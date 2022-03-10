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В Броварском районе ликвидирован полковник Захаров - командир полка оккупанта, - разведка. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике батальонная-тактическая группа (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа. В частности, ликвидирован командир полка полковник А.Захаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Также отмечается, что в результате значительных потерь БТГр 6 танкового полка вместе с БТГр 239 танкового полка 90 танковой дивизии были вынуждены отступить и перейти к обороне.

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Как сообщил в телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко, речь идет о полковнике Андрее Захарове, который в 2016 году получил орден из рук Путина.

В Броварском районе ликвидирован полковник Захаров - командир полка оккупанта, - разведка 01
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Топ комментарии
+60
Зажмурили трёх генералов, десяток полковников.
Майоров и прочую мелочь уже никто не считает.
Вторая армия мира, ага.
Сзади !!!!!
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10.03.2022 11:25
+58
У кабздона аншлаг, як я рада!
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10.03.2022 11:24
+45
а вас, твари, предупреждали - едьте на роисю в воронеж и стреляйте сколько захочется. А у нас нехшастать.
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10.03.2022 11:24
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У кабздона аншлаг, як я рада!
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10.03.2022 11:24 Ответить
та и доктор лиза (менгле) без работы не скучаета хорь александрова уже замучался калинка-малинка исполнять.
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10.03.2022 11:43 Ответить
думаю, им не до концертов там, здесь загорелись, а там полыхают в аду вместе с кабздонами
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10.03.2022 12:37 Ответить
вот теперь кацапы могут сказать правду их там уже нет
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10.03.2022 12:49 Ответить
а вас, твари, предупреждали - едьте на роисю в воронеж и стреляйте сколько захочется. А у нас нехшастать.
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10.03.2022 11:24 Ответить
Нехай щастить вам у пеклі !
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10.03.2022 11:32 Ответить
Зажмурили трёх генералов, десяток полковников.
Майоров и прочую мелочь уже никто не считает.
Вторая армия мира, ага.
Сзади !!!!!
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10.03.2022 11:25 Ответить
Пишут что уже шесть генералов.
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10.03.2022 11:52 Ответить
снайпери вийшли на полювання?
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10.03.2022 12:17 Ответить
фермеры охотники цигане
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10.03.2022 12:50 Ответить
cафари началось
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10.03.2022 11:26 Ответить
Смерть кацапам.
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10.03.2022 11:26 Ответить
ЗСУ делает планету Земля чище..
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10.03.2022 11:26 Ответить
хрен ты их уже собирёшь, ***** вам твари.
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10.03.2022 11:27 Ответить
і не збираюсь.. нехай собаки дожруть
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10.03.2022 11:37 Ответить
Полковнику уж точно никто не пишет теперь...
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10.03.2022 11:27 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.03.2022 11:32 Ответить
В ад кацапню. Всех в ад.
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10.03.2022 11:28 Ответить
КОЖЕН КАЦАПСЬКИЙ ВБИВЦЯ ЯКИЙ ПРИЙШОВ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЄ В УКРАЇНІ БУДЕ ГОРІТЬ У ПЕКЛІ....
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10.03.2022 11:28 Ответить
Крепкого здоровья, полковнику ,. И ***** вы лезите в Украину , чтобы здоххнуть? Но это можно сделать и у себя.
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10.03.2022 11:29 Ответить
у себя им не скрепно
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10.03.2022 11:32 Ответить
Теперь это Цвинтаро-Броварськой
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10.03.2022 11:42 Ответить
От же скоти! Повбивав би! Якийсь сраний чебурашкуль ізпоганив славетне місто Львів!
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10.03.2022 11:46 Ответить
Сколько ж этой "саранчи"?.Прийдётся на заводах производящих Джавелины переходить на шестидневку.
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10.03.2022 11:31 Ответить
Тут дуже підходить слово "філігранно"!
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10.03.2022 11:31 Ответить
Та ******** он и ни полковник ...
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10.03.2022 11:31 Ответить
Сколько теперь вакансий в российской армии! Сегодня лейтенант -через день полковник!
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10.03.2022 11:32 Ответить
А ще через дві доби - добриво на полях України!
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10.03.2022 15:52 Ответить
Разбирается оно...уже разобрались без тебя. Закапывайся сказано тебе. И крестик рядом положи.
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10.03.2022 11:32 Ответить
Осиковий кілок .
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10.03.2022 11:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KB6Fwmn6OBQ

послушайте
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10.03.2022 11:34 Ответить
І українську розуміe...нєажідано
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10.03.2022 11:50 Ответить
Тільки вчора там їхав...
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10.03.2022 11:34 Ответить
да уж.. а только сделали дорогу
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10.03.2022 11:37 Ответить
Дарога мене хвилює найменше. Я з усією сім'єю міг залишитись на окупованій території, а снаряд міг потрапити не в хату сусіда а в мою власну.
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10.03.2022 11:59 Ответить
згоден
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10.03.2022 12:14 Ответить
Vot eto otlycnaja rabota,poxoze i bayraktari rabotali,vam nuzno u statov droni kamikadze paprosit jest u nix nix takyje po 90 stukov srazu idut v ataku,tak skazat vse tanki togda pobyli
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10.03.2022 11:35 Ответить
съемки качественные камера минимум фул ХД со стабилизацией картинки.
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10.03.2022 11:36 Ответить
как тараканы разбегаются росийские орки
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10.03.2022 11:37 Ответить
вторая армия мира - это в смысле двойного проникновения ?
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10.03.2022 11:39 Ответить
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10.03.2022 11:43 Ответить
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10.03.2022 11:48 Ответить
це ж треба так в одному місці а таке скупчення, ще ж клондайк, нажаль в житловій зоні, їх же там спалити можна було б всіх, дотла.
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10.03.2022 11:49 Ответить
Российская армия - это не армия, а говно!
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10.03.2022 11:50 Ответить
Охвицерики - разобрались, кто на запчасти, кто на атомы...
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10.03.2022 11:53 Ответить
Героям слава! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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10.03.2022 11:57 Ответить
комбат, комполка, твою мать, комдів...
сьогодні ти годуеш україньских хробаків.
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10.03.2022 12:02 Ответить
Slushaite, jesli shestjorka, to vchera na eto bila zvukovaja info, kak oni tam sljozu puskali i govorili, chto jeli dropanuli da zakopalis (nadejus na sanitarnuju glubinu)

"Шестой полк почти потерял. Командир полка погиб", - оккупанты понесли тяжелые потери под Броварами Источник: https://censor.net/ru/n3323371
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10.03.2022 12:08 Ответить
По мере сил и возможностей, взвод за взводом, рота за ротой на концерт к кабздоху, все путлеровцы туда попадут.
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10.03.2022 12:17 Ответить
Сплотились патриоты Украины
Сражаются с врагами до конца.
Бог, нас благослови и Джавелины.
Мы мужеством наполнили сердца,

Мы мужество в полях взрастили,
Мы мужество всосали с молоком,
Как волки по ночам мы выли
И ваши танки превратили в лом.
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10.03.2022 12:25 Ответить
За чим приїдуть московіти те і отримують!
Тепер їх діти знатимуть, що їх батько, як військовий злочинець покараний на смерть мирними Українцями !!
Украіна не Сирія!!!
Кари, убивцям України, смертної кари!!,
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10.03.2022 12:40 Ответить
руцькій говнєрал
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10.03.2022 20:41 Ответить
Я вже думав що братан Машки. Той, Прес-алкаше...🤣
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10.03.2022 22:35 Ответить
 
 