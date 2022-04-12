Военнослужащие 72 бригады ведут тяжелые бои и уничтожают врага на подступах к Киеву. ВИДЕО

На видео - один из эпизодов, как наилучшие сыновья Украины, военнослужащие 72 бригады, ведут тяжелые бои и уничтожают врага, рвущегося на Киев.

Видео опубликовано на странице 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, передает Цензор.НЕТ.

"Начинаем утро с хороших новостей и хороших видео. Вот так мы уничтожаем врагов, которые пришли на нашу землю с оружием. Так будет с каждым! Слава Украине", - говорится в сообщении.

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