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В Броварском районе ликвидирован полковник Захаров - командир полка оккупанта, - разведка. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике батальонная-тактическая группа (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа. В частности, ликвидирован командир полка полковник А.Захаров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Также отмечается, что в результате значительных потерь БТГр 6 танкового полка вместе с БТГр 239 танкового полка 90 танковой дивизии были вынуждены отступить и перейти к обороне.
Как сообщил в телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко, речь идет о полковнике Андрее Захарове, который в 2016 году получил орден из рук Путина.
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+60 Dron
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+45 Aleksey NotBad
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Майоров и прочую мелочь уже никто не считает.
Вторая армия мира, ага.
Сзади !!!!!
6-й гвардейский танковый Львовский ордена Ленина, Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк[28], в/ч 93992 (г. Чебаркуль);
послушайте
сьогодні ти годуеш україньских хробаків.
"Шестой полк почти потерял. Командир полка погиб", - оккупанты понесли тяжелые потери под Броварами Источник: https://censor.net/ru/n3323371
Сражаются с врагами до конца.
Бог, нас благослови и Джавелины.
Мы мужеством наполнили сердца,
Мы мужество в полях взрастили,
Мы мужество всосали с молоком,
Как волки по ночам мы выли
И ваши танки превратили в лом.
Тепер їх діти знатимуть, що їх батько, як військовий злочинець покараний на смерть мирними Українцями !!
Украіна не Сирія!!!
Кари, убивцям України, смертної кари!!,