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Подразделение ВСУ разбило российскую колонну в северном направлении: абсолютно исправный Т-72 захвачен в ходе контратаки, - Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На северном направлении подразделение ВСУ разбило одну из колонн российских оккупантов.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Российская колонна разбита и абсолютно исправный Т-72 захвачен в ходе контратаки на северном направлении. Наше подразделение в бою возглавляло один из старших офицеров ВСУ", - рассказал он.
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Топ комментарии
+58
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Відмінно!
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10.03.2022 10:34
+48
кацапи які виживуть,потім в своїх мухосранськах будуть прокидатися в соплях і поті і кричатимуть ВСУ,Байрактари,Джавеліни
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10.03.2022 10:35
+33
Серйозно? Вони будуть напиватися бояри і розказувати всім як доблєсно воювали проти українців, а НАТО з таємних баз вбивало їх. Ви що, кацапів не знаєте?
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10.03.2022 10:37
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Відмінно!
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10.03.2022 10:34 Ответить
Слава ЗСУ ! Низький уклин !❤️💙💛🙏🙏🙏
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10.03.2022 11:00 Ответить
кацапи які виживуть,потім в своїх мухосранськах будуть прокидатися в соплях і поті і кричатимуть ВСУ,Байрактари,Джавеліни
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10.03.2022 10:35 Ответить
Серйозно? Вони будуть напиватися бояри і розказувати всім як доблєсно воювали проти українців, а НАТО з таємних баз вбивало їх. Ви що, кацапів не знаєте?
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10.03.2022 10:37 Ответить
для інших так,але самі то в душу будуть всиратися від однієї думки про війну з нами
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10.03.2022 10:38 Ответить
Вони дуже швидко повірять у власні побрехеньки.
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10.03.2022 10:43 Ответить
в яку душу в кацапів?
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10.03.2022 10:53 Ответить
Нет такого просера в РФ который бы пропаганда не превратила в очередную эпическую победу.
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10.03.2022 11:29 Ответить
сейчас у большинства моих "бывших" знакомых с РФ пошла отмазка такая... "правды мы никада не узнаем"... ох и рабы епрст
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10.03.2022 10:38 Ответить
вони правильно говорять, правди вони ніколи не узнають, бо не хочуть, правда не відповідає їх інтересам.
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10.03.2022 10:43 Ответить
а чому дивуватись, подивіться на цього пєтушару ведучого з каналу всем песд@ звезда
Російська пропаганда дає тріщини навіть на телеканалі «Звєзда»
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10.03.2022 11:11 Ответить
А мою тетю (она была доброй женщиной, всем всегда пыталась помочь) я послала матом и бросила трубку - она говорит, что это укрнацисты переодеваются в форму российских военных и убивают мирных жителей, а мы все в Украине зазомбированные, но нас всех путин освободит и вылечит. Я говорю, от кого освободит Украину - от нас, украинцев.
У меня больше нет тети - я поставила на ней крест.
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10.03.2022 11:32 Ответить
и писять
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10.03.2022 11:15 Ответить
Лезут, как тараканы. Что у них в голове? Явно сплошная вата.
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10.03.2022 10:35 Ответить
Українські дипломати звернулися до Ізраїлю із пропозицією, щоб Володимир Зеленський виступив у Кнесеті зі зверненням на тему військової агресії Москви - спікер Кнесета не дав на це згоди.

Натомість Зеленському запропонували спілкування у форматі відеодзвінка, бо у парламенті за розкладом "канікули та ремонт"
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10.03.2022 10:35 Ответить
Меньше у кацапов денег-спокойней Израилю спать.Хамасы/ шмамасы-кто нагачивает баблом?
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10.03.2022 11:06 Ответить
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10.03.2022 11:06 Ответить
У російських льотчиків зі збитих над Україною ворожих літаків не розкриваються парашути. В українській розвідці вважають це не випадковістю, а умисними діями ФСБістів.

Так, згідно з попередніми результатами, однією з причин неспрацьовування парашута може бути те, що його умисно неправильно склали перед вильотом.

У ГУР пояснили, що зацікавились статистикою збитих путінських "асів", у яких після катапультування не розкрився парашут, унаслідок чого льотчики не потрапляють у полон, а гинуть.

"Зараз проводиться детальне вивчення уламків збитих літаків російських фашистів, із попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне складання перед вильотом", - зазначили в українській розвідці.

І хоча, на перший погляд, такий висновок виглядає парадоксальним, але він має логічне пояснення. Адже всі ці льотчики окупанта, скидаючи бомби на українські міста і села, є військовими злочинцями. Якщо вони залишаться живими, то можуть стати свідками в судах усіх тих злочинів проти людяності, які творить Путін.

У ГУР зазначили, що "підправляють" парашути пілотам агресора певні служби, натякнувши на ФСБ.

"Кожен із російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо, вбивають українських жінок та дітей, руйнують 500-кілограмовими бомбами та ракетами наші міста, що мають тисячолітню історію, за міжнародними канонами - військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін. Віддавати таких людей у руки правосуддя та відкрити правду всьому світу - це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно сіренької та непомітної особи (спадкоємця "залізного Фелікса" та дрібного Путіна) трохи "підправити" парашут", - зазначили в ГУР
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10.03.2022 10:36 Ответить
думаю это легенда, но факт есть факт, очень много катапультировалось, очень мало выжили после падения... думаю просто система сделана через жопу, как всё у кацапов
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10.03.2022 10:37 Ответить
вижили ті, що самі перевіряли парашут
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10.03.2022 10:40 Ответить
Там катапультный модуль, летчик его проверить не может.
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10.03.2022 11:19 Ответить
відповідно і фсбешник туди дочтупу не має, значить заводський брак або умисно
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10.03.2022 12:01 Ответить
А фсбешнику туда и не нужно лезть - он, если будет нужно, спокойно даст задание укладчику из аэродромной ПДС.
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10.03.2022 14:44 Ответить
Объясните всем, чем отличается катапультное кресло у кацапов от катапультного кресла наших пилотов?
Ну так объективно)))
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10.03.2022 12:06 Ответить
а техника всё хуже и хуже, ржавее и ржавее, и без динамической защины, гонят металлолом...
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10.03.2022 10:36 Ответить
не встигають мангали на башню приварювати
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10.03.2022 10:39 Ответить
це часом не ті що вчора на відео перли з бмп і літерою о на броні.
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10.03.2022 11:16 Ответить
Честно, нет слов, я в **** от ВСУ !!!!!!!!!!!!! Как красиво ****** русню, вторую,***** армию в мире
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10.03.2022 10:38 Ответить
взяли темп, доки знову не заморозили "конфлікт"
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10.03.2022 10:42 Ответить
"давай *****!"
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10.03.2022 10:39 Ответить
мова війни....
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10.03.2022 10:43 Ответить
это бульбаши?
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10.03.2022 10:40 Ответить
у тварей нема національності.
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10.03.2022 10:41 Ответить
тут я поддерживаю на все 100
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10.03.2022 10:44 Ответить
да, "о" и окружность, это вроде у них
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10.03.2022 10:44 Ответить
у нас уже больше танков чем у параши.
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10.03.2022 10:41 Ответить
уже даже без динамической брони, пособирали по мусорникам еле двигающуюся технику.
кто ее теперь купит - єто грозное кацапо-оружие?! Эти Панцири, которые не видят в упор Байрактары, эти танки с мангалами на башне, которые ни от чего не спасают?!! Эти аналаговнетные новейшие самолеты, которые сбиваются даже древней совковой ПВО, не говоря уже про современное наплечное ПЗРК?!!
Кто еще будет вываливать валюту за свинокацапский хлам, кто - скажите мне на минуту?!
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10.03.2022 10:42 Ответить
африканські країни в обмін на банани
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10.03.2022 10:46 Ответить
Ну, еще полно племен, у которых есть золото, а из оружия самое-самое это луки с коллиматором
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10.03.2022 10:48 Ответить
Які куплі-продажі з рашкою?! Опоментайтеся, панове! Все це закінчилось, рашку закапсульовано, і вже нескоро вона вилупиться на світ божий.
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10.03.2022 11:05 Ответить
ну допустим есть еще разные не прозревшие типа Индии и т.д. Были!
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10.03.2022 11:24 Ответить
Муад, чому цікавитесь продажем кацапів?Маркетінговий хід? Нашим доменним печам дуже потрібен буде металолом для виплавки сталі. Для майбутіх пластунів,як піонери, буде робота. Слава воїнам ЗСУ і Україні.
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10.03.2022 11:46 Ответить
Танк абсолютно исправный, надо только сиденья в нём отмыть от парашного говна.
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10.03.2022 10:43 Ответить
І клопів вивести чи потравити
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10.03.2022 13:24 Ответить
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10.03.2022 10:43 Ответить
#нампишут

Здравствуйте. Я из Минска. У вас последний пост про какого-то белорусского десантника, который перешёл на сторону Украины. В Минске сейчас самая обсуждаемая тема- как перейти на сторону Украины, если объявят всеобщую мобилизацию. Если начнётся отправка в Украину белорусов- будет массовый переход на вашу сторону. Попросите ваше СБУ разработать методику перехода. И отправьте её в наши "экстремистские" каналы для массового быстрого распространения среди белорусов. Это нужно сделать заране, чтобы каждый белорус знал, что делать в такой ситуации.

- СБУ, просим разработать методичку
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10.03.2022 10:45 Ответить
"О" - потроху просочуютья білоруси.
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10.03.2022 10:45 Ответить
На певну глибину в чорноземи.
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10.03.2022 10:47 Ответить
Это из оперативного резерва танк. Короче выгребли кацапы всё,что было. Осталось лишь гореть и подыхать.
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10.03.2022 11:39 Ответить
Більш схоже на Т-80.
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10.03.2022 10:47 Ответить
Смерть маскалям!
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10.03.2022 10:50 Ответить
Агов українці. Ми про що ? москалі погані вояки, московська техніка погана і т.д. ????? А ви встаньте і підіть їх звоюйте.......! Сидимо в теплі і воюємо...? Так москальне ахті вояк і техніка не найкраща, але не це головне. Головне ВОЇН УКРАЇНИ , бо він найкращий, спокійний і винахідливий. Це УКРАЇНА і УКРАЇНЦІ дають прочуханки какцапові. Дякуймо нашим героїчним і мужнім захисникам. СЛАВА УКРАЇНІ і її ЗАХИСНИКАМ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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10.03.2022 11:00 Ответить
Наталя, куди ще йти?
Більшість вже у резеві, чекає своєї черги, бо зара не пропхнутись ні до війска ні до ТО.
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10.03.2022 13:00 Ответить
Слава нашим бійцям. Мені 74 на 75. Я записався в облвоенкоматі. Треба буде-подзвонять.
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10.03.2022 11:11 Ответить
І я про те- брухт з баз зберігання. Кацапи ау, а де "Армата"? нам в музеї Перемоги буде її не вистачати, не ставити ж це лайно.
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10.03.2022 11:13 Ответить
На борту танка, який потрапив в кадр, тактичне маркування - біле коло. Це ж угрупування з білорашки
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10.03.2022 15:18 Ответить
 
 