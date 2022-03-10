"Байрактар" нанес сокрушительный удар по российской технике. ВИДЕО

В сети обнародовали кадры боевого применения украинскими военными Bayraktar в противостоянии с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В ролике видно, как российская военная техника разлетается вдребезги - "Байрактар" не оставил ей никакого шанса.

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