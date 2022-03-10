РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13161 посетитель онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
20 548 29
армия РФ (15351) война (46696) СБУ (18674)

Россия привлекает частные охранные фирмы к войне с Украиной. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Об этом говорит один из таких "частных охранников", попавший в плен к украинским силовикам.

Да, СБУ опубликовала видео допроса оккупанта, информирует Цензор.НЕТ.

На видео оккупант признается, что за 2 тыс. долларов США пошел работать в охранную фирму в Ростове. Его, гражданского мужчину, наняли доставлять груз, информацию о котором держали в секрете.

СБУ сообщает, что задачей российского оккупанта было – доставить 2 КАМаза боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова.

"Украинские военные полностью разгромили вражескую колонну. Россиянину на видео повезло больше – он получил ранение.

Он понял, что никто не собирался рассчитываться с "добровольными смертниками" из "охранного агентства". Их послали на верную смерть", – говорят в Службе безопасности Украины.

Также читайте: СБУ запустила новый сервис – бот для фиксации военных преступлений российских оккупантов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Нічого ж не змінюється - намагаються закидати ворога своїми трупами.
От чому в нас такий прошарок чорнозему. З кацапів..
показать весь комментарий
10.03.2022 10:23
+14
Отримав 2 тис доларів?
показать весь комментарий
10.03.2022 10:22
+14
Меня уже начинают бесить ети *исповеди* пленных кацапофашистов. Гораздо приятнее и спокойнее смотреть на дохлого разорванного кацапа лежащего мордой в болоте. Вы поймите наконец, ваша либеральность и сострадание по отношению к врагу ето ваша слабость которой кацапоиды пользуются
показать весь комментарий
10.03.2022 10:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отримав 2 тис доларів?
показать весь комментарий
10.03.2022 10:22 Ответить
Ага. Перевели на карточку и тут же эту карточку заблокировали. ))
показать весь комментарий
10.03.2022 11:40 Ответить
Поки сторожа с двустволками не пішли, дно ще не досягнуто.
показать весь комментарий
10.03.2022 10:23 Ответить
Дно буде, коли підуть вєртухаї.
показать весь комментарий
10.03.2022 10:28 Ответить
Нічого ж не змінюється - намагаються закидати ворога своїми трупами.
От чому в нас такий прошарок чорнозему. З кацапів..
показать весь комментарий
10.03.2022 10:23 Ответить
Ой ржу не могу....
Советую наемникам брать предоплату в валюте.....
И на забугорные счета..... В рашке вы валюту вряд ли получите....
показать весь комментарий
10.03.2022 10:24 Ответить
кацаплишнехромосомный... здохни... ****...
показать весь комментарий
10.03.2022 10:24 Ответить
ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 117 окремого транспортного авіаційного полку (військова частина 45097, м. Омськ), які доставляють зброю та ********** для вбивства мирних громадян України

Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу.

Жоден злочин не залишиться безкарним.
Переглянути список можна за посиланням:

https://gur.gov.ua/content/spysok-viiskovosluzhbovtsiv-117-okremoho-transportnoho-aviatsiinoho-polku-viiskova-chastyna-45097-m-omsk-iaki-dostavliaiut-zbroiu-ta-boieprypasy-dlia-vbyvstva-myrnykh-hromadian-ukrainy.html?fbclid=IwAR1gjjBSHsYB3aoqVj4W7w7-KPwrSkOlC5zgkj-tg9OrhUU5Xsa55wvzeFM

#StopPutin
показать весь комментарий
10.03.2022 10:24 Ответить
870
Прапорщик
Шевченко Андрей Сергеевич
в/ч 45097

871
Ефрейтор
Шевченко Елена Анатольевна
в/ч 45097

872
Капитан
Шевченко Роман Вячеславович
в/ч 45097

873
Прапорщик
Шевчук Василий Владимирович
в/ч 45097

з такими прізвищами манкурти
показать весь комментарий
10.03.2022 10:52 Ответить
Меня уже начинают бесить ети *исповеди* пленных кацапофашистов. Гораздо приятнее и спокойнее смотреть на дохлого разорванного кацапа лежащего мордой в болоте. Вы поймите наконец, ваша либеральность и сострадание по отношению к врагу ето ваша слабость которой кацапоиды пользуются
показать весь комментарий
10.03.2022 10:27 Ответить
Пусть лучше в плен сдаются , чем бьются до последнего патрона.
показать весь комментарий
10.03.2022 10:36 Ответить
І нафіга оцей непотріб нам здався? Що цінного воно знає або може?
показать весь комментарий
10.03.2022 10:28 Ответить
Ну, напевне, він сподівається, що ті дві тисячі доларів ми йому заплатимо. Він же внє політікі.
показать весь комментарий
10.03.2022 10:30 Ответить
Так воно до того і йде , пересидить війну у нас на безкоштовних харчах , а потім через ЄСПЛ відсудить у нас компенсацію , бо його ж у списках військових рашки немає (( допитали , відео зняли - а далі непоправні втрати під час ворожого обстрілу .... і могилки йому не копати - на скотомогильник у яму !
показать весь комментарий
10.03.2022 10:44 Ответить
Потім будуть відбудовувати те ,що зруйнували...
показать весь комментарий
10.03.2022 12:40 Ответить
Закапать живым ...бесплатно ..
показать весь комментарий
10.03.2022 10:28 Ответить
Тварюка русская.******** кацапский!!!
показать весь комментарий
10.03.2022 10:29 Ответить
Стало цікаво, а що ж таке справжній "бліц-кріг" в оригіналі, а не кацапській пародії. Відкриваєм навіть російську сторінку в вікпедії(там може і дещо "зглажено", насправді могло бути і ще гірше): до Житомира десь біля 400км від кордону німці пройшли за неповні 2 тижня(через в тому числі "укрєпрайони"), до Вітебська приблизно за той же час через страни Балтії - біля 500(!!!) км. У орків це нова форма війни - Schneckenkrieg "шнекен-кріг"(на блискавична, а равликова... ).
показать весь комментарий
10.03.2022 10:33 Ответить
Константин,ти подивися за скільки часу німці захопили Францію.Всю. Здивуєшся?.?.?.
показать весь комментарий
10.03.2022 12:24 Ответить
Чого це здивуюсь? Я історію непогано знаю, може не супер-детально, тому і заглядаю в якісь джерела щось перевірити, порівняти, все-таки не історик за фахом)) Ну за місяць Париж і пів-країни з Півночи було окуповано в 1940, в травні-червні(якщо не помиляюся), про всю Францію мова не йшла - вона була поділена на окуповану частину і "вішистську" південну Францію на Півдні - типу "протекторат" Німеччини, якщо нічого не плутаю.
показать весь комментарий
10.03.2022 12:32 Ответить
Вообще-то, на таких записях либо обоих должно быть хорошо слышно, либо ответы, так как они более важны, чем стандартные вопросы.
показать весь комментарий
10.03.2022 10:37 Ответить
Неужели в Мордоре всё так плохо что стали пустить в расход частных оранников?
показать весь комментарий
10.03.2022 10:41 Ответить
Они без мобилизации срочников никак не обойдутся, но и эта мера никак их уже не спасет *****, паРашка к Пасхе накроется 3,1415ЗДОЙ!
показать весь комментарий
10.03.2022 10:44 Ответить
Это самый настоящий ******, как и срочники-"не контрактники". Только это старый контрактник и легенда другая, но за плечами не один сириец с раздробленными суставами
показать весь комментарий
10.03.2022 10:46 Ответить
Надеюсь, обошлось без "звонка маме".
показать весь комментарий
10.03.2022 10:56 Ответить
прямо божий одуванчик... еле дышим... а с каким оголтением эта падла расстреливала украинцев...
показать весь комментарий
10.03.2022 10:58 Ответить
Оставили "пятерочки" и "магниты" без охранников, я правильно понял?
показать весь комментарий
10.03.2022 11:24 Ответить
Зарежьте подонка!
показать весь комментарий
10.03.2022 15:23 Ответить
 
 