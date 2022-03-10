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Защитники Украины уничтожили колонну российской техники, пытавшуюся проникнуть вглубь обороны ООС. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожили колонну российской техники, которая пыталась проникнуть в глубь обороны Объединенных сил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Вот все, что осталось от российской колонны техники, которая по лесным дорогам пыталась проникнуть вглубь Обороны Объединенных Сил. Но далеко оккупантам заехать не удалось. Воины отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко ждали непрошеных гостей. Как видите на видео, "встреча" была в лучших украинских боевых традициях", - говорится в сообщении.
– Мы ждем вас! – говорит командир нашего героического подразделения.
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показать весь комментарий10.03.2022 11:51
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показать весь комментарий10.03.2022 11:51
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Местные жители утверждают, что слышали звук, похожий на взрыв бомбы.
- Добрый вечер. Я слышала взрыв. Примерно в это же время шли полёты «птичек». Неизвестно, что было дальше, но потом нагнали военных, чтобы те искали/собирали всевозможные осколки. Никто из местных жителей не знает, что это было. Но вряд ли ракета, иначе бы я вам сейчас не писала.
- Все в посёлке в шоке. Спать ложиться страшно. Истребители летают по два-три раза обычно, а ночью и под утро - всегда.
Примерная локация события - местность возле озера
Українське Слово - це Головна Зброя Твоєї Душі.
Приснилось.
Прошу миттєво поширити.
"Іду дорогою
Іду Господньою
Над моєю дорогою
Божий дім стоїть
Ісуса Христа
В тому Домі
Іван Золотоуст стоїть
Дванадцять ключів золотих
В руках держить
Моїм ворогам замикає
Руки і ноги
Зуби і губи
Очі і язики
Ото моїм ворогам
І кара вся.
Амінь."
Бережи Вас Боже!!
Слава Україні!!