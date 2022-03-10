8 ночей без сна: как работает полиция во время войны. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время войны полицейские продолжают работать в усиленном режиме – обеспечивают деятельность блокпостов, проводят эвакуацию населения, проверяют документы и транспортные средства, проводят поиск и расследовательную работу с диверсантами, а также противодействуют мародерству.
На YouTube-канале проекта "Український свідок" был опубликован видео с историей Евгения Жукова, легендарного десантника 79 аэромобильной бригады, начальника патрульной полиции и участника войны на востоке Украины.
С войной Евгений столкнулся не в первый раз. В 2014-2015 годах он участвовал в многочисленных штурмах украинских городов, а также, руководя подразделением, Женя выполнял разные задачи на востоке Украины. В частности, возведенное подразделение под личным руководством Евгения Жукова в 2014 году удерживало аэропорт "Донецк".
Как сообщает сам Евгений: "В настоящее время все украинцы это единственная система обороны Украины".
С начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Женя занимается организацией логистики добровольческих групп, оборонными процессами и поддержанием морального настроения военных и гражданского населения. Мужчина осуществляет координацию личного состава добровольческих подгрупп полицейских, которые из разных уголков Украины приехали защищать Киев. "Я пытался все 7 лет доказывать, что полицейские, а особенно патрульные полицейские, те молодые люди, которые пришли служить народу Украины, они не враги, они друзья"
Во время войны полицейские продолжают работать в усиленном режиме – обеспечивают деятельность блокпостов, проводят эвакуацию населения, проверяют документы и транспортные средства, проводят поиск и расследовательную работу с диверсантами, а также противодействуют мародерству. "Когда в Украине началась полномасштабная война, полицейские делают свою работу по всем направлениям: кто палит танки, кто воюет, кто помогает гражданским, кто кормит их, кто эвакуирует людей… Поэтому мы показали настоящее свое лицо", – отмечает Евгений.
Как отмечает пресс-служба национальной полиции Украины, с начала полномасштабного российского вторжения, во время выполнения служебных задач погибли 22 полицейских, 88 получили тяжелые ранения, а 7 пропали без вести.
Напомним, медиапроект "Український свідок" (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Повернись живим" Виталий Дейнега.
В настоящее время проект Ukrainian Witness существует на следующих платформах:
- YouTube https://www.youtube.com/channel/UCSw52AtaknWAZLUP6ZCKm8A/featured
- Facebook https://www.facebook.com/ukrainianwitness
- Instagram https://instagram.com/UkrainianWitness
- Telegram для украинцев https://t.me/UkrWitness
Telegram для россиян https://t.me/UkrainianWitness
Волонтеры фонда "Повернись живим" тесно сотрудничают с украинскими бойцами и получают от них эксклюзивные фото- и видеоматериалы. Поэтому Ukrainian Witness будет публиковать этот контент с комментариями на английском языке, чтобы больше людей за границей понимали, что происходит в Украине.
Если вы стали Украинским Свидетелем и у вас есть видеоматериалы с места событий: разрушенная инфраструктура, результаты обстрелов, подбитая вражеская техника, проукраинские митинги — присылайте, пожалуйста, нам на почту [email protected]
Мы подготовим материалы к публикации и сделаем так, чтобы их увидел весь мир!
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прохання фіксувати на камери тих мусорів, які за бабло, зараз, проводять блатних поза черги на блокпостах, до таможень, тих які обслуговують не Україну а конкретних ОСІБ.
фіксуйте все.
на фронті загинули два рідні брати Олександр та Сергій Котенк з м. Гайсин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Саша 07,03 а Сергій 09,03.
не в Гайсині, а під Запоріжжям та Херсоном!!!!!!!!!!!!!!!!!
за дві доби мати втратила двох синів!!!!!!!!!!!!!!!
в чей час молоді, здорові запоріжці та херсонці за 2-3-5 тисяч баксів перетинають кордон.
тікають в хороше життя.