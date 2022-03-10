Лапутина призывает мировых лидеров закрыть небо над Украиной. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина призывает мировых лидеров "прекратить зверства" РФ и закрыть небо над Украиной.
Об этом она сказала в своем видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"С 2014 года я собственными глазами видела зверства, которые творит РФ в Украине. В 2014 году начала существовать тюрьма "Изоляция", созданная российскими оккупантами в Донецке для того, чтобы устраивать пытки над украинскими гражданами. Это в ХХІ веке! Все мировые лидеры, мировое сообщество того времени было "глубоко обеспокоено". В течение восьми лет войны в Украине, которую коварно развязала РФ, вы продолжали быть "глубоко обеспокоенными".
Две недели украинский народ героически сопротивляется российскому агрессору. Российские войска совершают зверства в Украине – стреляют по мирным гражданам из тяжелого оружия, бьют баллистическими ракетами. Сегодня бомба попала в роддом города Мариуполь Донецкой области. Россия не просто не дает гуманитарных коридоров для наших граждан – она просто убивает наше будущее поколение, наших матерей. И вы продолжаете быть "глубоко обеспокоенными". Я призываю всех лидеров мира – будьте человечны! Закройте небо над Украиной!" – сказала Лапутина.
По ее словам, украинский народ сейчас – страна Защитников.
"Украина сегодня сопротивляется российскому нашествию и сдерживает его, когда мир перед угрозой мировой войны. Прекратите эти зверства! Слава Украине!" – добавила она.
Пожалуйста, подождите...
ТВ2 в воздух не поднимешь, авиацию тоже... Ситуация "стабилизируется", "замораживается", всё переходит в тягучую фазу, противник получает передышку, мирняк продолжает гибнуть... Противнику топлива нужно меньше, уже никто никуда не отступает, стоим-стреляем...
Ну, тоже вариант...
Бо самогубці не сидять за столом в 6 -10 метрів .
Воно хворе вочевидь , але є різні хвороби . Воно себе мнить альфа-рептілоїдом . А де ви бачили крокодила замогубця ! Крокодила , який напав би на 4 тонни бегемотної маси ?!
Ця істота б ніколи б не перемогла 4 млн. років еволюції , якщо в неї не було б інкстинкту самозбереження .
ЗАХОДУ требо відповідального лідера , який не бздить приймати єдині правельні рішення .
ХВАТИТ УЖЕ НЫТЬ и давить на жалость (надо думать и планировать военные операции, в том числе наглые диверсионные глубо в тылу врага) Думайте, как устранить ГЛАВНУЮ ПРИЧИНУ войну, пока ОНО не сдохнет, не будет покоя Украине!
Просто мало хто акцентує увагу , а де властно кажучи українськи танки ?!
А усе дуже просто - використання танків без переваги у небі це самогубство для танкістів .
Якщо закрити небо, в України достатньо танків , щоб прорвати оточення Маріуполя , що вдарити по Перекопу й відрізати орків від Криму й визволити Херсон , Бердянськ , Мелітополь .