Украинские защитники уничтожили вражескую технику под Броварами. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Под Броварами украинские военнослужащие уничтожили вражескую технику.
Соответствующие видео были опубликованы на странице Черниговского областного ТЦК и СП в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Наши под Броварами немного орков сожгли", - говорится в подписи к видео.
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показать весь комментарий10.03.2022 09:46
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показать весь комментарий10.03.2022 10:14
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Назовем это большим пивоваренным котлом (від значення слова Бровари).
Все будет Украина!"
Здравствуйте. Я из Минска. У вас последний пост про какого-то белорусского десантника, который перешёл на сторону Украины. В Минске сейчас самая обсуждаемая тема- как перейти на сторону Украины, если объявят всеобщую мобилизацию. Если начнётся отправка в Украину белорусов- будет массовый переход на вашу сторону. Попросите ваше СБУ разработать методику перехода. И отправьте её в наши "экстремистские" каналы для массового быстрого распространения среди белорусов. Это нужно сделать заране, чтобы каждый белорус знал, что делать в такой ситуации.
- СБУ, просим разработать методичку