"Вылезайте, сука, будете жить", - украинские воины вытаскивают из закрытого БТРа российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины опубликовали кадры вытягивания российских оккупантов из БТР.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке Сухопутных сил ВСУ.
"Вторая армия мира скрылась от ласкового "украинского сафари" в БТР и не вылезает. Наверняка меняют подгузники", - подчеркивается в сообщении.
Топ комментарии
+52 Urs
показать весь комментарий10.03.2022 00:51
+37 Михаил Сомов e93c7ea8
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+30 Палиця Василь
показать весь комментарий10.03.2022 00:40
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най би їх всіх шляк трафив
А ця фашистка кацапська зараза ще якийсь шкідник, та й диму не шкода на відміну від гранати.