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Лавров (2205) ложь (377)

На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали, - Лавров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров лжет о том, что его государство якобы "не нападало на Украину".

Об этом он заявил на брифинге в Анталии по результатам переговора с главами МИД Украины и Турции, сообщает Цензор.НЕТ.

Также Лавров прокомментировал вчерашний обстрел роддома в Мариуполе.

"Иностранные СМИ манипулируют информацией из роддома в Мариуполе. Он был давно захвачен батальоном "Азов". Оттуда выгнали всех рожениц и врачей", - заявил он.

На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали, - Лавров 01
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Топ комментарии
+92
он просто *******
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10.03.2022 13:15
+54
Гітлер казав те саме: "Віддайте Судети і ми не будемо мать ні до кого претензій!"
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10.03.2022 13:16
+45
Такого даже Риббетроп с Геббельсом не несли! Конченные твари, отбросы человечества...
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10.03.2022 13:17
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Страница 2 из 2
Будьте прокляты!!!Вас проклянет весь на столетия! Грех на душк возьму. свечи за упокой ваш поставлю! Здохните. твари!
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10.03.2022 13:28 Ответить
мразь конемордая калтаряшка. отольются тебе и остальной русне слезы наших детей.
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10.03.2022 13:28 Ответить
Короче говоря ..встреча закончилась -безрезультатно..Уже видно ,что у Раши цель продолжать войну и КАК ВСЕГДА они абсурдно,будут все отрицать …и им на все наплевать..У Украины остаётся одна цель -их уничтожить..и чем скорее тем лучше..Не думаю что они не понимают реальных вещей и что они делают..просто у дьявола -нет совести,морали нормального мышления ,НЕТ СЕРДЦА И ДУШИ…поэтому уже ничего не удивляет..
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10.03.2022 13:29 Ответить
Тому з ними ніякі гарантії безпеки не можна підписувати. Вони потім скажуть ми не напали це спецоперація або "іх там нєт". Лише повна капітуляція на умовах України. Це буде але на нас чекає ще багато горя та випробувань.
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10.03.2022 13:29 Ответить
Ну хорошо ,а наш дипломат ,не мог сразу на камеру ему сказать , что он врет
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10.03.2022 13:30 Ответить
думаю прессконференция не была совместной.... оно отдельно блеяло...
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10.03.2022 13:38 Ответить
Что,возможность ответить в Гааге окончательно снесло голову нацисту? Уже не только,,настамнет,, но и ,,этонемы,,?
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10.03.2022 13:30 Ответить
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10.03.2022 13:30 Ответить
і шото іскандєри уж больше нє смєюцца...

У Чернігівській області Збройні сили України знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", які обстрілювали мирне населення. https://t.me/operativnoZSU/12558
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10.03.2022 14:24 Ответить
"искандерами " можно много чего разрушить - но войны на такой территории не выиграть ... а тем более когда Нация ( в основе) против ...- а Нация зарождается , и это больше всего радует в это непростое время.)))
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10.03.2022 18:43 Ответить
Как же агентура Кремля обосралась... Вероятенее всего, кто то из полка Азова приезжал в роддом, и как у нас бивает.....одна бабка сказала!
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10.03.2022 13:30 Ответить
Фраза: "сейчас вылетит" птичка как никогда актуальна

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10.03.2022 13:31 Ответить
Вообще не удивительно. Всё он, гнида, прекрасно знает и понимает. Вся его "пламенная речь" - только для телевизионной картинки на рашку. А мышебратья-прохуйловцы просто визжат от радости - ага! дадим хохлам прикурить! знай наших! Они все конченые - от преза и министра до бомжа и алкаша. И это не лечится от слова совсем.
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10.03.2022 13:31 Ответить
мордва с рождения неизлечима. и у нас только одна необходимость - ликвидация ее как паразитического вида и не более.
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10.03.2022 13:34 Ответить
Nenado dezinformaciju gonjatj! Vsjo mozno vilecitj. Posmotri - uze dvenadcatj tisjac vilecili. I kienti v oceredj stojat....
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10.03.2022 14:14 Ответить
ГААГА ЖДЕТ ЕГО. ЕГО ДЕТИ ГДЕ? НЕТ ПУСТЬ ЕГО СУДИТЬ УКРАИНСКИЙ СУД НАРОДНЫЙ.
СЛАВА УКРАИНЕ!
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10.03.2022 13:31 Ответить
після пологового будинку маріуполя- гадаю вже час казати зсу, полоненних не брати. обмінний фонд вже набрали.
тепер просто 200-ті і тільки 200-ті
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10.03.2022 13:31 Ответить
vot on tolk ot takih "peregovorov" vratj , vratj i perevaratj......na ves mir.
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10.03.2022 13:31 Ответить
для ихнего тупого, обкуренного населения такая тупейшая, дичайшая ложь вполне себе зайдет, вот это то и страшно
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10.03.2022 13:32 Ответить
Ученик гебельса... вот она "сила" наступательного вранья.
Этот ублюдок и все фсб считает этот психологический прием на международном уровне бездоказательным.
Рассуждение сдедующее: нет третих информационно- весомых нейтральных лиц наблюдателей, хотя бы обсе (которые быстренько сдрыснули в начале войны). А остальное фэйк со стороны Украины.
Иначе говоря, убедить в обратном такое психологическое вранье можно только максимально правдоподобным без нарезок видеосюжетом от посещения роддома до бомбардировки, сама бомбардировка и с какого самолета выпущена авиабомба. Но такой вилеосюжет невозможен, на этгм и строится циничное наглое геббельское вранье.
Это психология методов пропаганды.
Таких как лавров и тп, просто публично вешают. А перед повешением добиваются признания.
В противном случае остальные 60 проц. российской быдломассы с тв вместо мозгов снова будут верить этой лжи.
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10.03.2022 13:32 Ответить
кокс - страшная вещь!
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10.03.2022 13:33 Ответить
А весь, остальной мир ,слушает эту *****, делает вид, что всё нормально. Так вы такие же преступники , как и русня
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10.03.2022 13:34 Ответить
Не весь мир.
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10.03.2022 19:45 Ответить
В центрі Європи десь взялася 150 тис військових і почали наводити безлад в Україні. Просто нісенітниця якась.
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10.03.2022 13:34 Ответить
Щоб ти здох падлюка разом із своїми вилупками, щоб і генів на Землі не залишилось!
Мерзеннішого народу як кацапи немає на Землі!
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10.03.2022 13:34 Ответить
Кто накормил лошадь грибами?! 😠
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10.03.2022 13:36 Ответить
это шоле?
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10.03.2022 15:40 Ответить
Оно самое!
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10.03.2022 15:57 Ответить
Недавно:
Лавров ковыряется в жопе чтобы не стать ********** (мы напали чтобы на нас не напали).

Теперь:
Ни у кого, по его мнению, они не ковырялись (мы не напали)

Прогноз:
Это Лаврова жестко изнасиловали анально, а он даже не знал что туда можно (на нас напали "в будущем", а войну мы продолжили "в настоящем" потому что русских ненавидят "в будущем").
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10.03.2022 13:37 Ответить
Диверсанти хочуть проникнути у Київ під виглядом евакуйованих українців, - Генштаб ЗСУ.
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10.03.2022 13:37 Ответить
Тоді не треба пускати чоловіків одиноких. Ті, що з сім'ями навряд чи диверсанти
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10.03.2022 13:46 Ответить
росіяни будуть брати чужі родини без чоловіків в закладники, буде тримати чужу дитину на руках пістолет сховає і мама дитини буде мовчати щоб малечу виродок не забив. Щось схожего робили усілякі бойовики коли під виглядом біженців з Сирії пробиралися до Європи.
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10.03.2022 13:52 Ответить
Просто нема слів, хай їм все те буде, що вони зараз творять в Україні.
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10.03.2022 13:38 Ответить
идиот,ублюдок,гопник и переодетый в костюм дебил.раша вы лишние на карте мира...всеее
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10.03.2022 13:38 Ответить
Коня от аргентийского кокса так штырит, что до сих пор не отошёл.
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10.03.2022 13:38 Ответить
про що взагалі можна розмовляти з такою лдиною
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10.03.2022 13:39 Ответить
От жеж стара паскудна кляча !!!
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10.03.2022 13:39 Ответить
на кого взагалі розрахована така промова?!
на мою думку, ці слова можуть подіяти лише на суцільно зомбований мозок росіян у самій рашці.
ціль цих слів - підкріплення і подальше закріплення навіяної раша пропагандонами викревленої картини світу в головах населення Мордору. Аби ті згуртувались і далі терпіли.
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10.03.2022 13:40 Ответить
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10.03.2022 13:40 Ответить
Лживая мразь
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10.03.2022 13:42 Ответить
Нє , ну не 3б14дар?
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10.03.2022 13:47 Ответить
Это он для своих баранов корм несёт.
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10.03.2022 13:50 Ответить
Долбойоб.
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10.03.2022 13:52 Ответить
Также как "НЕ НАПАЛИ" на Украину, также "НЕ НАПАДУТ" на другие странны! Говорить и спрашивать больше нео чем, я не пойму о каких ПЕРЕГОВОРАХ Зеленский постоянно ведет речь? Ведь, уже всем понятно, пока ОНО не сдохнет в Украине мира не будет!
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10.03.2022 13:54 Ответить
"Мьі на Украину не нападаем, мьі на нее защищаемся!"
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10.03.2022 13:56 Ответить
Эту тварь только могила исправит.
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10.03.2022 14:00 Ответить
надіюсь його повішають
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10.03.2022 14:01 Ответить
Это сюр какой то.. Министр ущербной страны откровенно врет (извините, ****...т) на весь мир, и пол мира делает вид что ничего не происходит.. Пока их это не коснется, а то что коснется - это как пить дать!!!
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10.03.2022 14:01 Ответить
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10.03.2022 14:01 Ответить
От і я думаю, що треба виняток зробити про смертну кару - всім москалям по шибениці. Вірне гасло "москаляку - на гілляку"
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10.03.2022 14:15 Ответить
Це вже взагалі піздець коняка ******:На Україну ми не нападали - а,хто **** напав Пушкін?
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10.03.2022 14:06 Ответить
Після таких прес-конференцій, я так сподіваюсь, СУТТЄВО ЗБІЛЬШИТЬСЯ кількість країн у світі та промислово-фінансових компаній, які продовжать чи розпочнуть накладати свої санкції на касапів...
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10.03.2022 14:12 Ответить
Значит НАТО вполне может нам помогать. Ведь нет никаких шансов столкнуться с войсками России, которых тут нет. Или как это работает?
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10.03.2022 14:12 Ответить
Калантаряну даже шаурмичную в Урюпинске нельзя доверить, бо мозга в его лошадиной башке от вылупления никогда не было.
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10.03.2022 14:20 Ответить
Ну все зрозуміло Орки планували напад на інші держави.
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10.03.2022 14:27 Ответить
Хочу чтоб они сдохли пу лаврушка и иже с ним..
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10.03.2022 14:30 Ответить
Господи, якщо є ти на небі, покарай цих нелюдів. Якщо є на світі Рай та Ад, я не можу геть придумати кару цьому покидьку, сподіваюся чорти йому щось вигадають підходяще.
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10.03.2022 14:30 Ответить
Лавров:

«На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали»

Другие страны:

«Ну всё, нам ****** - спасайся, кто может!..»

Украина - другим странам:

«Не бздите, - мы вас защитим!..»
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10.03.2022 14:33 Ответить
Пусть у его детей случайно отпадет голова
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10.03.2022 14:40 Ответить
Довбати і ще раз довбати всю погань кацапську
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10.03.2022 14:53 Ответить
Що иржане, то брехне, скотина!
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10.03.2022 15:07 Ответить
Ихтамнет?
ІхтамЄсть!
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10.03.2022 15:26 Ответить
тут один варіант і тільки один єдиний,те що кацапня на Україні не зупиниться тут вже 100%, далі будуть інші країни.використанння хім.і бактеріолог.зброї і т.д.,так от вихід : Масований ядерний удар по всій території кацапстану зі знищенням всього і тотально знешкодження( військ.баз,ракет шахт,установок,впвк,дислокацій армій,залишків зс,комунікацій,енерго сектора,газових і нафтородовищ) тотальне знищення.
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10.03.2022 15:30 Ответить
Ти,чому так сивий мєрін???а звідки ж пєтухі-гріль???Воїни воюйте,будь ласка, на випередження!Збережете собі життя і громадянам!Фашисти ж обстріють і не бояться ,що про них увесь світ думає!
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10.03.2022 15:33 Ответить
Підари, ми чекаємо, коли ви ще за свого нікчемного існування будете горіти в Пеклі!
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10.03.2022 16:46 Ответить
висеть тебе ****** за язык в пекле.и то если черти тебя примут.как тебе в ***** не дал наш министр.
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10.03.2022 17:09 Ответить
Наш міністр- професійний дипломат, а їх міністр- професійний брехун. Кулеба нічого іншого від цієї падлюки не чекав, тому і стримався. Загартований.
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11.03.2022 10:12 Ответить
т.е. опять "настамнат"?
а если так, то чего сс*т НАТО?
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10.03.2022 17:22 Ответить
Как в том бородатом анекдоте:
Я не хочу срать…
Это не я!
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10.03.2022 17:32 Ответить
Касапи ЩОЙНО заблокували проукраїнські сторінки в своєму livejournal. Як вони самі написали "без жодних обговорень". Вже нема ні Олега Леусенка, ні Ігоря Бігдана, ні Еmiliozk. Перевірив і Горського, в нього, як в інших, ще нема "Журнал заблоковано! This journal has been suspended. Its contents are no longer publicly visible. LiveJournal cannot discuss the reasons for a journal suspension with anyone except the journal owne". Але, підозрюю, невдовзі з'явиться...
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10.03.2022 18:24 Ответить
Геббельс просто ничтожная тень на фоне Лаврова, уж по лицемерию точно.
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10.03.2022 18:27 Ответить
Як офіцер Збройних сил України який зараз захищає Батьківщину відповім "Лавров іди на ***".
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10.03.2022 20:54 Ответить
Лавров - eсли переставить буквы, то получится Во Врал!
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10.03.2022 22:08 Ответить
Коли оті рашистські пердуни-маразматики з яскраво вираженою амнезією вже повиздихають! Такі живучі, як таргани! Гинуть молоді, розумні, гарні хлопці та дівчатка, а оте бл*дство ніяк не складе ласти, може настав час їм допомогти?
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07.06.2022 01:19 Ответить
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