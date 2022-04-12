РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13161 посетитель онлайн
Новости Видео ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
38 105 22
армия РФ (15351) война (46696) уничтожение (3823)

Военнослужащие 72 бригады ведут тяжелые бои и уничтожают врага на подступах к Киеву. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

На видео - один из эпизодов, как наилучшие сыновья Украины, военнослужащие 72 бригады, ведут тяжелые бои и уничтожают врага, рвущегося на Киев.

Видео опубликовано на странице 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, передает Цензор.НЕТ.

"Начинаем утро с хороших новостей и хороших видео. Вот так мы уничтожаем врагов, которые пришли на нашу землю с оружием. Так будет с каждым! Слава Украине", - говорится в сообщении.

Читайте также: В 8 утра войска РФ совершили авианалет на Мариуполь. Предварительно, 1 человек погиб, - горсовет
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Vsevolod Polishchuk

10 hrs ·

Я нічого не знаю про ваших хамовитих переселенців. Наші харків'янки тихенько, але впевнено дякували за все. За чай, за мило, за рушник, за яєшню, за канапку, кожного разу дякую. Хоч я чітко зранку показав і наголосив, що ось є готовий салат, а ось начистив бульби і моркви, і замочив сочевицю, і ось цибуля, ось спеції, лише зварити зупу, їли аж до вечора залишки того, що залишилося після 20ти годин у потязі, якісь шматки хліба і сиру, та консерву. І аж увечері допомагали мені варити ту зупу, з їли по тарілці, стрясаючись щоразу, коли запускався холодильник.

Лише коли зайшли до хати в Рогатині, де місцевий волонтер не ночував уже десять днів і не опалював, тож у хаті було градуси 3-4, дев'ятирічна дівчинка заплакала і сказала "хочу додоооому". Але дорослі не сказали нічого, тільки знову за все дякували. А потім ще намагалися дати нам гроші. "Як не за кімнату, то хоч за бензин, будь ласка". У Рогатині вони пішли у міськраду волонтерити на другий де день. Так само я точно знаю, що волонтерять десятки приїжджих у Львові.

Я нічого не знаю про ваших здирників - галичан. Я бачив людей, які повивозили на польові кухні обладнання, котре коштує тисячі доларів, і це - останнє, що було в цих людей, які в боргах ще після локдаунів. Ці люди не ображалися, якщо хтось не дякував, бо бачили, наскільки всі в шоці. Я бачив людей, які не їли по дві доби, хоча за цей час самі організовували харчі хто для десятків, хто для сотень, хто для тисяч людей. Я бачив людей, які носили важелезні коробки і посміхались. Я бачив людину, яка потай від водійки закидала гроші в авто на бензин, бо авто зробило невеликий гак, щоб до ліків на фронт докинути особисті речі хірурга.

Я бачу, як спокійно організовують ланцюжки доставок львівяни, хмельничани, миколаївці й одесити. Як несподівано потіснішала країна, як Київ став майже поруч, а Харків - трішки дотягнутися і можна поплескати по плечу.

Це дійшло ще не до всіх, і є ті, хто ще не побачив змін. Є ті, хто загнав до неба ціни на квартири. Є ті, хто доїхав до курортних містечок першого ж дня і намагається робити вигляд, що війни нема. Але це одиниці, які не роблять погоди, якщо не робити цим історіям "максимальний репост".

Не знаю, як ви, а я дуже хочу якнайшвидше побачити відбудовані Харків і Чернігів, і потрапити в звільнений Херсон. Ходити і обнімати там усіх.
показать весь комментарий
10.03.2022 10:21
+24
показать весь комментарий
10.03.2022 10:19
+16
В воздух поднялись миллиарды частиц с лишними хромосомами
показать весь комментарий
10.03.2022 10:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В воздух поднялись миллиарды частиц с лишними хромосомами
показать весь комментарий
10.03.2022 10:18 Ответить
Цікаво, що це хлопці знищили, і чим? Слава Україні!
показать весь комментарий
10.03.2022 10:18 Ответить
Міст підірвали напевно.
показать весь комментарий
10.03.2022 10:33 Ответить
Схоже на те.
Сподіваюся, що наші хлопці вичікували, коли на той міст ступить нога окупанта.
Тоді дуже добре.
показать весь комментарий
10.03.2022 15:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0y9ttVdlmtQ накрили колону русні
показать весь комментарий
10.03.2022 10:19 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2022 10:19 Ответить
берегите себя и не оставляйте живым ни одного кацапа...
показать весь комментарий
10.03.2022 10:20 Ответить
Дякуємо. Хай Вас накриють своїми крилами та вбережуть від ворожих куль Янголи Охоронці. Повертайтесь неушкодженими з Перемогою.
показать весь комментарий
10.03.2022 10:20 Ответить
Vsevolod Polishchuk

10 hrs ·

Я нічого не знаю про ваших хамовитих переселенців. Наші харків'янки тихенько, але впевнено дякували за все. За чай, за мило, за рушник, за яєшню, за канапку, кожного разу дякую. Хоч я чітко зранку показав і наголосив, що ось є готовий салат, а ось начистив бульби і моркви, і замочив сочевицю, і ось цибуля, ось спеції, лише зварити зупу, їли аж до вечора залишки того, що залишилося після 20ти годин у потязі, якісь шматки хліба і сиру, та консерву. І аж увечері допомагали мені варити ту зупу, з їли по тарілці, стрясаючись щоразу, коли запускався холодильник.

Лише коли зайшли до хати в Рогатині, де місцевий волонтер не ночував уже десять днів і не опалював, тож у хаті було градуси 3-4, дев'ятирічна дівчинка заплакала і сказала "хочу додоооому". Але дорослі не сказали нічого, тільки знову за все дякували. А потім ще намагалися дати нам гроші. "Як не за кімнату, то хоч за бензин, будь ласка". У Рогатині вони пішли у міськраду волонтерити на другий де день. Так само я точно знаю, що волонтерять десятки приїжджих у Львові.

Я нічого не знаю про ваших здирників - галичан. Я бачив людей, які повивозили на польові кухні обладнання, котре коштує тисячі доларів, і це - останнє, що було в цих людей, які в боргах ще після локдаунів. Ці люди не ображалися, якщо хтось не дякував, бо бачили, наскільки всі в шоці. Я бачив людей, які не їли по дві доби, хоча за цей час самі організовували харчі хто для десятків, хто для сотень, хто для тисяч людей. Я бачив людей, які носили важелезні коробки і посміхались. Я бачив людину, яка потай від водійки закидала гроші в авто на бензин, бо авто зробило невеликий гак, щоб до ліків на фронт докинути особисті речі хірурга.

Я бачу, як спокійно організовують ланцюжки доставок львівяни, хмельничани, миколаївці й одесити. Як несподівано потіснішала країна, як Київ став майже поруч, а Харків - трішки дотягнутися і можна поплескати по плечу.

Це дійшло ще не до всіх, і є ті, хто ще не побачив змін. Є ті, хто загнав до неба ціни на квартири. Є ті, хто доїхав до курортних містечок першого ж дня і намагається робити вигляд, що війни нема. Але це одиниці, які не роблять погоди, якщо не робити цим історіям "максимальний репост".

Не знаю, як ви, а я дуже хочу якнайшвидше побачити відбудовані Харків і Чернігів, і потрапити в звільнений Херсон. Ходити і обнімати там усіх.
показать весь комментарий
10.03.2022 10:21 Ответить
Я з західної України, і з моїх знайомих немає ЖОДНОГО хто б когось не прихистив. У моєї сестри живуть 5 біженців, у сусіда - 9, факткично наші сім'ї виросли в кілька разів
показать весь комментарий
10.03.2022 12:30 Ответить
С каких это пор мост является врагом?
показать весь комментарий
10.03.2022 10:21 Ответить
произошел большой бадабум. но кассабы его не успели услышать.
показать весь комментарий
10.03.2022 10:21 Ответить
Лапті в одну сторону кокошніки в іншу. Хоча після такого вибуху все пвшло шляхом рузьге корабель
показать весь комментарий
10.03.2022 10:22 Ответить
Може, хоч тепер маскальнота зрозуміє, чому у нас так багато чорнозему.
показать весь комментарий
10.03.2022 10:22 Ответить
шо б в вас, хлопці, тільки рученьки не боліли - і бережить себе будь ласка....
показать весь комментарий
10.03.2022 10:23 Ответить
Гарно смалять наші хлопці орків під Києвом 👍🏼💪✊
показать весь комментарий
10.03.2022 10:23 Ответить
Vsevolod Polishchuk

10 hrs ·

Я нічого не знаю про ваших хамовитих переселенців. Наші харків'янки тихенько, але впевнено дякували за все. За чай, за мило, за рушник, за яєшню, за канапку, кожного разу дякую. Хоч я чітко зранку показав і наголосив, що ось є готовий салат, а ось начистив бульби і моркви, і замочив сочевицю, і ось цибуля, ось спеції, лише зварити зупу, їли аж до вечора залишки того, що залишилося після 20ти годин у потязі, якісь шматки хліба і сиру, та консерву. І аж увечері допомагали мені варити ту зупу, з їли по тарілці, стрясаючись щоразу, коли запускався холодильник.

Лише коли зайшли до хати в Рогатині, де місцевий волонтер не ночував уже десять днів і не опалював, тож у хаті було градуси 3-4, дев'ятирічна дівчинка заплакала і сказала "хочу додоооому". Але дорослі не сказали нічого, тільки знову за все дякували. А потім ще намагалися дати нам гроші. "Як не за кімнату, то хоч за бензин, будь ласка". У Рогатині вони пішли у міськраду волонтерити на другий де день. Так само я точно знаю, що волонтерять десятки приїжджих у Львові.

Я нічого не знаю про ваших здирників - галичан. Я бачив людей, які повивозили на польові кухні обладнання, котре коштує тисячі доларів, і це - останнє, що було в цих людей, які в боргах ще після локдаунів. Ці люди не ображалися, якщо хтось не дякував, бо бачили, наскільки всі в шоці. Я бачив людей, які не їли по дві доби, хоча за цей час самі організовували харчі хто для десятків, хто для сотень, хто для тисяч людей. Я бачив людей, які носили важелезні коробки і посміхались. Я бачив людину, яка потай від водійки закидала гроші в авто на бензин, бо авто зробило невеликий гак, щоб до ліків на фронт докинути особисті речі хірурга.

Я бачу, як спокійно організовують ланцюжки доставок львівяни, хмельничани, миколаївці й одесити. Як несподівано потіснішала країна, як Київ став майже поруч, а Харків - трішки дотягнутися і можна поплескати по плечу.

Це дійшло ще не до всіх, і є ті, хто ще не побачив змін. Є ті, хто загнав до неба ціни на квартири. Є ті, хто доїхав до курортних містечок першого ж дня і намагається робити вигляд, що війни нема. Але це одиниці, які не роблять погоди, якщо не робити цим історіям "максимальний репост".

Не знаю, як ви, а я дуже хочу якнайшвидше побачити відбудовані Харків і Чернігів, і потрапити в звільнений Херсон. Ходити і обнімати там усіх.
показать весь комментарий
10.03.2022 10:24 Ответить
Хотілось би побільше знищених, бо вони пруть, як саранча.
показать весь комментарий
10.03.2022 10:26 Ответить
до последнего кацапа на нашей земле
показать весь комментарий
10.03.2022 10:33 Ответить
Проклинати, кажуть, не можна. Та ординських вбивць це не стосується.
Бо вони вже є прокляті Богом.
Потужна словесна формула-заговір:

"Проклятий Путін і кожен московит озброєний.
Їх очі мертвенні, тіла їх зловонні
Алатир-каменем причавлені.
Амінь."

Пам'ятай цю формулу, повторюй, - і вона спрацює.
До нашої Перемоги!
показать весь комментарий
10.03.2022 11:35 Ответить
Все те саме вже є у скороченому заговорі:

"Путін-*****, ШОБ ТИ ЗДОХ!!!"
показать весь комментарий
10.03.2022 15:30 Ответить
 
 