє" винні у всьому і прості орки найбільше ненавидять України.
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09.03.2022 23:22
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https://twitter.com/i/status/1501595676211400716
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09.03.2022 22:49 Ответить
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09.03.2022 22:55 Ответить
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09.03.2022 22:56 Ответить
vot chto mne nravitsia, vi umejte delatj shutki dazhe vo vremja voini.
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09.03.2022 22:56 Ответить
Иначе можно двинуться мозгами.
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09.03.2022 23:00 Ответить
Знатно потролили. Десь числа 22.02. один родич з мордору кинув мені їхній прикол - москаль з тагіла замовляє на 23.02. в Києві ресторан на всю дивізію. Числа 25 я йому прислав відосік з першими смаженими москалями з під Києва і написав "Той чувак не потрапив до ресторану". Послав його з усім виводком, заблокував і видалив усі контакти.
Так що не вірте оркам "Ми за путіна нє галасавалі, мнє стидна, пачєму прастиє раSSиянє далжни страдать ат санкцій". Вони сукі "прастиє раSSиянє" винні у всьому і прості орки найбільше ненавидять України.
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09.03.2022 23:22 Ответить
Напружений триллер з хепі-ендом
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09.03.2022 22:50 Ответить
Респект мужикам. З такою роботою потрібно мати титанові яйця.
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09.03.2022 22:50 Ответить
И титановые нервы. Под обстрелом обезвреживать авиа бомбу... Я только смотрю на это и мурашки по спине. Огромное уважение нашим саперам.
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10.03.2022 09:21 Ответить
Моцні яйка.
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09.03.2022 22:52 Ответить
если бы дснс не разминировала, то это бы не сделали солдаты нато. (чисто из наблюдений за поведением нато)
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09.03.2022 22:53 Ответить
ofigetj, ne nu chestno, kazhetsia ja nedishal vo vremja prosmotra video, i nemnozhko spotel - ofigetj, fu.

Eto nado imetj nervi.
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09.03.2022 22:53 Ответить
Пане, добавити кирилицю - 2-3 хвилини, що на компі, що в телефоні. Ні?
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10.03.2022 00:15 Ответить
net
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10.03.2022 11:22 Ответить
работа что называется с яйцами!!!
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09.03.2022 22:55 Ответить
На київському напрямку Збройні сили України захопили пристрій документування М-211 (апаратура попереднього шифрування).

Про це, як повідомляє "Сьогодні", написав спікер Оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram. Пристрій призначений для передачі секретних документів відкритими каналами зв'язку. Використовується у ланці від полку, бригади та вище. Ця апаратура була захоплена разом із ключовими документами, що дозволяє розшифрувати інформацію супротивника. Виходячи з цього, ЗСУ розбили командний пункт (пункт управління) рівня полку або бригади.
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09.03.2022 22:56 Ответить
тут пацанчики нам лутают мото швейных колорадов https://twitter.com/i/status/1501635966607319044
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09.03.2022 22:57 Ответить
Респект і шана.
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09.03.2022 22:57 Ответить
Такие взрыватели нужно вкручивать в очко каждому . каждому летчику ***** ..
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09.03.2022 23:03 Ответить
І скидувати з літака
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09.03.2022 23:16 Ответить
з "гарно" складеним парашутом
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09.03.2022 23:18 Ответить
 
 