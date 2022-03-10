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Бой 72-й бригады и "Азова" с войсками РФ в Броварском районе – вид сверху. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети показали, как выглядит сверху бой с российскими оккупантами под Броварами.
Ответное видео опубликовал Руслан Благой, передает Цензор.НЕТ.
"Бой в Броварском районе – вид сверху. Работа 72 бригады и ОПСП "Азов", - говорится в описании видео.
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+49 Saskia Jansen
показать весь комментарий10.03.2022 10:48
+34 govtva
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+30 Підлога Маккартні
показать весь комментарий10.03.2022 10:43
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Называется (НЕ)Сильная армия
Дибіли, ***
А вы говорите -- НАТО, НАТО...
Повага "АЗОВу" !!!
путін ***** скоро здохне !!!
А каждий второй тоже **** в Ад попадет в след за тобой.