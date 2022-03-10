Россия привлекает частные охранные фирмы к войне с Украиной. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Об этом говорит один из таких "частных охранников", попавший в плен к украинским силовикам.
Да, СБУ опубликовала видео допроса оккупанта, информирует Цензор.НЕТ.
На видео оккупант признается, что за 2 тыс. долларов США пошел работать в охранную фирму в Ростове. Его, гражданского мужчину, наняли доставлять груз, информацию о котором держали в секрете.
СБУ сообщает, что задачей российского оккупанта было – доставить 2 КАМаза боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова.
"Украинские военные полностью разгромили вражескую колонну. Россиянину на видео повезло больше – он получил ранение.
Он понял, что никто не собирался рассчитываться с "добровольными смертниками" из "охранного агентства". Их послали на верную смерть", – говорят в Службе безопасности Украины.
Пожалуйста, подождите...
От чому в нас такий прошарок чорнозему. З кацапів..
Советую наемникам брать предоплату в валюте.....
И на забугорные счета..... В рашке вы валюту вряд ли получите....
Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу.
Жоден злочин не залишиться безкарним.
Переглянути список можна за посиланням:
https://gur.gov.ua/content/spysok-viiskovosluzhbovtsiv-117-okremoho-transportnoho-aviatsiinoho-polku-viiskova-chastyna-45097-m-omsk-iaki-dostavliaiut-zbroiu-ta-boieprypasy-dlia-vbyvstva-myrnykh-hromadian-ukrainy.html?fbclid=IwAR1gjjBSHsYB3aoqVj4W7w7-KPwrSkOlC5zgkj-tg9OrhUU5Xsa55wvzeFM
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