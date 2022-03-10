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Именно сейчас в Мариуполе идет авиаобстрел со стороны оккупантов. Бомбы попадают в жилые дома, - горсовет. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Именно сейчас в Мариуполе идет авиаобстрел со стороны российских оккупантов.
б этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.
"Бомбы попадают в жилые дома. Есть попадание в корпус Приазовского государственного технического университета в центре города. Также зафиксирована бомбардировка в районе Драматического театра. Информация о пострадавших уточняется. Рашисты целенаправленно атакуют мирное население Мариуполя!", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+15 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий10.03.2022 12:25
+8 Перехватчик
показать весь комментарий10.03.2022 12:31
+6 Ирина Мороз
показать весь комментарий10.03.2022 12:28
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надо точкой У бомбануть Ростов
создавая паутину которые ловят и самолет и бомбы и ракеты..
@vital_ovchar
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10 ч
Передайте нашим західним партнерам, що щоб запобігти 3й світовій війні, для початку Росії можна віддати Україну, потім Польщу і Балтійські країни, потім Фінляндію і Швецію, потім ще кільканадцять країн, які забажає Путін.
Головне ж не провокувати, щоб не було війни…