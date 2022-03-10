На Банковой опровергли фейки о побеге команды Президента и рассказали об эвакуации мирных людей. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев не верить фейкам о якобы побеге команды Президента.
Об этом он заявил в своем видеообращении с улицы Банковой в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
"Враг не может победить нас в бою, поэтому запускает кучу фейков о том, что якобы команда Президента покинула страну. Это неправда. Я обращаюсь к вам с улицы Банковой подле здания ОП, где сейчас работает Президент и его команда", - сказал он.
Он также рассказал, что 9 марта эвакуировали около 48 тыс. человек с трех направлений: из Киевской области – 3,5 тыс. человек, из Сум – 43 тыс. человек, из Энергодара – 1 тыс. человек. По его словам, продолжается эвакуация десятков тысяч мирных жителей из Харькова.
"Все уже в безопасности, - подчеркнул он. - Мы продолжаем работать, чтобы обеспечить эвакуацию всех нуждающихся".
Кирилл Тимошенко отметил, что сегодня в каждом регионе развернуты большие хабы гуманитарной помощи, которую ежедневно перевозят около тысячи фур, еще около 1200 тонн гумпомощи перевозит "Укрзализныця".
"Это действительно большая работа, цифры впечатляют. За 9 дней марта уже перевезено 10 500 тонн. Наращиваем темпы и объемы, чтобы помощь получили все, кто в ней нуждается", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.
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@yapravvsegda
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1 год
Прямі перемовини Зеленського і Путіна - це мир на умовах Путіна і, як наслідок - втрата Україною права вимагати репарацій і контрибуцій з Росії за завдані нею збитки. Захід не компенсує Україні усіх втрат і після припинення бойових дій втратить до неї інтерес.
Где там наш ресторатор? Что то качка не видно и не слышно...
Ti iz sborishche idiotov, chto schitajesh evakuaciju praviteljstav i simvola strani prezidenta v bezopasnoje mesto????
А то такие понты... Такие понты...
Info dlja podobnih idiotov - vozmjom posledniju voinu: Korolj Norge, nahodilsa b GB, korolj Daniji za granicoi, praviteljstvo Poljshi za granicoi ............ tak sohronjajetsia strana i gosudarstvo, okupant ne ostanavlivajet suchestvovanije strani svoimi marionetkami.
V danij moment bubochka nahoditsia pri proraseiskih konsultatah i krotah - tak otvetjte sebe - on merzavec i idiot ili .......
Як він допомагає української армії??
З останніх сил майнить у Нікополі??