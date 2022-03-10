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война (46696) Мариуполь (5562) МИД РФ (1629) роддом (75) Захарова Мария (340)

За несколько часов до авиаудара по мариупольскому роддому Захарова заявляла, что в нем "обустроили огневые позиции украинские нацбаты". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Представитель МИД России Мария Захарова за несколько часов до авиаудара по детской больнице и роддому в Мариуполе заявила, что "украинские нацбаты" там якобы "обустроили огневые позиции".

Об этом она заявила во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе украинские нацбаты, выгнав персонал и пациентов из роддома, оборудовали в нем огневые позиции", - сказала Захарова.

Через несколько часов после этого российские летчики сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе.

Также читайте: "Остановите кровопролитие", - Гутерриш после авиаудара по роддому в Мариуполе

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+27
Только петля вылечит эту суку
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10.03.2022 00:04
+20
Дусту б ти, курво, нажерлася.
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10.03.2022 00:01
+20
Наркоманка їбана! Вашим оркам привід для вбивства цивільних не потрібен.

«Окупанти обстріляли людей поблизу Чернігова. Мирне населення прмувало пішим маршрутом у напрямку Куликівки. У результаті обстрілу є загиблі та поранені. Про це повідомили міський голова Корюківки Ратан Ахмедов та міський голова Мени Геннадій Примаков.
"Сьогодні маємо загиблу дівчину, яка разом з іншими людьми вибиралася з міста Чернігів в напрямку Куликівки, росіяни з танків розстріляли колону цивільних жителів. Є загиблі з Корюківки та Сновська, четверо наших людей з пораненнями, які не загрожують життю зараз в лікарні"» ©
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10.03.2022 00:02
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Дусту б ти, курво, нажерлася.
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10.03.2022 00:01 Ответить
Откуда они могут знать кто там чего выгнал? Шизоиды.
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10.03.2022 00:01 Ответить
От же курво забухане!
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10.03.2022 00:01 Ответить
Наркоманка їбана! Вашим оркам привід для вбивства цивільних не потрібен.

«Окупанти обстріляли людей поблизу Чернігова. Мирне населення прмувало пішим маршрутом у напрямку Куликівки. У результаті обстрілу є загиблі та поранені. Про це повідомили міський голова Корюківки Ратан Ахмедов та міський голова Мени Геннадій Примаков.
"Сьогодні маємо загиблу дівчину, яка разом з іншими людьми вибиралася з міста Чернігів в напрямку Куликівки, росіяни з танків розстріляли колону цивільних жителів. Є загиблі з Корюківки та Сновська, четверо наших людей з пораненнями, які не загрожують життю зараз в лікарні"» ©
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10.03.2022 00:02 Ответить
це хиба для того щоб місцева вата не рефлексовала коли дізнаються що їх вишкрябкі розбомбили нашу дитячу лікарню і пологовий будинок.
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10.03.2022 00:35 Ответить
Тогда понятно!! Слово «нац» орками было принято как красная тряпка.
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10.03.2022 00:03 Ответить
Не здохне ніяк ця ************.
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10.03.2022 00:03 Ответить
часом алкашня живе досить довго, треба їм допомагати здохнути
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10.03.2022 00:27 Ответить
Только петля вылечит эту суку
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10.03.2022 00:04 Ответить
Кончена судить по собі і свому війську.
Проблема кацапів в тому що вони думають що ми такі ж кончені як і вони і так воююєм.
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10.03.2022 00:04 Ответить
ні, вони точно знали що роблять, це просто щоб ватка могла проковтнути цей жах, який на голову не налазить.
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10.03.2022 00:37 Ответить
Машка добре знає , що Рібентропа по рішенню Нюренберга повісили , а його секретутці пощастило більше ...
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10.03.2022 00:04 Ответить
Как я 4 дня выходил из окружения орков

Моя группа в составе ТерОбороны приняла бой с оккупантом в городе X (многие детали я раскрывать не буду, по понятным причинам). Первую атаку мы отбили, вторая уже начала давить сильнее, большим количеством техники. Группа немного разделилась и наша часть оказалась в тылу россиян.

Следующие долгие 4 дня мы пробирались к украинским позициям. Переодевались в гражданку, ползали под техникой полями и даже были в плену. И в мрачных деталях увидели, как российская армия "не трогает мирное население".

Это наверно главное, что я хотел донести.

Если в Херсоне и Мелитополе люди бросаются на технику и выходят на митинги, то это потому что там осталась связь. В городках, через которые я пробирался, где нет мобильной связи и интернета все выглядит гораздо иначе.

1. Мирных стреляют. Просто, по приколу. В свое удовольствие. Независимо от возраста и пола.

2. Улица, по которой меня вели под прицелом на "базу пленных", усыпана трупами бабушек и дедов. Проведывали соседей, шли за водой, остались без еды - *****. Лежат через каждые 10 метров.

3. Русский орк который общался с нашей группой эвакуирующихся (я уже скинул камуфло и нашел гражданку), пристрелил на месте деда, ибо тот шагнул не туда, куда ему сказали (шел он кормить лежачую мать).

4. По пути, куда "складировали" всех мужчин города, по первым в колоне начали шмалять русские. Те, кого не задело, посыпались по сторонам во дворы. В этот момент я спетлял снова.

5. Вырубают электричество, воду, отопление. Люди замерзают, умирают от голода и жажды. Доступ к супермаркетам и аптекам имеют только русские (на крыльце видел трупы людей которые пытались пополнить свои запасы еды).

6. Население тотально ненавидит русских. Мой русский говорок вызывал у людей дикий гнев, когда я с ними заговаривал. Потому что русские сейчас им в 2022 году устроили ****** геноцид. Не нашлось ни одного человека, кто не называл бы русских, на технике под своим домом, ублюдками.

7. По классике - вся техника размещена на территории частных домов, под панельками. А отдыхают звери в домах людей - выбивают квартиры. Жители отправляются в холодный подвал. САУшки видел на территории садика, от туда они и работали (делают они это зная, что так по ним не будет работать наша арта).

Вот и ответ на вопрос, почему они не дают эвакуировать местных: живой щит из людей. А в отличии от них, украинскую армию угроза мирным - останавливает.

8. На подходе к украинским позициям, застал местных мужиков с лопатами - хоронили на детской площадке маму с дочкой в одеяле (погибли при артобстреле). Хватали меня за одежду, трясли, кричали матом, когда я спросил у них на русском языке дорогу.

Все это я говорю не для того, чтобы посеять панику, а чтобы донести мысль:

Главный русофоб этой планеты - Путин.

Его политика, его прихвостни делаю все, чтобы русских ненавидели по всему миру. Я с 16-го года мирной жизни в Украине защищал "нормальных русских", говоря что они наши союзники, они против войны, они не выбирали *****, еще будет революция. И чего? Пока абсолютно неадекватные уроды в русской армии устраивают геноцид мирным людям, население рашки "страдает" от русофобии в инстраграме.

Я хочу конца войны, чтоб украинских детей перестали убивать, чтоб не сбрасывали авиабомбы (!!!) на мирный город. Ты (расеянин) хочешь конца войны, чтоб сожрать бигмак и купить тумбочку в Икее. Мы разные. Я не знаю, как все должно закончится, чтоб я перестал вас ненавидеть
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10.03.2022 00:05 Ответить
Цих виродків взагалі не потрібно брати у полон.
Зачистили всіх - і пішли далі.
І нехай ворони їх клюють.
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10.03.2022 02:32 Ответить
Захарова собі "намотує" все довше ув'язнення.
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10.03.2022 00:05 Ответить
нафіг нам те ув"язнення... тільки синій язик вивалений з чорного рота на шибениці...
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10.03.2022 00:17 Ответить
Пане Василю ! То занадто гуманно . На палю . Щоб здихала довго-довго .
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10.03.2022 05:18 Ответить
згоден!
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10.03.2022 10:02 Ответить
мы сделаем свой моссад , мы вас сук всех сюда притащим и зап*здячим !!!!
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10.03.2022 00:05 Ответить
Яке ж воно кончане
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10.03.2022 00:06 Ответить
Да, выродки, решили демилитиризовать родильный дом?
Уроды
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10.03.2022 00:06 Ответить
Курва вже не розуміє що "гра в дурника" у світі не канає... Відповідно це вже рівень внутрішньої картинки для росіян
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10.03.2022 00:08 Ответить
.............жить ей осталось не долго............
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10.03.2022 00:12 Ответить
**** мухосраньська буде відповідати разом з ******, конякою, піскоструем, оленепасом і баґато ким ще другим.
здохнуть раніше? - знайдуть іхніх дітей...
ті знайдуйть чиїх дітей ці тварі вбили....
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10.03.2022 00:13 Ответить
как тошнотворно противно слушать эти вымыслы и инсинуации...
и биомусор внимает каждой отрыжке этой пьяной суки....
тяжело...даже не возможно анализировать этот бред сивой клячи...пытающейся оправдать зверства русофашистов в чужой !!! стране какими-то словами похожими на руцкий....
даже куски руцких мальчиков разбросанные по нашим полям не откроют глаза на правду быдлу...
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10.03.2022 00:15 Ответить
Заходжу на їхні помийки і це тупе московитське бидло пише, що х**ло все правильно робить, =дави нациков=, про якісь лабораторії бактеріологічної зброї вищать (що ми її розробляли під керівництвом США), що якби не їхня "спєц.апєрація", то ми б на них напали, про те, що всі фото і відео руйнувань та жертв - постановні !!!

Це - не люди вже давно. Та й ніколи не були.
Я не виношу цих нюнь захоплення, як півтори каліки виповзе з =нет войне= і це прямо подвиг. "Ой, вони не всі там такі". Майже всі. Хто не такий - статистична похибка.

Жодних емоцій.
Ворог повинен бути знищений.
І територія зла, ненависті та агресії повинна припинити існування.
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10.03.2022 02:39 Ответить
в українців довга ох яка довга пам'ять...
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10.03.2022 00:19 Ответить
Дело ж не в курве. Цель - запугать максимально наш народ, побольнее, покровавее. Шоб попросили орков о пощаде и, сдались. И тогда они убьют всех. Русских не русских (пишет тут....). Им ***** кто и что. Гопоту эту убивать в плен не брать в землю закопать !!!
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10.03.2022 00:25 Ответить
Український МОССАД замоче цю курву та інших десь на озері Комо або в Іспанії, або на Кіпрі буде полювання, відстріл цієї мерзоти.
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10.03.2022 00:27 Ответить
Заший собі, ****, у комір ампулу з отрутою - знадобиться
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10.03.2022 00:27 Ответить
Вбивати цапів без жалю!
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10.03.2022 00:28 Ответить
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10.03.2022 00:29 Ответить
Если наши услышали такую фразу на пресс-конференции этой ведьмы, надо было понимать, что готовится обоснование удара, и эвакуировать больницу . . .
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10.03.2022 00:35 Ответить
Снова эта **** недоперепила. Очень надеюсь, что её похмельный синдром какая-нибудь добрая душа снимет метиловым спиртом.
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10.03.2022 00:35 Ответить
Противно слушать эту лживую мразь. Нужно пытаться блокировать эту геббельсовщину путем жалоб на контент: идем по ссылке с временной меткой ( https://www.youtube.com/watch?v=m5naru5cjME&t=2325s ), ... > Пожаловаться > Спам или ложная информация > Мошенничество > В качестве причины указываем заголовок этой новости. Возможно совместными усилиями нам удастся прекратить поток этой геббельсовщины.
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10.03.2022 01:01 Ответить
Маня, закрой рот. От тебя бздит невменяемо...
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10.03.2022 01:13 Ответить
Кста, самые ощутитмые санкции параша поимела от колумбии и афгана. Пипец поставкам наркоты
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10.03.2022 01:15 Ответить
Эту суку Захарову и скабееву подорвать ,как убийцы взорвали пологовый центр.
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10.03.2022 01:16 Ответить
В Чечні москалі це називали "розвіяти".
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10.03.2022 02:46 Ответить
сам факт в том что 70% Россиян этому верит. а вот это уже проблема
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10.03.2022 02:18 Ответить
Кожного дня вони розповідають про якісь "нацбати", якихось "наркоманів" і "нациків", але поки що не назвали ані жодної назви ані показали жодного. Ну де ж ті від кого окупанти "асвабаждают" українців? Хоч одного покажіть. А от пики їхніх московських нацистів, які знищують мирне населення України, щодня бачить весь світ. Ну дуже сподіваюся, що Захарову чекає доля дружини Муссоліні.
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10.03.2022 02:41 Ответить
да оно на всю голову ********... вот поэтому я и говорю - кацапов больше в плен не брать... лучший кацап - мертвый кацап..
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10.03.2022 05:32 Ответить
Значит ета **** также фигурант Гааги.
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10.03.2022 05:49 Ответить
Почему срочно не эвакуировали после такого заявления?
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10.03.2022 07:37 Ответить
 
 