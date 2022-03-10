Украинские защитники уничтожили вражескую технику под Броварами. ВИДЕО

Под Броварами украинские военнослужащие уничтожили вражескую технику.

Соответствующие видео были опубликованы на странице Черниговского областного ТЦК и СП в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Наши под Броварами немного орков сожгли", - говорится в подписи к видео.

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