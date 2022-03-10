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Лапутина призывает мировых лидеров закрыть небо над Украиной. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина призывает мировых лидеров "прекратить зверства" РФ и закрыть небо над Украиной.

Об этом она сказала в своем видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"С 2014 года я собственными глазами видела зверства, которые творит РФ в Украине. В 2014 году начала существовать тюрьма "Изоляция", созданная российскими оккупантами в Донецке для того, чтобы устраивать пытки над украинскими гражданами. Это в ХХІ веке! Все мировые лидеры, мировое сообщество того времени было "глубоко обеспокоено". В течение восьми лет войны в Украине, которую коварно развязала РФ, вы продолжали быть "глубоко обеспокоенными".

Две недели украинский народ героически сопротивляется российскому агрессору. Российские войска совершают зверства в Украине – стреляют по мирным гражданам из тяжелого оружия, бьют баллистическими ракетами. Сегодня бомба попала в роддом города Мариуполь Донецкой области. Россия не просто не дает гуманитарных коридоров для наших граждан – она просто убивает наше будущее поколение, наших матерей. И вы продолжаете быть "глубоко обеспокоенными". Я призываю всех лидеров мира – будьте человечны! Закройте небо над Украиной!" – сказала Лапутина.

Читайте: Стефанчук обратился к иностранным политикам, чтобы они повлияли на глав государств и закрыли небо над Украиной

По ее словам, украинский народ сейчас – страна Защитников.

"Украина сегодня сопротивляется российскому нашествию и сдерживает его, когда мир перед угрозой мировой войны. Прекратите эти зверства! Слава Украине!" – добавила она.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+2
Вони знов будуть "глубоко обеспокоенніе" НАТО останнім часом поводе себе якось дивно
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10.03.2022 05:14
+1
.........та не закроют , для начала, перед тем как такое просить , нужно понимать , что это такое и к каким последствиям это может привести в мировом масштабе .
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10.03.2022 05:12
+1
Не закриють.... Бояться...
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10.03.2022 05:17
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.........та не закроют , для начала, перед тем как такое просить , нужно понимать , что это такое и к каким последствиям это может привести в мировом масштабе .
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10.03.2022 05:12 Ответить
Вони знов будуть "глубоко обеспокоенніе" НАТО останнім часом поводе себе якось дивно
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10.03.2022 05:14 Ответить
Не закриють.... Бояться...
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10.03.2022 05:17 Ответить
а при "закрытом небе" 9М21ОФ перестают летать?
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10.03.2022 05:17 Ответить
Наземна артилерія в т.ч. реактивна - буде стріляти.
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10.03.2022 05:37 Ответить
Именно. Будет фигачить по мирняку, жилым кварталам из жилого сектора...
ТВ2 в воздух не поднимешь, авиацию тоже... Ситуация "стабилизируется", "замораживается", всё переходит в тягучую фазу, противник получает передышку, мирняк продолжает гибнуть... Противнику топлива нужно меньше, уже никто никуда не отступает, стоим-стреляем...
Ну, тоже вариант...
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10.03.2022 05:53 Ответить
Закрытие неба .Это начало ,третьей мировой .
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10.03.2022 06:12 Ответить
"Fantom Mustang" - з лаптєногої балалайні під чеським VPN ?
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10.03.2022 06:21 Ответить
Повна херня !

Бо самогубці не сидять за столом в 6 -10 метрів .

Воно хворе вочевидь , але є різні хвороби . Воно себе мнить альфа-рептілоїдом . А де ви бачили крокодила замогубця ! Крокодила , який напав би на 4 тонни бегемотної маси ?!
Ця істота б ніколи б не перемогла 4 млн. років еволюції , якщо в неї не було б інкстинкту самозбереження .

ЗАХОДУ требо відповідального лідера , який не бздить приймати єдині правельні рішення .
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10.03.2022 13:11 Ответить
Міністерка, Канцлерка, Презідентка, Прем'єрка
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10.03.2022 06:17 Ответить
🇺🇦 Треба менше ******* "диванним філософам і політикам".Не встигнуть щось пообіцяти чи навіть подумати, як один поперед другого трезвонять. "Теля в сраці а баба з різочкою". Все дадуть, і допоможуть, велика їм вдячність за допомогу. Такі писаки і зривають багато поставок допомоги. Хочете допомогти-тоді на передову. Перемога буде за нами. Слава Україні!!!
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10.03.2022 07:11 Ответить
Мертвонароджене міністерство і така ж пуста міністеркиня! Отримують даремно зарплати, нічого не роблять крім вигляду, що дуже озабочєни.
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10.03.2022 09:04 Ответить
Це типу як путін вимагав від кожного у владі підтримати війну?
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10.03.2022 10:07 Ответить
Как можно быть такими НАИВНЫМИ или ГЛУПЫМИ! Никто не хочет кремлевского шизофренника провоцировать на ядерную войну и давать ему поводы применить, если не стратегическое, то тактическое ЯО, поэтому НЕ ПРОСИТЕ "ЗАКРЫТОГО НЕБА"! Требуйте САМОЛЕТЫ и средства ПВОне только советские, но и те, что стоят на консервации в США, если нет времени на переобучение летчиков, найдутся ДОБРОВОЛЬЦЫ из западных стран, которы смогут на них летать)!
ХВАТИТ УЖЕ НЫТЬ и давить на жалость (надо думать и планировать военные операции, в том числе наглые диверсионные глубо в тылу врага) Думайте, как устранить ГЛАВНУЮ ПРИЧИНУ войну, пока ОНО не сдохнет, не будет покоя Украине!
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10.03.2022 10:41 Ответить
Вам даже не самолёты так нужны как ПВО.
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10.03.2022 10:43 Ответить
Закрите небо українцям потрібне не тільки , що захистити міста від бомбардування . Все одно по тому ж Маріуполю можуть гасити й з Таганрогу (про який йще Чехов писав , що це маленьке українське містечно) .

Просто мало хто акцентує увагу , а де властно кажучи українськи танки ?!

А усе дуже просто - використання танків без переваги у небі це самогубство для танкістів .

Якщо закрити небо, в України достатньо танків , щоб прорвати оточення Маріуполя , що вдарити по Перекопу й відрізати орків від Криму й визволити Херсон , Бердянськ , Мелітополь .
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10.03.2022 13:19 Ответить
Эти натовские ссыкуны херои только в кино,а на яву ТРУСЫ!
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10.03.2022 13:22 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣 соси шляпу своноголовая
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22.05.2022 16:07 Ответить
 
 