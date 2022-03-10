Защитники Украины уничтожили колонну российской техники, пытавшуюся проникнуть вглубь обороны ООС. ВИДЕО

Воины отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожили колонну российской техники, которая пыталась проникнуть в глубь обороны Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Вот все, что осталось от российской колонны техники, которая по лесным дорогам пыталась проникнуть вглубь Обороны Объединенных Сил. Но далеко оккупантам заехать не удалось. Воины отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко ждали непрошеных гостей. Как видите на видео, "встреча" была в лучших украинских боевых традициях", - говорится в сообщении.

– Мы ждем вас! – говорит командир нашего героического подразделения.

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