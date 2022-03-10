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"Без цензуры онлайн": Убей врага. День 15. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Пятнадцатый день Народной войны Украины.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Вбий московита.
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10.03.2022 13:05
+1
МОЛОДЦЫ!Очень интересно,а главное что были окончательно расставлены все точки над «i»..и названы вещи своими именами..
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10.03.2022 14:40
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Вбий московита.
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10.03.2022 13:05 Ответить
МОЛОДЦЫ!Очень интересно,а главное что были окончательно расставлены все точки над «i»..и названы вещи своими именами..
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10.03.2022 14:40 Ответить
Як же ми всі далеко від Христа
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10.03.2022 16:04 Ответить
Не можна москалів вбивати?
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10.03.2022 21:18 Ответить
Вбий ворога та зафіксуй на камеру труп. А ще варто запустити флеш-моб із прапорцем чи плакатом "Россиянка - рожай ещё!"
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10.03.2022 18:00 Ответить
Касапи ЩОЙНО заблокували проукраїнські сторінки в своєму livejournal. Як вони самі написали "без жодних обговорень". Вже нема ні Олега Леусенка, ні Ігоря Бігдана, ні Еmiliozk. Зараз перевірю Горського, боюсь обновити вкладку, за чим вилізе (як і в інших) "Журнал заблоковано! This journal has been suspended. Its contents are no longer publicly visible. LiveJournal cannot discuss the reasons for a journal suspension with anyone except the journal owne"
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10.03.2022 18:05 Ответить
Якби те пекло в яке вскочили фашисти РФ очікувало їх на кордоні України, їх знищення було б набагато єффетивніше.
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10.03.2022 19:10 Ответить
Нам для цього бракує машинерії
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10.03.2022 21:19 Ответить
Нам для цього бракувало мілітарізації, яка є зараз і політичної волі.
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10.03.2022 22:05 Ответить
 
 