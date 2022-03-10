Бой 72-й бригады и "Азова" с войсками РФ в Броварском районе – вид сверху. ВИДЕО

В сети показали, как выглядит сверху бой с российскими оккупантами под Броварами.

Ответное видео опубликовал Руслан Благой, передает Цензор.НЕТ.

"Бой в Броварском районе – вид сверху. Работа 72 бригады и ОПСП "Азов", - говорится в описании видео.

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