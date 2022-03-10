"Вылезайте, сука, будете жить", - украинские воины вытаскивают из закрытого БТРа российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины опубликовали кадры вытягивания российских оккупантов из БТР.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке Сухопутных сил ВСУ.

"Вторая армия мира скрылась от ласкового "украинского сафари" в БТР и не вылезает. Наверняка меняют подгузники", - подчеркивается в сообщении.

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