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война (46726) 30 отдельная механизированная бригада (130)

Артиллеристы 30-й бригады "встретили" очередную колонну российских оккупантов реактивными системами залпового огня: "Великолепная симфония". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского показала, как работает по враждебным целям украинская реактивная артиллерия.

Соответствующее видео было опубликовано на странице бригады в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"По прогнозам синоптиков, в Украину идут морозы. Но из-за действий артиллеристов 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского врагам холодно не будет. Их согреет "горячий" прием из наших реактивных систем залпового огня. На видео - прекрасная симфония, которой встретили оккупантов украинские артиллеристы. Ну и направление движения для "русского военного корабля", - говорится в описании видео.

Также смотрите: Защитники Украины уничтожили колонну российской техники, пытавшуюся проникнуть вглубь обороны ООС. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+54
забагато дохлих кацапів не буває
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10.03.2022 11:36
+46
Гарна музика
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10.03.2022 11:35
+32
Горіть у пеклі, москалі!!!
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10.03.2022 11:38
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Гарна музика
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10.03.2022 11:35 Ответить
КРАСОТА КАЙФ - это даже лучше чем трахаться
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10.03.2022 12:45 Ответить
забагато дохлих кацапів не буває
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10.03.2022 11:36 Ответить
аж сльози на очах
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10.03.2022 11:37 Ответить
Горіть у пеклі, москалі!!!
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10.03.2022 11:38 Ответить
6 Симфония Бiндери, почуствуй разницу!
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10.03.2022 11:41 Ответить
Хочу 7-ю!
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10.03.2022 11:50 Ответить
Украинские бойцы разгромили еще одну колонну оккупантов.


На Луганском направлении украинские защитники разгромили технику оккупантов, сообщает УНИАН.

Российская техника горит в районе Светлодарской дуги.
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10.03.2022 11:41 Ответить
Уявляю скільки там м'яса кацапського 🙁
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10.03.2022 11:42 Ответить
Подяка та підтримка захисникам України .
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10.03.2022 11:43 Ответить
Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов из-за войны России против Украины. Под ограничения попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин и другие близкие к президенту России Владимиру Путину олигархиСообщается, что наложены санкции примерно на 15 млрд фунтов стерлингов (почти 20 млрд долларов), которыми владеют эти олигархи. Санкции включают заморозку активов, запрет на сделки в Британии, а также запрет на въезд в страну.
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10.03.2022 11:43 Ответить
Вже встигли все перепродати і заховати за 2 тижня
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10.03.2022 11:46 Ответить
це не квартиру чи машину продати
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10.03.2022 12:22 Ответить
лапота!!

Мало...я щось ненаситний став
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10.03.2022 11:46 Ответить
Воистину «Чудова Симфонiя»МОЛОДЦЫ!
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10.03.2022 11:47 Ответить
Ось і добре
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10.03.2022 11:48 Ответить
Дбайливо зігріваєте "гостей". Гостинніть на найвищому рівні. Дяка.
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10.03.2022 11:51 Ответить
40 ракет,навіть якщо одна ракета-один кацап, це прекрасно...Слава нашим артилеристам і ЗСУ.Слава Україні.
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10.03.2022 11:56 Ответить
Точно! Я теж порахував. )))
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10.03.2022 17:07 Ответить
симфонія
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10.03.2022 11:58 Ответить
Який сьогодні чудовий день просто празднік
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10.03.2022 11:59 Ответить
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10.03.2022 12:11 Ответить
Це біля Херсона.
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10.03.2022 12:27 Ответить
Гарної роботи Захисникам України!
Бог у помічь та захист!,
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10.03.2022 12:36 Ответить
Греет душу. Спасибо артилерии.Жгите их!!!!
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10.03.2022 12:37 Ответить
Бог войны наказывает сатанинских выродков.
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07.04.2022 05:31 Ответить
Шкода результатів не видно, сподіваюсь що все в ціль і ворог зігрітий як треба.
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10.03.2022 12:38 Ответить
позвони шойгу или герасимову - он тебе доложит результаты - их там уже нет
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10.03.2022 12:47 Ответить
.......BURN , BITCH, BURN .......
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10.03.2022 14:26 Ответить
 
 