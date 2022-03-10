Именно сейчас в Мариуполе идет авиаобстрел со стороны оккупантов. Бомбы попадают в жилые дома, - горсовет. ВИДЕО

Именно сейчас в Мариуполе идет авиаобстрел со стороны российских оккупантов.

б этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

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"Бомбы попадают в жилые дома. Есть попадание в корпус Приазовского государственного технического университета в центре города. Также зафиксирована бомбардировка в районе Драматического театра. Информация о пострадавших уточняется. Рашисты целенаправленно атакуют мирное население Мариуполя!", - говорится в сообщении.

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