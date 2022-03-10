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Залужный показал кадры уничтожения российских танков возле Бородянки: "Ювелирная работа нашей артиллерии". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети показали, как украинская артиллерия уничтожает российские танки возле Бородянки под Киевом.
Соответствующее видео обнародовал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.
"Ювелирная работа нашей артиллерии по вражеским танкам в районе н.п. Бородянка", - подписал Залужный видео.
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"Проклятий Путін і кожен московит озброєний.
Їх очі мертвенні, тіла їх зловонні
Алатир-каменем причавлені.
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Пам'ятай цю формулу, повторюй, - і вона спрацює.
До нашої Перемоги!
Українське Слово - це Головна Зброя Твоєї Душі.
Приснилось.
Прошу миттєво поширити.
"Іду дорогою
Іду Господньою
Над моєю дорогою
Божий дім стоїть
Ісуса Христа
В тому Домі
Іван Золотоуст стоїть
Дванадцять ключів золотих
В руках держить
Моїм ворогам замикає
Руки і ноги
Зуби і губи
Очі і язики
Ото моїм ворогам
І кара вся.
Амінь."