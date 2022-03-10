Разминирование авиационной бомбы в Чернигове. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сеть попало видео, на котором работники ГСЧС хладнокровно обезвреживают авиационную бомбу.
Как сообщает Цензор.НЕТ кадры разминирования опубликовал пользователь фейсбука Виктор Баран.
"Работа группы пиротехнических работ и разминирования ГСЧС в Чернигове". – отметил он.
Топ комментарии
+34 Александр Карин
показать весь комментарий09.03.2022 22:50
+26 Шимус
показать весь комментарий09.03.2022 22:49
+14 Advokat Savchuk
показать весь комментарий09.03.2022 23:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Так що не вірте оркам "Ми за путіна нє галасавалі, мнє стидна, пачєму прастиє раSSиянє далжни страдать ат санкцій". Вони сукі "прастиє раSSиянє" винні у всьому і прості орки найбільше ненавидять України.
Eto nado imetj nervi.
Про це, як повідомляє "Сьогодні", написав спікер Оперативного штабу обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram. Пристрій призначений для передачі секретних документів відкритими каналами зв'язку. Використовується у ланці від полку, бригади та вище. Ця апаратура була захоплена разом із ключовими документами, що дозволяє розшифрувати інформацію супротивника. Виходячи з цього, ЗСУ розбили командний пункт (пункт управління) рівня полку або бригади.