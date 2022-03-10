"Байрактар" нанес сокрушительный удар по российской технике. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
В сети обнародовали кадры боевого применения украинскими военными Bayraktar в противостоянии с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В ролике видно, как российская военная техника разлетается вдребезги - "Байрактар" не оставил ей никакого шанса.
Топ комментарии
+42 Привет
показать весь комментарий10.03.2022 08:48
+37 J Jack 9877a296
показать весь комментарий10.03.2022 08:52
+34 Опандопало
показать весь комментарий10.03.2022 08:49
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Бачила, що це поширило наше командування ВМС.
Расейские дезертиры из армии бегут в расею и беларусь, там начинают сбиваться в банды с оружием.
Голодные, простывшие, с сорванным желудком и расшатанными нервами.
А домой они не могут вернуться, посадят, в Украину не стоит: плена уже не будет, после расстрела роддома - только на убой.
Поэтому ростовская, воронежская области получили сотни мелких бандформирований, готовых на все ради выживания. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/603?comment=42270
А у красных командиров чести и совести от родясь не было..
После ковровых бомбежок Мариуполя, стало очевидно, что в Вооруженных православных силах РФ нет офицеров.
У настоящего офицера в первую очередь, кроме оружия, должна быть честь. Это важное качество человеческой совести не позволит офицеру выполнить преступный приказ из Кремля бомбить пятисоттонными авиабомбами жилые кварталы, детские больницы, родильные дома, похоронные процессии и эвакуационные колонны с белыми флагами.
За полгода можно, конечно, научить гопника, стрелять из современного оружия, но привить офицерскую честь мордвино-тунгускому ратнику - невозможно. Вид человеческой крови по-прежнему возбуждает их воспаленные, пропитые алкоголем мозги.
Наблюдатели ОБСЕ в своих докладах отмечают, что постоянно видят на оккупированном Россией востоке Донбасса русскоговорящих офицеров без погон, со споротыми шевронами, с оружием в руках, небритыми, в ватниках и шапках ушанках, прибывших на Донбасс в кузовах грузовиков «гумконвоев Путина». Эти, с позволения сказать, «офицеры» нелегально проникли на территорию суверенного государства Украины, занимаются убийствами и мародерством и отправляют в родную Бурятию и Якутию деревянные ящики с трофеями: украденные в брошенных домах телевизоры, стиральные машины, ковры, душевые кабины, смесители и унитазы, демонтированные в Луганской областной больнице.
Язык не поворачивается назвать офицерами экипаж российского «Бука» из Курска, который с помощью зенитного ракетного комплекса под украинским городом Снежное произвел залп по гражданскому самолету Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», погубив 298 человеческих жизней, в том числе 80 детей.
Их совесть абсолютно спокойна, когда они убивают украинских пограничников и таможенников на пунктах пропуска через границу, расстреливают служебных овчарок на украинских погранзаставах, бомбят донецкие села вместе с их жителями и выжигают напалмом поля с созревшей пшеницей и подсолнухом. Не гнушаются «господа офицеры» РФ в военных операциях на востоке Украины использовать ложь и откровенный цинизм. Чтобы оправдать полномасштабное вторжение танковых дивизий Сергея Кунжутовича Шойгу вглубь Украины, российские пилоты 15 июля 2014 года на военных многоцелевых самолетах «МиГ-29» с украинскими опознавательными знаками, захваченными российскими оккупантами в Крыму бомбили город Снежное. На третий день после атаки православных россиян на местном кладбище появилось сразу одиннадцать свежих могильных холмиков. Телеоператоры «ЛАЙНОНЬЮС» подали эту информацию своим зрителям, как «зверства укрофашистов».
Госпожа Ирина Козлова из России достаточно откровенно выразила свое отношение к российским офицерам. Помещаем фрагмент из ее письма:
«Вы не моя армия, вы мне больше не сограждане. Вы отбросы моей страны. Вы предали нас, россиян, по прихоти самозванцев из кремля. Предали из трусости и жадности. Я не заплачу, если вы сдохнете на этой войне, я не пожалею ваших родителей, жен и детей и никогда не помогу им, когда их в очередной раз после вашей позорной смерти кинет наше подлое государство. Я не помогу вам, когда вас, искалеченных, привезут сюда умирать от ран. Не посочувствую и не помогу, потому что вы не просто стали наемными убийцами, вы опозорили всех нас, всю страну. Надеюсь, вы не вернетесь».
Лет через пять-десять вырастут украинские сироты и, глядя на фотографию погибшего на войне с православными россиянами отца, лежащего в гробу с отрезанными на допросах у москвича Игаля Гиркинда ушами, маловероятно, что они когда-нибудь простят российских убийц.
@Edward_Lugansk
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1 ч
Погодка в Чернигове сейчас просто чудесная: лёгкий морозец, чистое небо и ласковое солнышко, -3. Перед рассветом прошел лёгкий град. Даже не один. И входящая колонна осЛободителей превратилась в живописные руины. Красота!
Слава ВСУ, слава Украине
Там немає авіабомб по 500 кг.
https://www.youtube.com/shorts/DtJzSdZRKhM
https://www.youtube.com/watch?v=yRcPtFb7K08
Chwała Ukrainie!
І при цьому Туреччина (яка лише нажилася на продажу зброї) надається як найліпший союзник (хоча судна з кримнаша як заходили у турецькі порти, так і продовжують), а Єдроган (який мало чим відрізняється від путіна) - найлєпший друг нашого гаранта.