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Бой 72-й бригады и "Азова" с войсками РФ в Броварском районе – вид сверху. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети показали, как выглядит сверху бой с российскими оккупантами под Броварами.

Ответное видео опубликовал Руслан Благой, передает Цензор.НЕТ.

"Бой в Броварском районе – вид сверху. Работа 72 бригады и ОПСП "Азов", - говорится в описании видео.

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Топ комментарии
+49
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10.03.2022 10:48
+34
У "Азова" только одна проблема -рашисткие телеканалы расписали их чуть ли не самой элитной частью нацистов и карателей и поэтому с ними никто не хочет воевать,все лапотные сразу драпают.Так сказать побочный эффект рекламы.
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10.03.2022 10:47
+30
Хорошо, но мало, удрали суки поджав хвост.
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10.03.2022 10:43
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Нех.й шастать
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10.03.2022 10:43 Ответить
Кацапских тварей отправим в Ад .
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10.03.2022 10:43 Ответить
Ми як у замку, Властелин Кілець друга частина. Один в один.
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10.03.2022 10:46 Ответить
огромные колонны.., как тараканы, после налета-надо менять позиции..просто не успевают....
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10.03.2022 10:47 Ответить
Дві неділі війни...
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10.03.2022 11:28 Ответить
поцікався скільки у них того лайна, українці знищили ледь 10%, правда не факт, що решта в нормальному бойовому стані, але ще всеодно дофіга. Вони ж гроші не в країну вкладали, а в армію, у них манія гігантоманії, ну і звичайно безбожно на цьому крали, тому знову ж таки, сумніви в боєздатності решти, та й не можуть навіть половину того підтягнути, бо нічого не залишиться в інших частинах кацапії.
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10.03.2022 11:47 Ответить
посмотрите в ютубе МАЙКЛА НАКИ-у него есть видео 2 шт.-о том во что там вкладывали в армию
Называется (НЕ)Сильная армия
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10.03.2022 12:09 Ответить
Американська розвідка ж казала, що під Гостомелем колона довжиною 60 (!!!!) кілометрів. Це, схоже, найдовша, але ж тих колон по всій Україні скільки...
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11.03.2022 10:27 Ответить
Хорошо, но мало, удрали суки поджав хвост.
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10.03.2022 10:43 Ответить
да, к сожалению не удалось заблокировать пути отхода подбитой техникой.
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10.03.2022 10:47 Ответить
Мясо на учение привезли.
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10.03.2022 10:44 Ответить
Кацапы как зомби в фильмах, им в радость сдохнуть за великого пу
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10.03.2022 10:44 Ответить
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10.03.2022 10:46 Ответить
У "Азова" только одна проблема -рашисткие телеканалы расписали их чуть ли не самой элитной частью нацистов и карателей и поэтому с ними никто не хочет воевать,все лапотные сразу драпают.Так сказать побочный эффект рекламы.
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10.03.2022 10:47 Ответить
Да какой это Азов? Азов в Мариуполе воюет, а не в Броварах.
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10.03.2022 14:10 Ответить
в Мариуполе только часть АЗОВА, остальные воюют в разных локациях
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11.03.2022 09:31 Ответить
Краса, кацапи реально як мішені
Дибіли, ***
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10.03.2022 10:47 Ответить
Украина уже уничтожила кацапских танков больше, чем есть на вооружении Германии.
А вы говорите -- НАТО, НАТО...
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10.03.2022 10:47 Ответить
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10.03.2022 10:48 Ответить
Молодці!
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10.03.2022 10:50 Ответить
Кацапы на танках косяками ходят. Все ищут *курскую дугу*. Жаль авиация их не ра***башила на ровном месте всех оптом. Теперь расползутся по всей округе придется месяц их по одному вылавливать
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10.03.2022 10:51 Ответить
Дочорта ж ще тієї "сарани" ще збереглося!!! Багато "Джавелінів" "Н ЛАВ" і "Стугн" ще знадобиться!
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10.03.2022 10:52 Ответить
Слава Украіні !!!
Повага "АЗОВу" !!!
путін ***** скоро здохне !!!
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10.03.2022 10:54 Ответить
Амінь!
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10.03.2022 10:56 Ответить
БТГР покоцали.
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10.03.2022 10:57 Ответить
Куди прете бл..ді по ораному.
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10.03.2022 11:16 Ответить
Покидають фашисти танки, вони нам ************ в обороні, бо у наступі без тилу це гроби.
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10.03.2022 11:30 Ответить
Какие дороги! Просто смотреть приятно.
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10.03.2022 11:35 Ответить
Хлопчики,рідненькі наші,мочіть їх,не жалійте.Вони не жаліють наших жінок і дітей.Бережіть себе,повертайтеся живими
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10.03.2022 12:08 Ответить
По
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10.03.2022 12:09 Ответить
За 15 дней с начала вторжения - мы, Украинцы уничтожили 13 500 русских солдат из которых 1500 элита кадыровцов-********. Каждый день россия теряет 1000 русских солдат. Ваших мертвых тел так много, что их некуда складывать. Тысячи раненых русских солдат лежат в приграничных с Украиной госпиталях и на территории Белоруссии. Здесь не "учения" и не "операция", здесь ВОЙНА, которую вы русские мрази начали против Украины. 100 000 граждан Украины уже вступили в ряды Территориальной обороны и получили современное оружие. Вместе с 250 000 воинов ВСУ мы несокрушимая сила. Каждый город в Украине - это неприступная крепость. Русский солдат - уходи домой, сдавайся, останься живым или подохнешь как собака в полях под Киевом, Харьковом или Одессой. Слава Украине! п у т и н - Х У Й Л О!
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10.03.2022 12:12 Ответить
Из этого хреново сплепленого видео я могу сделать вывод, что колонна парашенской техники пыталась зайти в какое-то село. На въезде ее накрыли, началась паника, парашенцы начали стрелять из буратины по своим, а потом развернулись и поехали обратно.
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10.03.2022 12:24 Ответить
Гарнюче!
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10.03.2022 15:50 Ответить
СИМФОНИЯ!!!!! шестая Шостаковича.....
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10.03.2022 22:20 Ответить
Вас сук нужно жечь до пепла, тварей сотнями за каждого убитого ребенка. Гореть вам с вашим ублюдком плешивым президентом в аду.
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11.03.2022 08:46 Ответить
У нас это видео показывают ВСЕ новостные каналы!
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11.03.2022 09:01 Ответить
первий шаг вперед и в Ад!!!!!
А каждий второй тоже **** в Ад попадет в след за тобой.
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11.03.2022 12:06 Ответить
 
 