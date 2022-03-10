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На Банковой опровергли фейки о побеге команды Президента и рассказали об эвакуации мирных людей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев не верить фейкам о якобы побеге команды Президента.

Об этом он заявил в своем видеообращении с улицы Банковой в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Враг не может победить нас в бою, поэтому запускает кучу фейков о том, что якобы команда Президента покинула страну. Это неправда. Я обращаюсь к вам с улицы Банковой подле здания ОП, где сейчас работает Президент и его команда", - сказал он.

Он также рассказал, что 9 марта эвакуировали около 48 тыс. человек с трех направлений: из Киевской области – 3,5 тыс. человек, из Сум – 43 тыс. человек, из Энергодара – 1 тыс. человек. По его словам, продолжается эвакуация десятков тысяч мирных жителей из Харькова.

"Все уже в безопасности, - подчеркнул он. - Мы продолжаем работать, чтобы обеспечить эвакуацию всех нуждающихся".

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Кирилл Тимошенко отметил, что сегодня в каждом регионе развернуты большие хабы гуманитарной помощи, которую ежедневно перевозят около тысячи фур, еще около 1200 тонн гумпомощи перевозит "Укрзализныця".

"Это действительно большая работа, цифры впечатляют. За 9 дней марта уже перевезено 10 500 тонн. Наращиваем темпы и объемы, чтобы помощь получили все, кто в ней нуждается", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.
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Топ комментарии
+13
Украинский Сталкер



@yapravvsegda

·
1 год



Прямі перемовини Зеленського і Путіна - це мир на умовах Путіна і, як наслідок - втрата Україною права вимагати репарацій і контрибуцій з Росії за завдані нею збитки. Захід не компенсує Україні усіх втрат і після припинення бойових дій втратить до неї інтерес.
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10.03.2022 10:24
+8
Тому ніяких компромісів.
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10.03.2022 10:27
+5
тот кто это пишет вообще не понимает украинских реалий, общество (причём вооруженное) не простит Зеленскому уступок и он это знает.
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10.03.2022 10:26
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Украинский Сталкер



@yapravvsegda

·
1 год



Прямі перемовини Зеленського і Путіна - це мир на умовах Путіна і, як наслідок - втрата Україною права вимагати репарацій і контрибуцій з Росії за завдані нею збитки. Захід не компенсує Україні усіх втрат і після припинення бойових дій втратить до неї інтерес.
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10.03.2022 10:24 Ответить
тот кто это пишет вообще не понимает украинских реалий, общество (причём вооруженное) не простит Зеленскому уступок и он это знает.
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10.03.2022 10:26 Ответить
Тому ніяких компромісів.
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10.03.2022 10:27 Ответить
Ну вот бы еще адресс конкретно указал... не надо лишней инфы
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10.03.2022 10:25 Ответить
ну втекли б і що?
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10.03.2022 10:25 Ответить
гірше б не стало. Хуже нє будєт - саме з таким лозунгом вони рвалися до влади.
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10.03.2022 10:30 Ответить
так і я про теж
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10.03.2022 10:31 Ответить
Пусть команда сделает сэлфи на фоне тёр обороны.
Где там наш ресторатор? Что то качка не видно и не слышно...
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10.03.2022 10:27 Ответить
він тримає оборону на Закарпатті
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10.03.2022 10:28 Ответить
Zachem, z<achem tebe eto videtj i znatj?
Ti iz sborishche idiotov, chto schitajesh evakuaciju praviteljstav i simvola strani prezidenta v bezopasnoje mesto????
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10.03.2022 10:30 Ответить
Була інформація що котлетує в Ужгороді. Правда чи ні, вимагав десь безкоштовного харчування, бо потерпевший.
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10.03.2022 10:31 Ответить
Странно.... По идее сам должен был у плиты кормить наших защитников и эвакуированных.....
А то такие понты... Такие понты...
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10.03.2022 10:34 Ответить
заступник керівника офісу президента не є офіційною особою. Скоріше - технічний працівник. Хай виступає у живому ефірі єрмак поряд із зеленським та інші натхненники "великого будівництва"
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10.03.2022 10:28 Ответить
V smisle, vtikti, eto budet evakuacija i vash bubochka kak tipichnij idiot sovkovoga perioda, upotrebljaja takije slova sozdajot problemi - on ne persona a nositelj statusa prezident, sratj hotel na nevo kak cheloveka, no kak simvol on dolzhen bitj v sohrannosti i bezopasnosti.
Info dlja podobnih idiotov - vozmjom posledniju voinu: Korolj Norge, nahodilsa b GB, korolj Daniji za granicoi, praviteljstvo Poljshi za granicoi ............ tak sohronjajetsia strana i gosudarstvo, okupant ne ostanavlivajet suchestvovanije strani svoimi marionetkami.

V danij moment bubochka nahoditsia pri proraseiskih konsultatah i krotah - tak otvetjte sebe - on merzavec i idiot ili .......
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10.03.2022 10:28 Ответить
Закрий пащеку i научись правильно писати.
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10.03.2022 10:33 Ответить
а что это они промолчали о 10 покушениях и 1 заговоре... интересно - президент и 10 человек - на выходе - 10 покушений и заговор... то же число 11... га?
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10.03.2022 10:30 Ответить
А хто знає де Бєня Коломойський???
Як він допомагає української армії??
З останніх сил майнить у Нікополі??
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10.03.2022 10:30 Ответить
беня бюджет обікрав і сидить у своєму бункері
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10.03.2022 10:38 Ответить
крім президента, який розповідає, ще кілька людей від слуг народу, це все?
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10.03.2022 10:32 Ответить
НЕ втекти - евакуватись. Але управління не повинно бути втраченим ніколи - навіть з якогось бункера під Києвом чи де інде, не все одно з якого місця приймаються державні рішення ? ***** взагалі вважає себе господарем світу, на рашці війни немає, але він сховався аж на Уралі 2км під землею
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10.03.2022 10:33 Ответить
певно і фейки самі розпускають і героїчно на них відповідають
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10.03.2022 11:05 Ответить
 
 