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Именно сейчас в Мариуполе идет авиаобстрел со стороны оккупантов. Бомбы попадают в жилые дома, - горсовет. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Именно сейчас в Мариуполе идет авиаобстрел со стороны российских оккупантов.

б этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

"Бомбы попадают в жилые дома. Есть попадание в корпус Приазовского государственного технического университета в центре города. Также зафиксирована бомбардировка в районе Драматического театра. Информация о пострадавших уточняется. Рашисты целенаправленно атакуют мирное население Мариуполя!", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мариуполь после вражеских обстрелов: Надеемся, эти фото станут доказательной базой в Гаагском трибунале! ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+15
Это они , суки, ТАК МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В ТУРЦИИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ?

надо точкой У бомбануть Ростов
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10.03.2022 12:25
+8
Vitalii Ovcharenko


@vital_ovchar

·
10 ч



Передайте нашим західним партнерам, що щоб запобігти 3й світовій війні, для початку Росії можна віддати Україну, потім Польщу і Балтійські країни, потім Фінляндію і Швецію, потім ще кільканадцять країн, які забажає Путін.
Головне ж не провокувати, щоб не було війни…
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10.03.2022 12:31
+6
И не только, ещё Белгород и Севастополь
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10.03.2022 12:28
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Это они , суки, ТАК МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В ТУРЦИИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ?

надо точкой У бомбануть Ростов
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10.03.2022 12:25 Ответить
И не только, ещё Белгород и Севастополь
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10.03.2022 12:28 Ответить
А сша і польша ще мнуть яйця з передачею літаків.
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10.03.2022 12:28 Ответить
Я взагалі ******** від пояснення США щодо передачі літаків Україні: мовляв, передані ЗСУ винищувачі практично не вплинуть на перебіг подій. І це тоді, коли нас закидують авіабомбами і вдень, і вночі.
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10.03.2022 12:36 Ответить
tak jestj li argument, pochemu oni eto dolzhni delatj?
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10.03.2022 12:40 Ответить
вообще эффективно уничтожать базы ВВС России базирования и складирования боеприпасов и топлива подрывать самолеты на земле уничтожать летный состав а как правило они сейчас в казарменном положении в городках возле самолетов живут.. это работа наших ГРАДОВ, Точка У ДРГ партизанская война если хотите... и средства ПВО это радио разведка радиоперехват локаторы радарные системы.. причем раннего оповещения... дальняя средняя ракетные комплекты обычные зенитки самолетам СУ и МИГ надо выйти на высоту сброса бомб а это не выше 2 км... обычная зенитка времен " мировой способна сбить самолет...если хотите самолеты можно наблюдать с секретных точек партизаны ДРГ... как вылетел сразу сигнал... встречайте.. с Крыма так отрабатываются корабли и самолеты и пуски ракет в сторону Одессы... самолет очень хорошо но все небо покрыть надо 1500 самолетов причем и истребителей и штурмовики и разведка.. дозоры должны быть раннего оповещения обычный мощный бинокль и сканируем обычными глазами небо... почему не вспомнили опыт 2 Мироновой войны дирижабли просты в производстве висят над городом 1- 3 км. максимум связанные между собой и с землей мощными канатами и сетками..
создавая паутину которые ловят и самолет и бомбы и ракеты..
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10.03.2022 13:23 Ответить
Vitalii Ovcharenko


@vital_ovchar

·
10 ч



Передайте нашим західним партнерам, що щоб запобігти 3й світовій війні, для початку Росії можна віддати Україну, потім Польщу і Балтійські країни, потім Фінляндію і Швецію, потім ще кільканадцять країн, які забажає Путін.
Головне ж не провокувати, щоб не було війни…
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10.03.2022 12:31 Ответить
Все правильно. Західні партнери поводять себе як буйволи в савані. Леви повалили одного з них і почали шматувати. Інколи буйволи відганяють левів і навіть підіймають тих на роги. Але частіше віддають бідолаху на відкуп і просто біжать геть.
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10.03.2022 12:49 Ответить
Тільки що бачила автівку з українським прапором і словами допомоги Маріуполю. Сама підписала петиції за закрите небо. Як ви там тримаєтесь це уже народний Подвиг, усього Українського народу. Правда,що слуги паскудать своїми виступами тут. Без наданих на те прав. Іще,не вірте ,що українці ведуть себе погано за кордоном. Ми їх приймаємо, зігріваємо і поважаємо. Україна понад усе. Тримайтесь і бережіть себе
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10.03.2022 13:10 Ответить
А ви неправі. Думаєте, що зброя ,ліки,люди все це не заслуга партнерів. Звинувачувати насамперед потрібно ваш вибір інфальтильного президента. Сьогодні вже повилазили єрмаки,тищенки з планами. Ви це контролюйте, а допомога всього світу реально велика.
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10.03.2022 13:14 Ответить
бульбаші допомогли окупанту і ускладнили захист України від орків
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10.03.2022 12:34 Ответить
За последние 3 года Мариуполь изменился до неузнаваемости. Красиво отремонтирован центр города, парк у Драмтеатра, пирс, да и на Левом берегу красота. С проспекта Мира убрали страшные маршрутки Богданы. Муниципальный транспорт новый, вместительный. Жилой фонд города довольно изношенный, поэтому взялись за реставрацию хрущевок. Внутридомовые территории тоже в основном отремонтированы, уже не встретишь зияющих ям и метровых луж. Горбольница 3 стала настоящим украшением города. Пусть здания и не новые, но отремонтированы капитально, красиво разукрашены. Значительно выросло и население города, улицы буквально забиты машинами, цены на недвижимость поползли вверх. И вот пришла беда в лице жуткого рашистского мира...
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10.03.2022 12:39 Ответить
Видно как осунулся мэр Бойченко. Просто нет слов...
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10.03.2022 12:40 Ответить
неужели нет никакой возможности подавлять огневые точки врага и пробить этот долбаный коридор
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10.03.2022 12:48 Ответить
А вони цивільними прикриваються. Ставлять арту в дитячий садок або лікарню.
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10.03.2022 13:16 Ответить
Бездушні окупанти, які виконують вказівки російської злочинної влади! Вбивці жінок і дітей! Ми не пробачимо. Ніколи! Пологовий будинок - це за межею звірства.
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10.03.2022 12:51 Ответить
Подивіться на це відео! Це справжнє пекло! Немає прощення.
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10.03.2022 12:53 Ответить
Сайт 0629 сообщает, что самолеты Московии поднимаются с аэропорта Приморско-Ахтырска. А это еще дальше Ейска. Город обложили со всех сторон. Потери врага немалые, но безжалостный маньяк ни с чем не считается. Что вы хотите, если за его плечами взорванные дома в Москве, разрушенный Грозный, Алеппо...
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10.03.2022 12:56 Ответить
 
 