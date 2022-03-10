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Украинские защитники уничтожили вражескую технику под Броварами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Под Броварами украинские военнослужащие уничтожили вражескую технику.

Соответствующие видео были опубликованы на странице Черниговского областного ТЦК и СП в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Наши под Броварами немного орков сожгли", - говорится в подписи к видео.

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Топ комментарии
+21
хлопці мають рацію і джавелін.
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10.03.2022 09:46
+21
Гредунов Евгений, тероборна Бровари: "Группировка московитов между Трубежом и Броварами нагнала техники и сама загнала себя в ловушку и окапывалась в районе Богдановки. У них скверные дела. Остается один путь для отступления и снабжения через Шевченково на Завориче. Они прикрываются мирными жителями. Если наши разбомбят переправу, это уже будет котел. Скорее будет крышка этим пришельцам.
Назовем это большим пивоваренным котлом (від значення слова Бровари).
Все будет Украина!"
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10.03.2022 09:55
+17
#нампишут

Здравствуйте. Я из Минска. У вас последний пост про какого-то белорусского десантника, который перешёл на сторону Украины. В Минске сейчас самая обсуждаемая тема- как перейти на сторону Украины, если объявят всеобщую мобилизацию. Если начнётся отправка в Украину белорусов- будет массовый переход на вашу сторону. Попросите ваше СБУ разработать методику перехода. И отправьте её в наши "экстремистские" каналы для массового быстрого распространения среди белорусов. Это нужно сделать заране, чтобы каждый белорус знал, что делать в такой ситуации.

- СБУ, просим разработать методичку
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10.03.2022 10:14
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хлопці мають рацію і джавелін.
love it!
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10.03.2022 09:46 Ответить
Це ще позавчора було, але новина чудова
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10.03.2022 09:48 Ответить
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10.03.2022 09:53 Ответить
Гредунов Евгений, тероборна Бровари: "Группировка московитов между Трубежом и Броварами нагнала техники и сама загнала себя в ловушку и окапывалась в районе Богдановки. У них скверные дела. Остается один путь для отступления и снабжения через Шевченково на Завориче. Они прикрываются мирными жителями. Если наши разбомбят переправу, это уже будет котел. Скорее будет крышка этим пришельцам.
Назовем это большим пивоваренным котлом (від значення слова Бровари).
Все будет Украина!"
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10.03.2022 09:55 Ответить
Прекрасно! Але, як згадаю, В страшному сні не міг уявити що це Бровари, з яких моя одногрупниця їздила в КПІ кожного навчального дня ... Мені стає моторошно.
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10.03.2022 09:56 Ответить
БРАВО!
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10.03.2022 10:03 Ответить
#нампишут

Здравствуйте. Я из Минска. У вас последний пост про какого-то белорусского десантника, который перешёл на сторону Украины. В Минске сейчас самая обсуждаемая тема- как перейти на сторону Украины, если объявят всеобщую мобилизацию. Если начнётся отправка в Украину белорусов- будет массовый переход на вашу сторону. Попросите ваше СБУ разработать методику перехода. И отправьте её в наши "экстремистские" каналы для массового быстрого распространения среди белорусов. Это нужно сделать заране, чтобы каждый белорус знал, что делать в такой ситуации.

- СБУ, просим разработать методичку
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10.03.2022 10:14 Ответить
Я думаю такую инициативу должна взять беларусская оппозиция.
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10.03.2022 10:43 Ответить
наші накрили рашистів https://www.youtube.com/watch?v=0y9ttVdlmtQ
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10.03.2022 10:20 Ответить
видео суперове. батальон танків у два ряди в центрі н.с. Збоку командирський біля подвіря. Удари по передніх, командир першим ходу. І все змішалось. Кожен хоче розвернутись першим. А який удар по психіці орків-тільки пошикувались, звідки удар-невидно, все горить. командирський втякає. І командир полка згорів.
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10.03.2022 17:33 Ответить
 
 