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Защитники Украины уничтожили колонну российской техники, пытавшуюся проникнуть вглубь обороны ООС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожили колонну российской техники, которая пыталась проникнуть в глубь обороны Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Вот все, что осталось от российской колонны техники, которая по лесным дорогам пыталась проникнуть вглубь Обороны Объединенных Сил. Но далеко оккупантам заехать не удалось. Воины отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко ждали непрошеных гостей. Как видите на видео, "встреча" была в лучших украинских боевых традициях", - говорится в сообщении.

– Мы ждем вас! – говорит командир нашего героического подразделения.

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Топ комментарии
+33
да это кацабам в красоту убивать из БМП автомобиль со знаком Инвалид за рулем дедушку и бабушку...... а тут все в разлет... так Сенс Украинский ..ЗАЗ после ДВУХ снарядов остался целее чем вот тот мотлох БМП...
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10.03.2022 11:51
+29
Уничтожение кацапской сволоты дело ЗЕЛО полезное и приятное ..
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10.03.2022 11:51
+26
От люблю я такі пейзажі, аж хочеться за пензла взятися! Прямо не можу втриматися!
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10.03.2022 11:51
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да это кацабам в красоту убивать из БМП автомобиль со знаком Инвалид за рулем дедушку и бабушку...... а тут все в разлет... так Сенс Украинский ..ЗАЗ после ДВУХ снарядов остался целее чем вот тот мотлох БМП...
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10.03.2022 11:51 Ответить
Уничтожение кацапской сволоты дело ЗЕЛО полезное и приятное ..
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10.03.2022 11:51 Ответить
С Божиим благословением на богополезное учение отправил Гундяев паству в Украину... Отпевать тяперя надобно
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10.03.2022 11:57 Ответить
От люблю я такі пейзажі, аж хочеться за пензла взятися! Прямо не можу втриматися!
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10.03.2022 11:51 Ответить
Гарнесенько.
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10.03.2022 11:54 Ответить
Їдьте, суки. Ми вас задушимо в "братських" обімах.
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10.03.2022 11:54 Ответить
Да-а, одни колеса остались. Я люблю такие фильмы!
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10.03.2022 11:54 Ответить
Йой бо й файно!
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10.03.2022 11:55 Ответить
Щось я не зрозумів, в Україні й досі проводиться окрема операція ООС по утриманню нікому не потрібного дамбаса, у той час, коли кацапи взяли ЗАЕС та загрожують Південно-Українській?
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10.03.2022 11:56 Ответить
Ти руснявий провокатор. ПНХ.
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10.03.2022 11:59 Ответить
Не руснявий, а кацапський. Русь це Україна.
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10.03.2022 12:05 Ответить
Ну звісно, а чмо з автоназвою аккаунту - стчирий укрАінєц. Хочеш НХ - іди НХ
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10.03.2022 12:40 Ответить
без паніки Генштаб все знає
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10.03.2022 11:59 Ответить
Де ти бачиш паніку?
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10.03.2022 12:41 Ответить
Армія знає, що робить. Сидять кацапи на ЗАЕС, ну то нехай посидять. Сдохнуть останніми. А будуть звідти щось влаштовувати, то буде більше аргументів для усього світу, чому кацапню треба знищити. Підготовка суспільної думки - не швидка справа, а кожна людина в будь-якому куточку світу має знати, що кацапи мають бути знищені, і бути готовою, що можливо доведеться десь поступитися власним комфортом, а можливо й прийняти участь у війні.
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10.03.2022 12:05 Ответить
Більше аргументів в принципі бути не може. А виправдовувати здачу найголовнішого енергооб'єкту за ради суспільної думки - це просто брєд!
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10.03.2022 12:43 Ответить
Нихуя себе пушилинские методички пошли, отдать Донецкую область! Банить ****** этого, который предлогает украинской армии отойти под Днепр, чтобы кацапье жителей города обстреливало. ********* мразь!
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10.03.2022 12:10 Ответить
ПНХ кацапська падаль!
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10.03.2022 12:43 Ответить
Красівоє.
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10.03.2022 11:56 Ответить
рядом с городом находится база штурмовой авиации ВС Беларуси.В ночь с 8 на 9 марта в #Лида вблизи посёлка Первомайский произошёл мощный взрыв

Местные жители утверждают, что слышали звук, похожий на взрыв бомбы.

- Добрый вечер. Я слышала взрыв. Примерно в это же время шли полёты «птичек». Неизвестно, что было дальше, но потом нагнали военных, чтобы те искали/собирали всевозможные осколки. Никто из местных жителей не знает, что это было. Но вряд ли ракета, иначе бы я вам сейчас не писала.

- Все в посёлке в шоке. Спать ложиться страшно. Истребители летают по два-три раза обычно, а ночью и под утро - всегда.

Примерная локация события - местность возле озера
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10.03.2022 11:58 Ответить
Заговір Українського Воїна-Переможця.
Українське Слово - це Головна Зброя Твоєї Душі.
Приснилось.
Прошу миттєво поширити.

"Іду дорогою
Іду Господньою
Над моєю дорогою
Божий дім стоїть
Ісуса Христа
В тому Домі
Іван Золотоуст стоїть
Дванадцять ключів золотих
В руках держить
Моїм ворогам замикає
Руки і ноги
Зуби і губи
Очі і язики
Ото моїм ворогам
І кара вся.
Амінь."
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10.03.2022 12:01 Ответить
Он башенка ваша валяється...
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10.03.2022 12:03 Ответить
Погиб ком.полка полкан А.Захаров.Награжденный путенгом за сирию орденом мужества.
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10.03.2022 12:12 Ответить
Ордена в аду не понадобятся
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10.03.2022 12:16 Ответить
Погибают люди а эти ублюдки сдыхают
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10.03.2022 13:57 Ответить
Лес застали своими железками
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10.03.2022 12:12 Ответить
Отправились в рай прямо из БТР
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10.03.2022 12:18 Ответить
в рай?
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10.03.2022 13:00 Ответить
то, что не в рай, это точно
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10.03.2022 14:02 Ответить
Гарної роботи Захисникам України!!!
Бережи Вас Боже!!
Слава Україні!!
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10.03.2022 12:33 Ответить
 
 