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За несколько часов до авиаудара по мариупольскому роддому Захарова заявляла, что в нем "обустроили огневые позиции украинские нацбаты". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Представитель МИД России Мария Захарова за несколько часов до авиаудара по детской больнице и роддому в Мариуполе заявила, что "украинские нацбаты" там якобы "обустроили огневые позиции".
Об этом она заявила во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.
"В Мариуполе украинские нацбаты, выгнав персонал и пациентов из роддома, оборудовали в нем огневые позиции", - сказала Захарова.
Через несколько часов после этого российские летчики сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе.
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«Окупанти обстріляли людей поблизу Чернігова. Мирне населення прмувало пішим маршрутом у напрямку Куликівки. У результаті обстрілу є загиблі та поранені. Про це повідомили міський голова Корюківки Ратан Ахмедов та міський голова Мени Геннадій Примаков.
"Сьогодні маємо загиблу дівчину, яка разом з іншими людьми вибиралася з міста Чернігів в напрямку Куликівки, росіяни з танків розстріляли колону цивільних жителів. Є загиблі з Корюківки та Сновська, четверо наших людей з пораненнями, які не загрожують життю зараз в лікарні"» ©
Проблема кацапів в тому що вони думають що ми такі ж кончені як і вони і так воююєм.
Моя группа в составе ТерОбороны приняла бой с оккупантом в городе X (многие детали я раскрывать не буду, по понятным причинам). Первую атаку мы отбили, вторая уже начала давить сильнее, большим количеством техники. Группа немного разделилась и наша часть оказалась в тылу россиян.
Следующие долгие 4 дня мы пробирались к украинским позициям. Переодевались в гражданку, ползали под техникой полями и даже были в плену. И в мрачных деталях увидели, как российская армия "не трогает мирное население".
Это наверно главное, что я хотел донести.
Если в Херсоне и Мелитополе люди бросаются на технику и выходят на митинги, то это потому что там осталась связь. В городках, через которые я пробирался, где нет мобильной связи и интернета все выглядит гораздо иначе.
1. Мирных стреляют. Просто, по приколу. В свое удовольствие. Независимо от возраста и пола.
2. Улица, по которой меня вели под прицелом на "базу пленных", усыпана трупами бабушек и дедов. Проведывали соседей, шли за водой, остались без еды - *****. Лежат через каждые 10 метров.
3. Русский орк который общался с нашей группой эвакуирующихся (я уже скинул камуфло и нашел гражданку), пристрелил на месте деда, ибо тот шагнул не туда, куда ему сказали (шел он кормить лежачую мать).
4. По пути, куда "складировали" всех мужчин города, по первым в колоне начали шмалять русские. Те, кого не задело, посыпались по сторонам во дворы. В этот момент я спетлял снова.
5. Вырубают электричество, воду, отопление. Люди замерзают, умирают от голода и жажды. Доступ к супермаркетам и аптекам имеют только русские (на крыльце видел трупы людей которые пытались пополнить свои запасы еды).
6. Население тотально ненавидит русских. Мой русский говорок вызывал у людей дикий гнев, когда я с ними заговаривал. Потому что русские сейчас им в 2022 году устроили ****** геноцид. Не нашлось ни одного человека, кто не называл бы русских, на технике под своим домом, ублюдками.
7. По классике - вся техника размещена на территории частных домов, под панельками. А отдыхают звери в домах людей - выбивают квартиры. Жители отправляются в холодный подвал. САУшки видел на территории садика, от туда они и работали (делают они это зная, что так по ним не будет работать наша арта).
Вот и ответ на вопрос, почему они не дают эвакуировать местных: живой щит из людей. А в отличии от них, украинскую армию угроза мирным - останавливает.
8. На подходе к украинским позициям, застал местных мужиков с лопатами - хоронили на детской площадке маму с дочкой в одеяле (погибли при артобстреле). Хватали меня за одежду, трясли, кричали матом, когда я спросил у них на русском языке дорогу.
Все это я говорю не для того, чтобы посеять панику, а чтобы донести мысль:
Главный русофоб этой планеты - Путин.
Его политика, его прихвостни делаю все, чтобы русских ненавидели по всему миру. Я с 16-го года мирной жизни в Украине защищал "нормальных русских", говоря что они наши союзники, они против войны, они не выбирали *****, еще будет революция. И чего? Пока абсолютно неадекватные уроды в русской армии устраивают геноцид мирным людям, население рашки "страдает" от русофобии в инстраграме.
Я хочу конца войны, чтоб украинских детей перестали убивать, чтоб не сбрасывали авиабомбы (!!!) на мирный город. Ты (расеянин) хочешь конца войны, чтоб сожрать бигмак и купить тумбочку в Икее. Мы разные. Я не знаю, как все должно закончится, чтоб я перестал вас ненавидеть
Зачистили всіх - і пішли далі.
І нехай ворони їх клюють.
Уроды
здохнуть раніше? - знайдуть іхніх дітей...
ті знайдуйть чиїх дітей ці тварі вбили....
и биомусор внимает каждой отрыжке этой пьяной суки....
тяжело...даже не возможно анализировать этот бред сивой клячи...пытающейся оправдать зверства русофашистов в чужой !!! стране какими-то словами похожими на руцкий....
даже куски руцких мальчиков разбросанные по нашим полям не откроют глаза на правду быдлу...
Це - не люди вже давно. Та й ніколи не були.
Я не виношу цих нюнь захоплення, як півтори каліки виповзе з =нет войне= і це прямо подвиг. "Ой, вони не всі там такі". Майже всі. Хто не такий - статистична похибка.
Жодних емоцій.
Ворог повинен бути знищений.
І територія зла, ненависті та агресії повинна припинити існування.